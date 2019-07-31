Россиянам, которые проезжают меньше 5388 км в год, ездить на такси в перспективе десяти лет выйдет дешевле, чем купить личный автомобиль и пользоваться им, следует из исследования банка HSBC (есть у "Ъ"). Россия оказалась на первом месте по величине этого расстояния среди крупнейших стран.

с чего всё началось

Банк HSBC провел исследование и выяснил, что для россиян, которые в течение года не проезжают более 5388 км, не выгодно приобретать личный автомобиль. В перспективе 10 лет этой категории жителей России дешевле обойдутся расходы на услуги такси, сообщает «Коммерсантъ».

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