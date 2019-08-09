Недвижимость

В России стремительно дорожает самое доступное жильеГлобалМСК.ру 18:12

В России стремительно дорожает самое доступное жилье – малогабаритные квартиры-студии, пользующиеся спросом у молодых семей. Мониторинг рынка провели эксперты ресурса Avito.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Самое доступное жилье в России стремительно дорожает

Вести.Ru09:40

Доступное жилье в России стало существенно дороже

Росбалт02:37

«Авито»: В Татарстане резко подоро жали студии

БИЗНЕС Online02:37

Квартиры-студии в Ленобласти подорожали на 10%

Петербургский дневник02:51

Исследование: квартиры-студии в России дорожают быстрее многокомнатных квартир

ТАСС07:00

Квадратный метр в студиях Самарской области подорожал на 6,4% за год

SamRU.ru02:22

В России подскочили цены на доступное жилье

Lenta.ru01:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 19:58, Вашингтон
Технологии

Adobe показала прозрачную AR-витрину

Adobe представила прототип прозрачного дисплея с поддержкой смешанной реальности Project Glasswing, позволяющего работать с физическими объектами с помощью графических редакторов без дополнительных инструментов, пишет The Verge.
Обновлено в 15:36
Экономика

Россияне стали реже покупать дешевые лекарства

Впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств — в ценовых сегментах от 50 до 500 рублей — показали падение.
Обновлено в 03:55
Общество

Минкульт предложил наказывать за незаконную съемку в кинотеатрах

Министерство культуры России предложило ввести административную ответственность за незаконную съемку в кинотеатрах.
Обновлено в 11:27
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз

Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено вчера в 06:54
Общество

СК заявил об уголовной ответственности за «мирные прогулки» по Москве

В ведомстве отметили, что в интернете и соцсетях распространяются «призывы к участию в так называемых «мирных прогулках» по Москве после согласованного исполнительной властью митинга 10 августа на проспекте Сахарова».
Обновлено в 14:34
Культура

Назван самый популярный советский фильм на YouTube

Обновлено в 14:32
Экономика

Fitch повысило рейтинг России до «BBB»

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено в 16:16
Происшествия

При взрыве на полигоне в Архангельской области погибли пять человек

Обновлено в 17:15
Политика

Во Франции предложили России вернуть царские долги

Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.
Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес

Игорь Макаров поделился кадрами празднования первого дня рождения их с Лерой Кудрявцевой дочери

Игорь Макаров поделился кадрами с дня рождения их с Лерой Кудрявцевой дочери Примечательно, что Кудрявцева и Макаров долгое время скрывали лицо дочери.
Обновлено в 14:50
Космос

В «Роскосмосе» назвали дату коммерческого пуска ракеты «Протон-М»

Обновлено вчера в 19:43
Футбол

Экс-защитник «Зенита» Шкртел перешел в «Аталанту»

Бывший защитник «Зенита» Мартин Шкртел стал футболистом итальянской «Аталанты». Об этом сообщает официальный сайт бергамского клуба.
Обновлено в 13:40
Технологии

«Яндекс.Еда» предложила партнерам приобретать экологическую упаковку

Фото: Global Look Press Сервис «Яндекс.Еда» начал предлагать ресторанам-партнерам упаковку из экологичных и разлагаемых материалов – картона, сахарного тростника и т.д, сообщает vc.ru со ссылкой на представителя компании.
Обновлено в 07:41
Авто

«Калашников» создал электромобиль для такси и каршеринга

Концерн "Калашников" создал электромобиль для такси и каршеринга, сообщили в госкорпорации "Ростех", в которую входит концерн.
Обновлено в 08:02
Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Норвич» в стартовом туре АПЛ

Обновлено в 17:06
Политика

Украинский депутат назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма

На Украине снова продолжают делать громкие заявления относительно Крыма и России.
Обновлено в 04:36
Армия и оружие

На «Авиадартсе» впервые задействуют комплекс «Кинжал»

Обновлено в 06:56
Происшествия

В Люксембурге семь человек пострадали из-за торнадо

По данным мэра Пьера Меллина, пострадали семь человек. Один из них получил тяжелые ранения, пишет "Интерфакс".
Обновлено в 18:39
Футбол

«Лион» на выезде разгромил «Монако» в первом туре чемпионата Франции

Футболисты "Лиона" на выезде нанесли поражение "Монако" в матче первого тура чемпионата Франции.
Обновлено в 16:39
Политика

Трамп не смог вспомнить фамилию украинского президента

Американский президент Дональд Трамп не смог вспомнить, кто такой Владимир Зеленский.
Обновлено в 19:49
Энергетика

«Нафтогаз» оспорит в суде порядок определения цен на газ

«Нафтогаз» сообщил о новом иске «Газпрома» Документ изменил механизм расчетов цен на газ для населения.
Обновлено в 11:57
Политика

Против России могли применить климатическое оружие, заявили в Госдуме

Депутат Государственной Думы Алексей Журавлев в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" заявил, что непогоду в России могло вызвать применение климатического оружия.
Обновлено в 18:13
Армия и оружие

Украина начала модернизацию списанных американских катеров

Обновлено в 18:33
Гаджеты

Huawei представила новую операционную систему Harmony OS

Как отметили на презентации, новая операционная система Harmony OS не повторяет Android, она работает на основе микроядра и позволяет синхронизировать различные устройства: компьютеры, телефоны и технику для умного дома.
Обновлено в 05:13
Происшествия

В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»

Обновлено в 17:23
Здоровье

Кардиохирург опроверг пользу красного вина для сердца

Бокал красного вина в день не снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 02:51
Экономика

«Русал» пригрозил уходом из США

Госпожа Бурико имеет в виду заявления сенатора от штата Орегон Рона Уайдена, по мнению которого Минфин США должен оценить потенциальную угрозу национальной безопасности страны в результате реализации проекта "Русала" и Braidy Industries Inc. Завод в Ашленде может стать одним из крупнейших предприятий по холодному прокату, которое строится в США за последние 30 лет.
Обновлено в 13:10
Политика

Трамп назвал Голливуд либеральным и расистским

Президент США Дональд Трамп назвал современный Голливуд либеральным и расистским.
Обновлено в 15:37
Политика

Глава турецкой партии предложил Эрдогану признать Крым российским

Председатель турецкой партии «Родина» (Vatan) Догу Перинчек заявил «РИА Новости», что президенту страны Реджепу Эрдогану надо признать Крым российской территорией.
Обновлено в 16:09
Политика

В МИД КНР призвали США прекратить вмешиваться в дела Гонконга

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что американские власти должны немедленно прекратить вмешиваться в происходящее в Гонконге и во внутренние дела КНР.
Обновлено в 04:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное