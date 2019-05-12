Политика

В России тайно реабилитировали десятки сталинских чекистов и НоводворскуюLenta.ru 09:48

В России несколько лет назад официально реабилитировали десятки сотрудников НКВД, расстрелянных в 1930-х — 1950-х годах. Об этом сообщает «Радио Свобода». Заявления о реабилитации подавал юрист Александр Бусаров, правнук расстрелянного в 1939 году чекиста.
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СМИ: российская прокуратура реабилитировала организаторов сталинских репрессий

Московский Комсомолец10:28

В России тайно реабилитировали десятки сталинских чекистов и Новодворскую

Lenta.ru09:48

Юрист рассказал о тайной реабилитации сотрудников советских спецслужб, участвовавших в репрессиях

Новая газета07:50

Прокуратура тайно реабилитировала десятки сотрудников НКВД, участвовавших в репрессиях

URA.Ru08:22

Юрист выяснил, что в РФ тайно реабилитировали десятки чекистов — участников репрессий

Znak.com07:19

Главная военная прокуратура тайно реабилитировала десятки сотрудников НКВД, которые участвовали в репрессиях

Эхо Москвы06:01

Юрист рассказал о десятках реабилитированных прокуратурой сотрудников НКВД

Дождь06:01
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