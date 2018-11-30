Экономика
В восьми регионах стартуют пилотные проекты по снижению числа семей с уровнем дохода ниже прожиточного минимума, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
РИА Новости04:26
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Пилотные проекты позволят выявлять бедные семьи и направлять им адресную помощь. Приказ недавно был подписан, сегодня состоится совещание с Минфином и Минэкономразвития, где планируется обсудить дорожную карту направления.
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Топилин назвал срок распространения мер по снижению бедности по всей России
Rambler News Service04:46
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 14:13, Ашберн
Энергетика
Чистая прибыль «Газпрома» выросла почти вдвое
Финансовые доходы составили почти 417 млрд руб. (рост 23,2%), операционные расходы — около 4,5 трлн руб. (рост почти 15%), финансовые расходы увеличились вдвое, до 635 млрд руб.
Обновлено в 14:03
Экономика
Совет директоров ЦБ утвердил указание о новых тарифах ОСАГО
Совет директоров ЦБ утвердил указание о предельных размерах базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО, сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 13:04
Экономика
Путин подписал закон о бюджете России на 2019—2021 годы
Ранее Путин подписал закон о поправках в федеральный бюджет на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
Обновлено в 11:59
Финансы
Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,2%
Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов и новостей об отмене президентом США Дональдом Трампом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита G20; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1-0,2%.
Обновлено в 13:28
Экономика
Евтухов: экспорт продукции легпрома превышает 1,1 млрд долларов
Экспорт продукции российской легкой промышленности по итогам 9 месяцев 2018 года составил 1,1 миллиарда долларов, к концу года его объем может достичь 1,4 миллиарда долларов, сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов на пленарной дискуссии V Всероссийского форума легкой промышленности, который проходит в Иваново.
Обновлено в 13:28
Экономика
«Ведомости»: ЦБ обнаружил тайных скупщиков крупных сумм валюты
Как следует из письма, личности этих людей не установлены: клиенты, чьи данные фигурируют в документах банков, заявили, что «не покупали наличную валюту в эти дни в офисах этих банков либо покупали ее, но не в таких суммах».
Обновлено в 14:04
Экономика
Роскосмос назвал три причины провала плана по экспорту в 2017 году
Одной из причин, которые помешали госкорпорации «Роскосмос» выполнить плановые показатели по экспорту в 2017 году, стали санкции США и ЕС.
Обновлено в 13:08
Энергетика
Газпром увеличил поставки газа в страны Евросоюза на 6,2%
Объём поставок российского газа в страны Евросоюза увеличился на 6,2% с января по 28 ноября текущего года, сообщила пресс-служба Газпрома.
Обновлено в 11:09
Энергетика
Новак рассказал о планах России по нефтедобыче на 2019 год
Добыча нефти в России на 2019 год пока планируется на уровне 2018 года, заявил глава российского Минэнерго Александр Новак.
Обновлено в 13:03
Экономика
Минсельхоз не ожидает роста цен на мандарины в преддверии Нового года
"Минсельхоз не ожидает роста среднеконтрактных и, как следствие, розничных цен на мандарины в этом году", - сообщил представитель министерства.
Обновлено в 12:44
Экономика
«Магнит» закрыл сделку по покупке фармдистрибутора «СИА Групп»
Ранее совет директоров "Магнита" принял решение увеличить максимальный объем выкупа акций компании на 5,7 млрд рублей - до 22,2 млрд рублей в связи с планируемым приобретением фармдистрибутора "СИА Групп".
Обновлено в 07:47
Экономика
Татьяна Голикова рассказала о потребности в мигрантах
В 2019 году в Россию могут приехать работать 144 583 мигрантов из "визовых" стран.
Обновлено в 12:24
Экономика
«Русагро» выкупит у Россельхозбанка кредит на 34,7 млрд руб
Группа компаний "Русагро" приобрела права требования к группе "Солнечные продукты" по кредитам Россельхозбанка на сумму 34,7 млрд руб. Об этом сообщается на сайте компании.
Обновлено в 07:28
Экономика
В правительстве одобрили снижение налога на добычу редких металлов
Правительство в четверг, 29 ноября, одобрило законопроект о снижении с 8 до 4,8% ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для руд редких металлов.
Обновлено в 10:17
Экономика
Наличные расчёты при приёме металлолома предложили ограничить
Проект предусматривает установление безналичной формы расчётов при осуществлении деятельности по приему у физлиц лома и отходов цветных и чёрных металлов в целях их дальнейших заготовки, хранения, переработки, утилизации, обезвреживания, транспортирования, размещения, и реализации.
Обновлено в 10:50