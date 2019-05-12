В России тайно реабилитировали десятки сталинских чекистов и НоводворскуюLenta.ru 09:48

В России несколько лет назад официально реабилитировали десятки сотрудников НКВД, расстрелянных в 1930-х — 1950-х годах. Об этом сообщает «Радио Свобода». Заявления о реабилитации подавал юрист Александр Бусаров, правнук расстрелянного в 1939 году чекиста.

В России тайно реабилитировали десятки сталинских чекистов и Новодворскую

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