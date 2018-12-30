Экономика
Как напоминает РБК, с 1993 года сбор понизили до 20 процентов, а с 2004-го — до 18 процентов. О планах вернуть 20-процентную ставку российское правительство объявило в середине июня прошлого года. При этом для льготных товаров её оставили на уровне десяти процентов.
Говорит Москва01:41
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Наука
В Сибири начнут эксперименты, позволяющие создать плазменный двигатель
Обновлено в 17:56
Политика
Задержанного за шпионаж американца уволили из армии за воровство
Пол Уилан, который был задержан сотрудниками ФСБ в конце декабря прошлого года по подозрению в шпионской деятельности, 10 лет назад был уволен из вооруженных сил, сообщает The Washington Post.
Обновлено в 22:52
Происшествия
При пожаре в маршрутке в Магнитогорске погибли три человека
Три человека погибли при загорании автомобиля в Магнитогорске, сообщается в официальном Telegram-канале челябинского губернатора.
Обновлено в 15:18
Происшествия
Спасенного в Магнитогорске младенца доставили в больницу в Москве
Обновлено в 16:00
Кино
Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет
Актер Владимир Дыховичный ушел из жизни в возрасте 30 лет, об этом на своей странице в Facebook написала вдова режиссера Ивана Дыховичного Ольга.
Обновлено в 16:23
Происшествия
Задержанный в Москве американец оказался сотрудником автокомпании
Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России по подозрению в шпионаже, оказался сотрудником компании BorgWarner, занимающейся производством запчастей для автомобилей.
Обновлено в 13:34
Политика
Япония не будет переселять россиян при передаче Курил
При передаче части Курильских островов Японии местные жители не будут обязаны переселяться, а смогут остаться на своей территории, рассказал японский премьер-министр Синдзо Абэ в интервью телеканалу Asahi.
Обновлено в 07:46
Происшествия
На месте завалов дома в Магнитогорске следы взрывчатки не обнаружены
Специалистам-взрывотехникам не удалось обнаружить следы взрывчатки в исследованных завалах дома в Магнитогорске.
Обновлено в 16:22
Происшествия
Мэра города в Мексике убили вскоре после вступления в должность
Мэра мексиканского города и муниципалитета Эройка Сьюдад де Тлахьяко Алехандро Апарисио застрелили по дороге в мэрию после того, как он официально вступил в должность.
Обновлено в 20:30
Наука
Ученые пробурили антарктическое озеро, чтобы найти новую жизнь
Ученые пробурили загадочное антарктическое озеро, чтобы выяснить, существует ли там жизнь.
Обновлено в 16:03
Экономика
Власти Крыма сообщили об увеличении турпотока в регион из Китая
Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов заявил, что в 2018 году регион посетили более 4 тыс. туристов из Китая.
Обновлено в 22:59
Политика
Новогоднее обращение Путина посчитали «дерзким»
Британская газета Daily Star описала новогоднее обращение президента России Владимира Путина к россиянам как «дерзкое».
Обновлено в 19:43
Армия и оружие
ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании
Украинские военные задержали в водах Черного моря судно под флагом Танзании. Его экипаж подозревается в перевозке незаконных грузов.
Обновлено в 15:58
Общество
Евгения Альбац решила покинуть пост главреда The New Times
Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац заявила, что ищет преемника и рассчитывает в скором времени покинуть свой пост.
Обновлено в 21:31
Политика
В НАСА ответили на претензии по поводу визита Рогозина в США
Подготовка визита главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США продолжается, несмотря на критику этих планов со стороны некоторых представителей вашингтонского истеблишмента.
Обновлено в 21:12
Происшествия
Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске
Спасатели извлекли из-под завалов в Магнитогорске тело девятого погибшего из-за взрыва и частичного обрушения жилого дома, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
Обновлено в 11:45
Космос
Станция New Horizons приблизилась к астероиду Ultima Thule
Космическая станция национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) New Horizons приблизилась на максимальное расстояние к астероиду Ultima Thule 1 января.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Из-под завалов дома в Магнитогорске спасли младенца
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский рассказал о том, что из-под завалов рухнувшего подъезда жилого дома в Магнитогорске спасли живого 11-месячного ребенка.
Обновлено в 07:05
Происшествия
В Магнитогорске взорвалась маршрутка, есть погибшие
На пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Правды взорвалось маршрутное такси, причем все, кто находился в нем — три человека — погибли.
Обновлено в 21:45
Хоккей
Сборная России победила команду Канады на МЧМ-2019
Сборная России по хоккею для игроков не старше 20 лет в заключительном матче группового этапа молодёжного чемпионата мира взяла верх над национальной командой Канады со счётом 2:1.
Обновлено вчера в 22:26
Транспорт
Проезд в общественном транспорте Москвы подорожал с нового года
С 1 января 2019 года на 2 рубля подорожала стоимость проезда в пригородных электропоездах Москвы, до 36 рублей за одну зону.
Обновлено в 17:54
Происшествия
Российский хоккеист Сапрыкин устроил дебош на борту самолета
Инцидент произошел из-за дебошира на борту, который напился и избил стюардессу. Скандалистом оказался известный хоккеист Олег Сапрыкин.
Обновлено в 09:08
Политика
Пранкеры рассказали Кличко о «пьяном Порошенко под столом»
В новогоднюю ночь пранкеры Вован и Лексус позвонили Виталию Кличко от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и поздравили его с наступающим праздником, рассказав при этом о "пьяном Порошенко под столом".
Обновлено в 19:43
Происшествия
При пожаре в чукотском селе погибли пять человек
Обновлено в 22:44
Происшествия
Собянин увольняет директора парка Горького после обрушения моста
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что после обрушения деревянного моста через каток в новогоднюю ночь в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, директор этого парка Марина Люльчук будет уволена.
Обновлено в 07:27
Политика
Задержанный в Москве американский шпион якобы приехал на свадьбу
Задержанный в Москве по подозрению в шпионаже американец Пол Уилан является отставным морским пехотинцем.
Обновлено в 12:05
Общество
Тигрица научила детенышей делать «селфи» на фотоловушку в Приморье
Фотоловушка в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье зафиксировала тигрицу, которая активно «знакомила» с камерой двух своих детенышей.
Обновлено в 21:40
Происшествия
МЧС: разбор завалов в Магнитогорске остановили из-за угрозы обрушения
Из-за угрозы обрушения конструкций дома поиск пострадавших и погибших приостановили.
Обновлено в 02:56
Политика
Зеленский второй раз за сутки обратился к украинцам
Обновлено в 15:08
Происшествия
Немецкая полиция признала терактом наезд на людей в Боттропе и Эссене
Полиция Германии расценивает наезд на людей в Боттропе и Эссене как теракт. Об этом сообщает немецкая пресса.
Обновлено в 19:22