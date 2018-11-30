Пилотные проекты позволят выявлять бедные семьи и направлять им адресную помощь. Приказ недавно был подписан, сегодня состоится совещание с Минфином и Минэкономразвития, где планируется обсудить дорожную карту направления.

Как уточнили в пресс-службе Минтруда, в 2019 году пилотный проект по снижению числа семей с доходом ниже прожиточного минимума запустят в Татарстане, Кабардино-Балкарии, Приморье, Нижегородской, Новгородской, Ивановской, Липецкой и Томской областях.

В России стартует проект по борьбе с бедностью

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