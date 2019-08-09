Недвижимость
В России стремительно дорожает самое доступное жильеГлобалМСК.ру вчера в 18:12
В России стремительно дорожает самое доступное жилье – малогабаритные квартиры-студии, пользующиеся спросом у молодых семей. Мониторинг рынка провели эксперты ресурса Avito.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 02:04, Вашингтон
Армия и оружие
Латвия сообщила об отработке российскими военными перекрытия Балтики
Российские военные в ходе учений «Океанский щит» отрабатывают упражнения по блокировке морских путей, чтобы усложнить доступ сил НАТО к Балтийскому морю.
Обновлено вчера в 12:50
Происшествия
Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском достигло 11
Руководитель управления МЧС по Красноярскому краю Игорь Лисин проинформировал о том, что после новых взрывов на военном складе под Ачинском медицинская помощь потребовалась еще одному человеку.
Обновлено в 00:42
Космос
«Роскосмос» запатентовал «спутник-самоубийцу»
Госкорпорация «Роскосмос» запатентовала проект «спутника-самоубийцы», который способен саморазлагаться в космосе.
Обновлено вчера в 21:05
Происшествия
В Тамбовской области в ДТП с микроавтобусами погибли пять человек
В Мордовском районе Тамбовской области столкнулись два микроавтобуса, погибли пять человек, ещё восемь — получили травмы.
Обновлено в 01:49
Армия и оружие
В Южной Корее подтвердили, что КНДР запустила ракеты малой дальности
Обновлено вчера в 22:00
Здоровье
Врач назвала самые вредные и опасные сорта сыра
Сыры дорблю, рокфор, горгонзола, камамбер и бри являются самыми опасными для здоровья.
Обновлено вчера в 00:15
Транспорт
В Сети появилось видео первого поезда на Крымском мосту
В Сети появилась видеозапись, на которой можно увидеть железнодорожный состав, который движется по Крымскому мосту.
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия
Путешествующая автостопом молодая пара пропала в Забайкалье
В Забайкальском крае пропали молодой человек и девушка из западных регионов России, путешествующие автостопом.
Обновлено в 00:59
Гаджеты
Смартфон Lenovo Z6 Pro в Европе оценили в 571 доллар
На китайском рынке смартфон Lenovo Z6 Pro предлагается еще с весны этого года, а вот на европейский рынок модель выходит только сейчас.
Обновлено вчера в 13:09
Футбол
Нападающий «Порту» может перейти в «Наполи»
Форвард «Порту» Мусса Марега был предложен «Наполи».
Обновлено вчера в 16:48
Происшествия
На Кипре задержали бизнесмена, которого разыскивали в России
Российского бизнесмена из Приморья Игоря Польченко, которого объявили в международный розыск за махинации с кредитами, задержали 7 августа на Кипре.
Обновлено в 00:13
Экономика
От аптек могут потребовать включать в ассортимент дешевые лекарства
Для предотвращения "вымывания" из продажи лекарственных препаратов низкой ценовой группы от аптек могут начать требовать увеличивать ассортимент закупаемых у производителей и реализуемых лекарств, в том числе и с наиболее доступными ценами.
Обновлено вчера в 09:10
Армия и оружие
Посол США пригрозил Германии переместить военные базы в Польшу
Посол США в Германии Ричард Гренелл возмутился нежеланием немецких властей увеличивать расходы на оборону и пригрозил переместить военные базы в Польшу.
Обновлено вчера в 21:11
Политика
В Киеве предложили приостановить работу Украины в минском формате
Представитель Киева в подгруппе по политическим вопросам контактной группы Роман Бессмертный написал на своей странице в Facebook, что Украина должна приостановить работу в минском формате до встречи в нормандском формате из-за гибели четырех украинских военнослужащих в Донбассе.
Обновлено вчера в 04:32
Политика
Европейские консульства научат выявлять жителей Донбасса среди россиян
Службы ЕС разрабатывают для европейских консульств инструкции для выявления российских паспортов, выданных жителям Донбасса, а также для работы с визовыми заявлениями, которые подают жители Донбасса с российским гражданством, сообщил РИА Новости источник в структурах ЕС.
Обновлено вчера в 14:18
Происшествия
Число жертв взрыва на полигоне под Архангельском выросло до пяти
Обновлено вчера в 18:04
Политика
Китай поддержал Пакистан после обострения ситуации вокруг Кашмира
Обновлено вчера в 09:50
Общество
В Китае из-за тайфуна эвакуировали более миллиона человек
Свыше миллиона человек эвакуированы из потенциально опасных районов в восточной части Китая в связи с тайфуном «Лекима».
Обновлено в 00:26
Здоровье
Минздрав назвал самые здоровые регионы России
Жители Кабардино-Балкарии и Чечни болеют меньше всего в России, следует из статистических данных Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:49
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено 08 августа в 06:54
Политика
Трамп пригрозил ответить на предупреждения не ездить в США
США могут ответить на предупреждения других стран об опасности поездок в Штаты, появившиеся после нескольких инцидентов со стрельбой, заявил американский президент Дональд Трамп, пишет The Hill.
Обновлено вчера в 19:37
Футбол
Алиссон из-за травмы пропустит матч за Суперкубок Европы с «Челси»
В среду, 14 августа, «Ливерпуль» сыграет с «Челси» в матче за Суперкубок Европы.
Обновлено вчера в 18:16
Кино
Новый фильм Тарантино установил рекорд в первый день проката в России
Тарантино дал большую пресс-конференцию, на которой рассказал о новом фильме, о своем отношении к жестокости и отметил, что планирует снять еще только один фильм в карьере.
Обновлено вчера в 21:29
Здоровье
Ученые рассказали, как не отказывать себе в любимой еде и долго жить
Отмечается, что "исследование имело некоторые ограничения, так как данные о потреблении пищи были основаны на том, что сообщали сами люди".
Обновлено в 00:26
Футбол
Рибери может перейти в ПСВ к ван Боммелу
36-летний полузащитник Франк Рибери, покинувший летом мюнхенскую «Баварию», но еще не объявлявший о заверешении карьеры, в отличии от другого бывшего игрока немецкого клуба Арьена Роббена, может продолжить карьеру в чемпионате Нидерландов, сообщает Bild.
Обновлено вчера в 17:05
Экономика
В UC Rusal допустили отказ от проекта в США из-за давления политиков
Компания UC Rusal может отказаться от строительства в США завода по производству плоского алюминиевого проката для автопрома (совместный проект с американским холдингом Braidy Industries), если американские политики продолжат оказывать на компанию давление, сообщила финансовый директор US Rusal Александра Бурико, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 18:35
Происшествия
На МКАД столкнулись пять автомобилей
Пять машин столкнулись на МКАД на северо-западе Москвы, четыре человека пострадали, перекрыто движение на трёх полосах.
Обновлено в 00:03
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках Сергея Фомина
Обновлено вчера в 10:23
Политика
ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил изменить график публикации замеров доверия россиян к политикам, в том числе к президенту.
Обновлено вчера в 15:24