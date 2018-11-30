Экономика

В России стартует проект по борьбе с бедностью
Известия
05:50

Как уточнили в пресс-службе Минтруда, в 2019 году пилотный проект по снижению числа семей с доходом ниже прожиточного минимума запустят в Татарстане, Кабардино-Балкарии, Приморье, Нижегородской, Новгородской, Ивановской, Липецкой и Томской областях.
Известия05:50
Максим Топилин
Пилотные проекты позволят выявлять бедные семьи и направлять им адресную помощь. Приказ недавно был подписан, сегодня состоится совещание с Минфином и Минэкономразвития, где планируется обсудить дорожную карту направления.
— Максим ТопилинRuNews24.ru 07:13

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Пилотный проект по снижению бедности стартует в России

ТАСС16:18

Пилотный проект по борьбе с бедностью запустят в России 1 декабря. Как он будет работать?

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В поиске выхода: что сделают власти для сокращения бедности в два раза

РБК13:22

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В России стартуют пилотные проекты по борьбе с бедностью

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Rambler News Service04:46
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 22:01, Ашберн
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В ЕС надеются усилить энергобезопасность за счет СПГ из США

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