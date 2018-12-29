Экономика
В России ставка НДС выросла с 18 до 20%
В России ставка НДС выросла с 18 до 20%SM News01:21
Норма вступила в силу с 1 января. Базовая ставка налога на добавленную стоимость в России с 1 января выросла с 18 до 20 процентов. Закон N 303-ФЗ вступил в силу с 1 января 2019 года.
SM News01:21
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Повышение НДС с 1 января 2019 года: изменения, последствия и смысл инициативы
iReactor29.12.18 в 05:01
С 1 января в России повышаются практически все налоги для предпринимателей
Радио Business FM Челябинск29.12.18 в 01:05
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 13:49, Ашберн
Политика
В Киеве проходит факельное шествие по случаю дня рождения Бандеры
Обновлено в 12:16
Политика
Премьер Японии решил не выселять россиян в случае передачи Курил
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что страна претендует на южные Курилы, но без выселения оттуда проживающих там россиян, передает РИА "Новости" соо ссылкой на интервью премьера телеканалу Asahi.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов в Магнитогорске
1 января в Магнитогорске Челябинской области из-под завалов жилого дома извлекли тело девятого погибшего.
Обновлено в 13:13
Происшествия
В Магнитогорске из-под завалов достали живого ребенка
В Магнитогорске из-под завалов достали живого ребенка, который более суток пролежал там после обрушения подъезда.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Российский хоккеист Сапрыкин устроил дебош на борту самолета
Инцидент произошел из-за дебошира на борту, который напился и избил стюардессу. Скандалистом оказался известный хоккеист Олег Сапрыкин.
Обновлено в 09:08
Политика
Задержанный в Москве за шпионаж американец приехал на свадьбу
Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России при проведении шпионской акции, приехал в Москву на свадьбу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на его брата-близнеца Дэвида Уилана.
Обновлено в 10:22
Происшествия
Спасенного из-под завалов дома в Магнитогорске малыша повезли в Москву
11-месячного Ваню Фокина спецбортом санавиации МЧС повезли в Москву. Самолет взлетит в ближайшее время, передает корреспондент Znak.com.
Обновлено в 12:21
Космос
В NASA подтвердили успешный маневр станции New Horizons мимо астероида
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подтвердило, что межпланетная станция New Horizons успешно пролетела мимо астероида Ultima Thule на окраине Солнечной системы.
Обновлено в 12:37
Спорт
WADA согласился подождать окончания новогодних праздников
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не получило доступ к данным московской антидопинговой лаборатории до дедлайна, назначенного на 31 декабря 2018 года, напоминает РИА Новости.
Обновлено в 13:00
Политика
Болсонару вступил в должность президента Бразилии
Избранный президент Бразилии Жаир Болсонару 1 января вступил в должность.
Обновлено в 13:04
Происшествия
В Москве в Парке Горького обрушился мост
В Парке Горького в Москве в разгар празднования Нового года обрушился деревянный мост с людьми. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Обновлено вчера в 17:13
Кино
Мягков резко ответил митрополиту Рязанскому на критику «Иронии судьбы»
Актер Андрей Мягков, сыгравший Евгения Лукашина в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!", назвал митрополита Рязанского и Михайловского "недалеким" после того, как тот раскритиковал картину.
Обновлено в 09:14
Происшествия
Путин поблагодарил спасателей за работу в Магнитогорске
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с сотрудниками МЧС поблагодарил их за самоотверженную работу в Магнитогорске, где из-за взрыва бытового газа разрушен подъезд жилого дома.
Обновлено в 11:47
Политика
Зеленский подтвердил участие в выборах президента Украины
Обновлено вчера в 17:42
Происшествия
В Свердловской области с рельсов сошли грузовые вагоны с углем
Специалисты Свердловской железной дороги ликвидируют последствия схода с рельсов 16 вагонов грузового состава, пострадавших в результате ЧП нет, сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено в 00:34
Происшествия
В Германии водитель совершил наезд на группу людей
Четыре человека пострадали в результате умышленного наезда мужчины на группу людей в Германии.
Обновлено в 08:16
Спорт
Лыжник Устюгов занял третье место в спринте на этапе «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов занял третье место в спринте свободным стилем в рамках третьего этапа «Тур де Ски».
Обновлено в 08:00
Происшествия
Собянин поручил уволить директора Парка Горького после обрушения моста
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил Департаменту культуры Москвы уволить руководителя Центрального парка культуры и отдыха имени Горького, где во время празднования Нового года после обрушения деревянного моста за медицинской помощью обратились более 10 человек.
Обновлено в 06:34
Политика
Подросток, спасенный в Магнитогорске, получил ноутбук от Путина
13-летний мальчик, которого извлекли из-под завалов после взрыва газа в Магнитогорске, получил ноутбук в качестве подарка от президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 13:46
Политика
Трамп заявил Болсонару о поддержке со стороны США
Президент США Дональд Трамп поздравил нового президента Бразилии Жаира Болсонару со вступлением в должность и заявил, что тот произнес отличную инаугурационную речь.
Обновлено в 13:43
Происшествия
Бастрыкин прибыл на место трагедии в Магнитогорске
Местные власти сообщили, что глава СК РФ Александр Бастрыкин прибыл на место обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске.
Обновлено в 10:58
Экономика
В России вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве
Основной пакет законов о нововведениях в пенсионном законодательстве вступает в силу в России с 1 января.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Нависающие конструкции на месте ЧП в Магнитогорске демонтируют
Нависающие конструкции и стены подъезда жилого многоэтажного дома в Магнитогорске, где произошёл взрыв бытового газа, будут демонтированы в связи с угрозой обрушения.
Обновлено в 02:19
Происшествия
Как ищут выживших при обрушении дома в Магнитогорске
Спасатели обнаружили под завалами обрушившегося многоквартирного дома в Магнитогорске 11-месячного мальчика. Ему помогли выжить тёплые вещи.
Обновлено в 11:01
Происшествия
Задержанный в Москве американец оказался сотрудником автокомпании
Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России по подозрению в шпионаже, оказался сотрудником компании BorgWarner, занимающейся производством запчастей для автомобилей.
Обновлено в 13:34
Спорт
Глава МОК: Олимпийский комитет России уже понес достаточное наказание
Олимпийский комитет России (ОКР) уже понес достаточное наказание по обвинениям Всемирного антидопингового агентства (WADA) в государственной поддержке допинга, заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
Обновлено в 12:57
Хоккей
Сборная России победила команду Канады на МЧМ-2019
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия
Разбор завалов в Магнитогорске приостановлен из-за угрозы обрушения
Поисковая операция и разбор рухнувших конструкций жилого дома в Магнитогорске приостановлены до устранения угрозы дальнейшего обрушения здания.
Обновлено в 03:30
Спорт
ВАДА выпустило заявление по дедлайну для России
ВАДА подтвердило, что 31 декабря 2018 года истек срок, когда российские власти должны были предоставить доступ к данным Московской лаборатории, и на сегодня (1 января 2019 года) агентство не получило доступ к этим данным, что стало нарушением условия восстановления прав РУСАДА.
Обновлено в 13:19
Политика
Зеленский намерен собрать команду людей без опыта в политике
Обновлено в 12:47