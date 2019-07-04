Авто

В России стартуют продажи купе-кроссовера Renault ArkanaSpeedMe вчера в 08:42

Renault Arkana предлагается в 7 цветах кузова (красный, коричнево-зеленый, темно-серый, серебристый, белый, черный и коричневый), включая 2 эксклюзивных цвета: красный Red Fusion – для версий с двигателем TCe 150 и новый цвет Tenakuru (коричнево-зеленый), разработанный специально для нового купе-кроссовера.
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В России стартовали продажи кросс-купе Renault Arkana

Российская газетавчера в 10:40

Renault объявил о старте российских продаж купе-кроссовера Arkana

AutoNewsвчера в 09:48

В России стартуют продажи купе-кроссовера Renault Arkana

Автостатвчера в 08:53

В РФ стартуют продажи купе-кроссовера Renault Arkana

Тарантас Ньюсвчера в 09:30

В РФ стартуют продажи купе-кроссовера Renault Arkana

Автоновости днявчера в 09:01

В России стартовали продажи купе-кроссовера Renault Arkana

Известиявчера в 09:39

В России стартуют продажи купе-кроссовера Renault Arkana

SpeedMeвчера в 08:42
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 01:58, Вашингтон
Политика

Папа Римский попросил Путина молиться

Обновлено вчера в 21:02
Авто

Названы самые выдающиеся авто на Фестивале скорости в Гудвуде

Эксперты составили список самых выдающихся авто среди представленных в Гудвуде на Фестивале скорости.
Обновлено вчера в 16:05
Общество

В Роструде уточнили порядок оплаты работающим за отпускников

Существует несколько вариантов замены работников, ушедших в отпуск.
Обновлено в 01:26
Политика

На Украине задумались над освоением Арктики

В ноябре 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время своего визита в Канаду заявил, что Киев мог бы наладить сотрудничество с Оттавой в вопросе освоения Арктики.
Обновлено вчера в 23:06
Космос

Локализован второй за неделю источник мощного радиосигнала из космоса

Обновлено 02 июля в 13:19
Экономика

ЦБ допускает снижение уровня сбережений россиян в 2019 году

ЦБ РФ допускает снижение уровня сбережений россиян в 2019 году в виду низкой динамики роста доходов населения.
Обновлено вчера в 09:37
Происшествия

В Казани задержали похитившую свыше 20 млн рублей кассиршу

Правоохранители задержали в Казани кассиршу из Башкирии, похитившую более 20 млн. рублей у банка в Салавате.
Обновлено в 00:21
Политика

Шойгу назвал причину аварии на глубоководном аппарате

Обновлено вчера в 02:53
Общество

В России изменились правила работы нотариусов

Изменения в правила работы нотариусов, которые вступают в силу с 5 июля, упростят подтверждение права на наследство.
Обновлено в 01:21
Происшествия

В Ингушетии избили семилетнюю девочку

Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено вчера в 17:29
Общество

Пострадавшие от наводнения массово отказываются от предложения Путина

Обновлено в 01:20
Спорт

Дзюдоист Шахбазов стал чемпионом Универсиады в Неаполе

Первую золотую медаль Универсиады-2019 в Неаполе в копилку сборной России принес дзюдоист Руслан Шахбазов.
Обновлено вчера в 15:28
Армия и оружие

Су-27 перехватил самолёт ВВС США над Чёрным морем

Обновлено вчера в 22:42
Футбол

Дуглас Сантос прокомментировал переход в «Зенит»

Бразильский левый защитник Дуглас Сантос прокомментировал переход из немецкого «Гамбурга» в петербургский клуб «Зенит».
Обновлено вчера в 20:01
Армия и оружие

Трамп назвал снятый с производства истребитель F-22 «совершенно новым»

Американский президент Дональд Трамп в своей речи ко Дню независимости назвал «совершенно новым» истребитель, снятый с производства восемь лет назад.
Обновлено вчера в 20:47
Общество

Мэрия Екатеринбурга утвердила планы застройки ВИЗа с площадками под Универсиаду

Обновлено в 01:15
Шоу-бизнес

Продюсер Бари Алибасов прошел проверку на детекторе лжи

Известный российский продюсер Бари Алибасов, недавно переживший отравление химическим веществом для очистки труб, пройдет проверку на детекторе лжи в студии Первого канала.
Обновлено вчера в 11:13
Музыка

Оперный фестиваль под открытым небом пройдет в Москве

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин рассказал о предстоящем в Москве втором международном фестивале «BMW Опера без границ».
Обновлено вчера в 20:53
Общество

Росстат объяснил резкий рост продолжительности жизни перед выборами

Рост перед выборами В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении в России выросла всего лишь на 0,2 года (до 72,9 года), сообщил в июне Росстат.
Обновлено в 00:00
Экономика

Власти Крыма подали в суд на производителя обуви Zenden

Министерство экономического развития Республики Крым подало иск в отношении компании группы Zenden «Крым Шуз», которая занималась строительством обувной фабрики в Крыму.
Обновлено вчера в 08:32
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно прооперировали

Обновлено вчера в 22:27
Политика

На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР

Обновлено вчера в 17:35
Происшествия

Радченко отказался слушать приговор новосибирского облсуда

Обновлено вчера в 23:51
Авто

Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле

Автомобильные кресла нужно подбирать строго по возрасту, росту и весу ребенка, а самое безопасное место для детского кресла – посередине заднего сиденья автомобиля, говорится в сообщении Роскачества.
Обновлено в 01:13
Авто

Автомобили концерна FCA получат новую коробку передач от ZF

Новые заднеприводные и полноприводные автомобили Fiat Chrysler Automobiles с передним продольным расположением двигателя получат новую восьмиступенчатую автоматическую коробку передач ZF.
Обновлено вчера в 09:01
Происшествия

Загоревшийся самолет из Нью-Йорка срочно сел в Бостоне

Самолет, следующий по маршруту Нью-Йорк - Лондон, был вынужден срочно приземлиться в бостонском аэропорту из-за возгорания на борту.
Обновлено в 00:08
Здоровье

В Воронежской области зафиксировали резкий рост смертности от рака

В Воронежской области в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличен рост заболеваний на 1,2%, а в 2019 за первый квартал — на 20%.
Обновлено в 00:10
Происшествия

При крушении вертолета на Багамах погиб американский миллиардер

Обновлено в 00:04
Авто

АвтоВАЗ возобновит производство после двух дней простоя

АвтоВАЗ объявил о возобновлении производства на заводах в Тольятти и Ижевске с 5 июля.
Обновлено вчера в 14:42
Шоу-бизнес

Ксению Собчак раскритиковали за голое фото сына

Телеведущая Ксения Собчак подверглась критике за чересчур откровенное фото двухлетнего сына Платона.
Обновлено вчера в 07:58
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