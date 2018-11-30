Пилотные проекты позволят выявлять бедные семьи и направлять им адресную помощь. Приказ недавно был подписан, сегодня состоится совещание с Минфином и Минэкономразвития, где планируется обсудить дорожную карту направления.

В восьми регионах стартуют пилотные проекты по снижению числа семей с уровнем дохода ниже прожиточного минимума, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

В России стартуют пилотные проекты по борьбе с бедностью

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