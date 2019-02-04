Финансы

В России субсидировать ипотеку пока не планируют – МинстройREGNUM 02:14

Ожидается небольшой рост ипотечных ставок на 0,5−1% в первой половине 2019 года. При этом, как заявил президент РФ Владимир Путин, рост ставок по ипотеке в России был прогнозируем, он связан с рядом принятых правительством решений, в том числе с повышением НДС, но это явление краткосрочно.
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с чего всё началось

Спрос нормальный: власти не планируют субсидировать ипотеку

Минстрой не видит необходимости субсидировать ипотечные ставки, заявил «Известиям» замглавы ведомства Никита Стасишин. По его словам, в 2019-м они вырастут с нынешних 9,56% до 10,5–11% годовых. Прошлый год стал рекордным для России по выдаче жилищных ссуд — объем кредитования превысил 3 трлн рублей.
Известиявчера в 16:01

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Минстрой отказался субсидировать ипотеку

Телеканал 360°00:37

В Минстрое не видят необходимости субсидировать ипотеку

Говорит Москва00:56

«Известия»: Минстрой не видит необходимости субсидировать ипотечные ставки

ТАССвчера в 17:20

Минстрой не планирует субсидировать ипотеку

Комсомольская правдавчера в 21:02

Минстрой пока не планирует субсидировать ипотечные ставки

Московский Комсомолецвчера в 17:52

Минстрой не видит причин субсидировать ипотеку

РЕН ТВвчера в 21:55

Спрос нормальный: власти не планируют субсидировать ипотеку

Известиявчера в 16:01
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Автоматически обработаны 7234 источника, обновлено в 02:22, Ашберн
Экономика

Baring Vostok назвала новых руководителей вместо арестованного Калви

Ивашенцева и Калинин заявили, что компания действовала в полном соответствии с законом и что выдвинутые против ее сотрудников обвинения безосновательны.
Обновлено в 01:30
Происшествия

Хоккеист скончался во время матча в Новосибирске

Вратарь хоккейного клуба "Ударник" Андрей Горохов скончался во время матча любительских команд Ночной хоккейной лиги против "Титана".
Обновлено в 01:33
Авто

Эксперты предсказали исчезновение бюджетных авто с рынка

Отмечается, что с начала 2019 года большинство производителей обновили цены на модели, которые считались наиболее доступными: теперь Lada Vesta и Hyundai Solaris перешагнули "психологическую" отметку в миллион рублей.
Обновлено в 01:38
Происшествия

В Москве сильный ветер повалил семь деревьев

В Москве из-за сильного ветра в разных районах города упали семь деревьев, об этом 18 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя столичных экстренных служб.
Обновлено в 01:23
ЖКХ

Минстрой сократит сроки отключения горячей воды до трех дней

Ранее в минстрое сообщали, что после проведения эксперимента сокращенные сроки отключения горячей воды для проведения ежегодных профилактических и ремонтных работ можно будет распространить на остальные регионы России.
Обновлено в 00:57
Политика

Крымские татары потребовали изъять из школ учебник по истории Крыма

Обновлено вчера в 10:09
Армия и оружие

Telegraph: Британия планирует нарастить военное присутствие в Арктике

Обновлено вчера в 20:30
Технологии

Первый в России электросамолёт планируют поднять в воздух в 2020 году

Обновлено в 01:50
Экономика

В Госдуме решили отложить срок внедрения обязательной оплаты по картам

Авторы законопроекта считают, что массовое внедрение безналичной оплаты обеспечит прозрачность торговли, в первую очередь - в Интернете, где существует масштабный теневой рынок, на котором в том числе реализуют и контрафактную продукцию.
Обновлено в 02:02
Происшествия

В аэропорту Амстердама задержали корреспондента «Новой газеты» и сотрудницу «Мемориала»

Полиция в аэропорту Амстердама задержала корреспондента «Новой газеты» Елену Милашину и сотрудницу правозащитного центра «Мемориал» Милану Бахаеву.
Обновлено в 01:57
Политика

«Коммерсантъ»: новые нормы ЕС оставят «Северный поток — 2» полупустым

По информации издания, одобренный текст поправок к Газовой директиве ЕС предполагает, что согласие на выведение проекта из-под норм должна будет дать не только Еврокомиссия, но и комитет представителей всех стран блока.
Обновлено в 01:25
Политика

Бывший и. о. директора ФБР рассказал о доверии Трампа Путину

Президент США Дональд Трамп отверг доклад американской разведки о способности северокорейских баллистических ракет достичь целей в Соединенных Штатах, поскольку эта информация расходилась со словами российского лидера Владимира Путина.
Обновлено вчера в 22:35
Общество

СМИ назвали регионы России с самым высоким качеством жизни

Москва и Санкт-Петербург, как и годом ранее, занимают лидирующие позиции в рейтинге российских регионов по качеству жизни, свидетельствуют результаты исследования агентства «РИА Рейтинг» (входит в медиахолдинг «Россия сегодня»).
Обновлено в 00:27
Политика

Депутатов Европарламента не пустили в Венесуэлу

Обновлено в 01:06
Общество

«Ведомости»: в Европе отказались от российских SSJ-100

Единственный европейский эксплуатант российских самолетов Sukhoi Superjet 100 ирландская авиакомпания CityJet возвращает России семь судов, полученных в лизинг.
Обновлено в 00:36
Общество

«Победа» ввела новые правила провоза ручной клади

Авиакомпания «Победа» изменила правила провоза ручной клади. Новые нормы вступили в силу с 18 февраля.
Обновлено вчера в 18:01
Происшествия

Во Владивостоке арестован зампред Сибирского отделения РАН

Представитель Фрунзенского районного суда Владивостока заявил, что заместитель председателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Иван Благодырь арестован по обвинению в подстрекательстве к растрате.
Обновлено вчера в 23:20
Экономика

В розничных продажах косметики впервые за 15 лет сменился лидер

Третье место сохраняет за собой сеть «Рив Гош», чьи продажи увеличились всего на 1%, до 37 млрд руб.
Обновлено в 00:02
Происшествия

ИТМО отменил занятия в корпусах вуза, где произошло обрушение

Университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) в Санкт-Петербурге, где произошло обрушение, на 2 дня отменил занятия не только в пострадавшем здании, но и в остальных корпусах университетского комплекса на улице Ломоносова, сообщает вуз.
Обновлено вчера в 14:30
Политика

В ОБСЕ раскритиковали Украину за недопуск наблюдателей из России

Отказ киевских властей пригласить российских наблюдателей на президентские выборы противоречит принципам и обязательствам стран-участниц ОБСЕ, заявил председатель организации, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак на встрече с с украинским коллегой Павлом Климкиным.
Обновлено вчера в 17:41
Политика

Spiegel «лишил» США мирового лидерства

Несмотря на заявление первых лиц США об «американском лидерстве», на деле Соединенные Штаты уступают свои позиции России и Китаю, считает немецкий журнал Spiegel.
Обновлено вчера в 23:43
Единоборства

Нганну нокаутировал экс-чемпиона UFC Веласкеса

На турнире UFC on ESPN 1 Франсис Нганну нокаутировал бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе Кейна Веласкеса, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:09
Происшествия

Звезду сериала «Интерны» ранили из ружья во время съемок

Актера сериала "Интерны" Дмитрия Митюрича ранили из помпового ружья во время съемок клипа в столице.
Обновлено в 01:55
Политика

Роскосмос планирует сменить руководство Байконура и Восточного

Начальником космического центра Восточный станет Роман Бобков. Сейчас он занимает пост замглавы филиала «Роскосмоса» на Байконуре.
Обновлено вчера в 22:57
Общество

Михайлов и Пугачева стали самыми популярными исполнителями у россиян

Обновлено вчера в 21:48
Экономика

Центробанк придумал, как остановить скачки цен на бензин

Центробанк предложил новый способ избежать серьезных колебаний потребительских цен на бензин.
Обновлено вчера в 18:37
Хоккей

Овечкин десятый раз в карьере забил 40-ю шайбу за сезон

Российский нападающий, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 40-ю шайбу в сезоне в матче против «Анахайм Дакс» регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:41
Энергетика

Нефть Brent подорожала до $66,3 за баррель

Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 по московскому времени увеличилась на $0,03 (0,05%) - до $66,28 за баррель.
Обновлено в 00:29
Финансы

Орешкин посоветовал хранить сбережения в рублях

Краткосрочная волатильность рубля на валютном рынке сохранится, но в долгосрочной перспективе он устойчив и будет плавно укрепляться в реальном выражении, считает министр экономического развития России Максим Орешкин.
Обновлено вчера в 09:57
Происшествия

В Екатеринбурге ребенок получил травму головы в батутном парке

По информации Свердловской областной прокуратуры, мальчик пришел на аттракцион в составе группы подростков и, находясь в батутной зоне, прыгнул в поролоновый бассейн, где столкнулся с другим ребенком.
Обновлено в 01:18
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