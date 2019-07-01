Экономика
В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%РИА Новости вчера в 17:30
Плата за коммунальные услуги в России будет индексирована во второй раз, рост с 1 июля составит 2,4% к январю 2019 года, следует из постановления правительства.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:48, Вашингтон
Здоровье
Минздрав предложил проверять студентов на наркотики
Министерство здравоохранения России предложило проверять студентов вузов и техникумов на незаконное употребление наркотических средств и психотропных веществ.
Обновлено в 13:15
Транспорт
Минтранс подготовил требования к работе BlaBlaCar и подобных сервисов
Минтранс разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях (карпулинга), таких как BlaBlaCar, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на разработанные министерством законопроект и поправки к действующим нормам.
Обновлено в 04:31
Общество
Въезд в исторический центр Венеции станет платным с 2020 года
Введение платы за въезд в исторический центр Венеции, которое первоначально должно было произойти 1 мая, переносится на 1 января 2020 года, такое решение приняла в понедельник джунта (административный исполнительный орган) города на воде.
Обновлено в 12:06
Общество
Обнародовано расследование Ивана Голунова
Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 12 человек
Жертвами наводнения в Иркутской области, по последним данным, стали 12 человек.
Обновлено в 10:28
Кино
Умерла актриса Надежда Чередниченко
"По информации родных, 14 июня на 92-м году в США ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР, актриса театра и кино Надежда Илларионовна Чередниченко", - говорится в сообщении.
Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес
Успенская оправдала Пугачеву за езду по перрону
Обновлено в 12:16
Политика
Россия предложила США обменять Ярошенко
Москва предлагает Вашингтону обменять летчика Константина Ярошенко, приговоренного к 20 годам тюрьмы в США, на американцев, осужденных в России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Обновлено в 08:50
Общество
В России изменились правила продажи молока
С 1 июля в России введены новые правила продажи молока.
Обновлено в 02:40
Шоу-бизнес
Алексей Купин и Майя Донцова победили в конкурсе «Свадьба на миллион»
Алексей Купин и Майя Донцова смогли обойти соперников в конкурсе «Свадьба на миллион».
Обновлено в 13:00
Армия и оружие
В Донбассе взорвался санитарный Hummer ВСУ, есть жертвы
В оккупированной украинскими войсками части ДНР в районе села Водяное подорвался санитарный автомобиль Hummer одного из подразделений так называемых "Объединенных сил".
Обновлено в 06:25
Политика
Кикабидзе прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
Актёр Вахтанг Кикабидзе прокомментировал в беседе с РИА Новости решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
Обновлено в 11:28
Наука
Найдены останки охотившегося на динозавров крокодила
Окаменелые останки крокодила, который охотился на динозавров, найдены палеонтологами в опаловом месторождении Лайтнинг-Ридж в Новом Южном Уэльсе (Австралия).
Обновлено 28 июня в 18:30
Общество
Полное солнечное затмение произойдет 2 июля
Напомним, в 2019 году произойдет пять затмений: три солнечных (частное состоялось 6 января, полное – 2 июля и кольцеобразное – 26 декабря) и два лунных (полное состоялось 21 января и частное – 16 июля).
Обновлено в 04:13
Армия и оружие
Усовершенствованная винтовка Мосина попала на видео
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры винтовки Мосина в новом обвесе. Модернизированный вариант оружия представили на форуме "Армия-2019".
Обновлено в 04:39
Авто
Составили рейтинг популярных дизельных автомобилей в России
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных дизельных автомобилей в России.
Обновлено в 04:22
Технологии
Пять российских компаний объединились против «Яндекса»
В заявлении говорится о том, что «Яндекс» несправедливо ограничивает доступ к сервисам компаний, а также нарушает закон о конкуренции.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Хайди Клум появилась на публике с Томом Каулитцем в платье-кимоно
В Париже Хайди Клум удивила поклонников закрытым платьем в стиле кимоно. Одновременно с этим Том Каулитц предпочел черный total-look.
Обновлено в 13:05
Происшествия
Жительница Североуральска намеревалась сжечь вышку связи
В Североуральске в Свердловской области в ночь с 19 по 20 мая в посёлке Калья 53-летняя местная жительница намеревалась сжечь вышку сотовой связи.
Обновлено в 05:25
Авто
«АвтоВАЗ» поднял цены на Lada Vesta и Lada Granta
"АвтоВАЗ" с 1 июля поднял цены почти на все модификации Lada Vesta и Lada Granta, сообщил РИА Новости представитель компании.
Обновлено в 05:03
Хоккей
СМИ огласили детали контракта Панарина с «Рейнджерс»
Обновлено в 13:39
Футбол
Грузинский полузащитник покинул ФК «Локомотив»
Грузинский полузащитник Хвичи Кварацхелия покинул московский футбольный клуб «Локомотив».
Обновлено в 11:28
Политика
Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае
Белый термос, похожий на кружку президента России Владимира Путина, стал хитом продаж на китайской онлайн-платформе Taobao.
Обновлено в 11:40
Политика
Роскомнадзор вновь пригрозил Google новым штрафом
26 ноября Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении Google за отказ в соответствии с законом подключиться к реестру запрещенных в РФ сайтов для фильтрации поисковой выдачи, а 11 декабря оштрафовал компанию на 500 тыс. руб. Между тем, в феврале стало известно, что Google удалил из своей поисковой выдачи более 70% ссылок, содержащихся в реестре запрещенной в РФ информации.
Обновлено в 13:30
Происшествия
Дело об избиении подростка полицейскими возбуждено в Петербурге
В Санкт-Петербурге органами СКР возбуждено уголовное дело об избиении подростка в полиции, которое, как предполагается, произошло в конце мая 2019 года.
Обновлено в 07:38
Происшествия
В Чечне неизвестный убил полицейского на посту
Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека
В Брянской области в аварии с участием маршрутного автобуса и грузовика погибли три человека и около десятка пострадали, из них четверо - тяжело.
Обновлено в 08:24