Экономика
В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%РИА Новости вчера в 17:30
Плата за коммунальные услуги в России будет индексирована во второй раз, рост с 1 июля составит 2,4% к январю 2019 года, следует из постановления правительства.
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Экономика
Правительство продлило нулевые пошлины на экспорт пшеницы
Правительство России продлило действие нулевой пошлины на экспорт пшеницы до 1 июля 2021 года.
Обновлено в 05:12
Авто
«АвтоВАЗ» повысил цены на Lada Granta и Lada Vesta
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 июля повысил цены на модели Lada Granta и Lada Vesta. Об этом сообщает «Лада онлайн».
Обновлено в 04:26
Общество
Союз потребителей поддержал новые правила продажи молочных продуктов
С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов, согласно которым продукция без заменителей молочного жира будет визуально выделяться.
Обновлено в 02:56
Экономика
На Украине запустили новый рынок электроэнергии
10 июня президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект закона, который предполагает перенос запуска новых процедур рынка электроэнергии в стране до 1 июля 2020 года.
Обновлено в 02:30
Транспорт
В ГД предложили повысить штрафы для нарушителей на дорогих машинах
Для владельцев люксовых автомобилей могут повысить штраф за неоднократное нарушение правил парковки.
Обновлено в 04:43
Экономика
ИП на УСН и ПСН: правила уменьшения налога за счет взносов
Применение ПСН не предусматривает возможности уменьшать налог на сумму уплаченных страховых взносов.
Обновлено в 02:31
Происшествия
В Петербурге почти 30 человек отравились соусом к шаурме
Обновлено в 05:11
Политика
У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе
Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан рассказал о позиции команды президента в отношении государственного языка, пишет украинские СМИ.
Обновлено в 04:39
Происшествия
В ДТП под Ростовом погиб пассажир маршрутки и пятеро пострадали
В столкновении пассажирского микроавтобуса и грузовой "Газели" на трассе М4 "Дон" в Ростовской области пострадали пять человек.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес
Адвокат Алисы Аршавиной: «Дочь Андрея спрашивает, где папа»
Андрей Аршавин отказал дочери в прописке.
Обновлено вчера в 23:00
Кино
Компания Netflix экранизирует «Песочного человека» Нила Геймана
Известно, что над "Песочным человеком" от Netflix работает сценарист Аллан Хейнберг ("Анатомия страсти", "Чудо-женщина"), а одним из продюсеров проекта станет сам Нил Гейман.
Обновлено в 03:48
Происшествия
В Иркутской области продолжает увеличиваться территория затопления
По сообщению ГУ МЧС по Иркутской области, на утро 1 июля водой подтоплено 55 населенных пунктов.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Россиянка поверила в опасность сотовой вышки, решила ее сжечь и поплатилась
Жительница Североуральска в Свердловской области подожгла вышку сотовой связи, решив, что та плохо влияет на ее здоровье.
Обновлено в 05:19
Общество
В России предложили запретить частные камеры на дорогах
Авторы предлагают защитить автомобилистов от злоупотреблений частных владельцев комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД.
Обновлено в 04:52
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено вчера в 03:01
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
Обновлено вчера в 14:53
Общество
Стали известны регионы России с самым доступным жильем
Около полутора лет придется копить на типовую двухкомнатную квартиру жителям Ямало-Ненецкого автономного округа и Магаданской области, а вот на жилье в Крыму, Чечне и Дагестане копить придется не менее 10 лет.
Обновлено в 01:32
Хоккей
Артем Сергеев продлил контракт с «Салаватом Юлаевым»
Обновлено в 04:42
Политика
Грузинская певица Нино Катамадзе решила больше не выступать в России
Грузинская певица Нино Катамадзе объявила, что больше не будет выступать в России, поскольку считает ее оккупантом.
Обновлено вчера в 12:12
Транспорт
В Екатеринбурге открыли для автомобилистов Макаровский мост
Трамвайное движение — пока в одном направлении, от железнодорожного вокзала в сторону улицы Московской, — будет открыто лишь к 1 сентября 2019 года.
Обновлено в 05:12
Игры
В следующей GTA игроки вновь посетят Вайс-Сити
После чего, согласно сюжетной линии, игроки переносятся в Либерти-Сити.
Обновлено в 02:06
Происшествия
В Сестрорецке выпал из окна больной аутизмом ребенок
Страдающий аутизмом ребенок накануне вечером выпал из окна в Сестрорецке. Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:36
Авто
Kia увеличила корпоративные продажи на 9%
По сообщению пресс-службы корейской марки, в мае этого года корпоративные продажи KIA составили 2 651 автомобиль, что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено вчера в 13:10
Экономика
Вступили в силу новые правила долевого строительства
В России вступили в силу новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан.
Обновлено в 05:23
Политика
В СНБО назвали реальной возможность встречи Путина и Зеленского
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что встреча украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина реальна.
Обновлено в 04:45
Наука
Нейроны зрительной коры оказались универсальными
Обновлено 29 июня в 03:24
Технологии
Пять компаний обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их сервисам
Пять сайтов, по мнению которых «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, обвинили поисковик в нарушении закона о конкуренции.
Обновлено в 02:40
Общество
Теплая погода вернулась в Москву и область
Обновлено в 00:28
Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА в предсезонном матче
«Спартак» одержал победу над ЦСКА в матче Кубка «Париматч Премьер». Встреча прошла в австрийском городе Пёллау и завершилась со счётом 3:1.
Обновлено в 00:17