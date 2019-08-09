Недвижимость
В России стремительно дорожает самое доступное жильеГлобалМСК.ру 18:12
В России стремительно дорожает самое доступное жилье – малогабаритные квартиры-студии, пользующиеся спросом у молодых семей. Мониторинг рынка провели эксперты ресурса Avito.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 19:58, Вашингтон
Технологии
Adobe показала прозрачную AR-витрину
Adobe представила прототип прозрачного дисплея с поддержкой смешанной реальности Project Glasswing, позволяющего работать с физическими объектами с помощью графических редакторов без дополнительных инструментов, пишет The Verge.
Обновлено в 15:36
Экономика
Россияне стали реже покупать дешевые лекарства
Впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств — в ценовых сегментах от 50 до 500 рублей — показали падение.
Обновлено в 03:55
Общество
Минкульт предложил наказывать за незаконную съемку в кинотеатрах
Министерство культуры России предложило ввести административную ответственность за незаконную съемку в кинотеатрах.
Обновлено в 11:27
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено вчера в 06:54
Общество
СК заявил об уголовной ответственности за «мирные прогулки» по Москве
В ведомстве отметили, что в интернете и соцсетях распространяются «призывы к участию в так называемых «мирных прогулках» по Москве после согласованного исполнительной властью митинга 10 августа на проспекте Сахарова».
Обновлено в 14:34
Культура
Назван самый популярный советский фильм на YouTube
Обновлено в 14:32
Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено в 16:16
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.
Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес
Игорь Макаров поделился кадрами празднования первого дня рождения их с Лерой Кудрявцевой дочери
Игорь Макаров поделился кадрами с дня рождения их с Лерой Кудрявцевой дочери Примечательно, что Кудрявцева и Макаров долгое время скрывали лицо дочери.
Обновлено в 14:50
Космос
В «Роскосмосе» назвали дату коммерческого пуска ракеты «Протон-М»
Обновлено вчера в 19:43
Футбол
Экс-защитник «Зенита» Шкртел перешел в «Аталанту»
Бывший защитник «Зенита» Мартин Шкртел стал футболистом итальянской «Аталанты». Об этом сообщает официальный сайт бергамского клуба.
Обновлено в 13:40
Технологии
«Яндекс.Еда» предложила партнерам приобретать экологическую упаковку
Фото: Global Look Press Сервис «Яндекс.Еда» начал предлагать ресторанам-партнерам упаковку из экологичных и разлагаемых материалов – картона, сахарного тростника и т.д, сообщает vc.ru со ссылкой на представителя компании.
Обновлено в 07:41
Авто
«Калашников» создал электромобиль для такси и каршеринга
Концерн "Калашников" создал электромобиль для такси и каршеринга, сообщили в госкорпорации "Ростех", в которую входит концерн.
Обновлено в 08:02
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Норвич» в стартовом туре АПЛ
Обновлено в 17:06
Политика
Украинский депутат назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма
На Украине снова продолжают делать громкие заявления относительно Крыма и России.
Обновлено в 04:36
Армия и оружие
На «Авиадартсе» впервые задействуют комплекс «Кинжал»
Обновлено в 06:56
Происшествия
В Люксембурге семь человек пострадали из-за торнадо
По данным мэра Пьера Меллина, пострадали семь человек. Один из них получил тяжелые ранения, пишет "Интерфакс".
Обновлено в 18:39
Футбол
«Лион» на выезде разгромил «Монако» в первом туре чемпионата Франции
Футболисты "Лиона" на выезде нанесли поражение "Монако" в матче первого тура чемпионата Франции.
Обновлено в 16:39
Политика
Трамп не смог вспомнить фамилию украинского президента
Американский президент Дональд Трамп не смог вспомнить, кто такой Владимир Зеленский.
Обновлено в 19:49
Энергетика
«Нафтогаз» оспорит в суде порядок определения цен на газ
«Нафтогаз» сообщил о новом иске «Газпрома» Документ изменил механизм расчетов цен на газ для населения.
Обновлено в 11:57
Политика
Против России могли применить климатическое оружие, заявили в Госдуме
Депутат Государственной Думы Алексей Журавлев в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" заявил, что непогоду в России могло вызвать применение климатического оружия.
Обновлено в 18:13
Гаджеты
Huawei представила новую операционную систему Harmony OS
Как отметили на презентации, новая операционная система Harmony OS не повторяет Android, она работает на основе микроядра и позволяет синхронизировать различные устройства: компьютеры, телефоны и технику для умного дома.
Обновлено в 05:13
Здоровье
Кардиохирург опроверг пользу красного вина для сердца
Бокал красного вина в день не снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 02:51
Экономика
«Русал» пригрозил уходом из США
Госпожа Бурико имеет в виду заявления сенатора от штата Орегон Рона Уайдена, по мнению которого Минфин США должен оценить потенциальную угрозу национальной безопасности страны в результате реализации проекта "Русала" и Braidy Industries Inc. Завод в Ашленде может стать одним из крупнейших предприятий по холодному прокату, которое строится в США за последние 30 лет.
Обновлено в 13:10
Политика
Трамп назвал Голливуд либеральным и расистским
Президент США Дональд Трамп назвал современный Голливуд либеральным и расистским.
Обновлено в 15:37
Политика
Глава турецкой партии предложил Эрдогану признать Крым российским
Председатель турецкой партии «Родина» (Vatan) Догу Перинчек заявил «РИА Новости», что президенту страны Реджепу Эрдогану надо признать Крым российской территорией.
Обновлено в 16:09
Политика
В МИД КНР призвали США прекратить вмешиваться в дела Гонконга
Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что американские власти должны немедленно прекратить вмешиваться в происходящее в Гонконге и во внутренние дела КНР.
Обновлено в 04:49