В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»RT на русском 07:40

с чего всё началось

Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу холдинга «Швабе» (входит в «Ростех»).

Политика Россия оспорила в Швейцарии арбитражные решения по искам «Укрнафты» Россия оспорила в Верховном суде Швейцарии арбитражные решения по искам украинской компании "Укрнафта", по которым Москва обязана выплатить Киеву компенсацию за утраченное в Крыму имущество в размере $44,4 млн, а также решения по искам других компаний.

Футбол Сарри сравнил «Наполи» с бывшей женой Галвный тренер "Челси" Маурицио Сарри признался, что практически не спит в последние годы и чувствует себя чужим в Италии, потому что редко бывает дома, сообщает Vanity Fair.

Здоровье Счетная палата указала на неисполнение майского указа по медработникам Майский указ от 2012 года предусматривает повышение средней заработной платы для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней зарплаты в регионе к 2018 году.

Общество Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.

Футбол «Реал» объявил о трансфере Йовича Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о переходе сербского нападающего немецкого «Айнтрахта» Луки Йовича.

Политика В КПРФ осудили скандальную компьютерную игру «Sex with Stalin» В КПРФ осуждают скандальную игру "Sex with Stalin", об этом заявила РИА Новости депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова.

Происшествия В Твери семь человек пострадали при столкновении маршрутки со столбом Маршрутное такси врезалось в столб в Тверской области, пострадали семь человек, сообщил РИА Новости представитель УМВД региона.

Общество В Генпрокуратуре предупредили об угрозе мусорного коллапса "Ситуация еще не приобрела неотвратимого характера, ее можно и нужно решать, иначе она может приобрести масштаб настоящего коллапса", — заключил Буксман.

Политика В Крыму оценили планы Зеленского по возвращению полуострова Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал RT заявление пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель о разработке стратегии «возвращения» Крыма в состав Украины.

Происшествия На Украине возмущены беспределом полицейских, убивших мальчика На Украине общество выражает большое возмущение насчет ситуации с полицейскими, которые застрелили пятилетнего мальчика.

Здоровье В следующем году в псковских поликлиниках появятся врачи-гериатры Первый в Псковской области врач-гериатр начал работать в этом году на базе областного госпиталя ветерано войн.

Общество У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».

Наука Редактирование генома ради защиты от ВИЧ может сокращать жизнь Американские ученые провели исследование и заявили, что насильственное редактирование генома человека может сокращать жизнь.

Авто Genesis привез в Россию обновленный седан Genesis G90 На российский рынок приехал обновлённый седан премиальной корейской марки — Genesis G90.

Футбол «Байер» не хочет продавать Хавертца «Баварии» Мюнхенский портал TZ сообщает, что Бавария готова заплатить за молодого футболиста сборной Германии до 90 миллионов евро.

Происшествия На Украине суд арестовал подозреваемых в убийстве ребенка полицейских Голосеевский районный суд в Киеве арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве пятилетнего ребенка, без права внесения залога.

Общество Верховный суд признал законным запрет на выезд полицейских за границу Верховный суд (ВС) России отказался удовлетворить иск о признании незаконным запрета имеющим доступ к гостайне сотрудникам МВД на выезд за границу.

Происшествия Совладелец S7 Филев поднял вопрос о безопасности SSJ-100 Совладелец S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после катастрофы лайнера этой модели в московском аэропорту Шереметьево.

Космос Грузовой корабль «Прогресс МС-10» затопили в Тихом Океане Российский транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-10» затопили в акватории Тихого океана. Об этом сообщается на сайте ЦНИИмаш.

Религия Мусульмане отмечают Ураза-байрам Мусульмане 4 июня отмечают один из главных праздников Ураза-байрам, сообщает РИА "Новости".

Культура Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.

Происшествия Здание МИА «Россия сегодня» эвакуировали из-за сообщения о минировании В Москве после звонка с сообщением о минировании проверяют здание на Зубовском бульваре, где расположено агентство МИА «Россия сегодня», сообщает «РИА Новости».

Религия Афон начал требовать от украинских паломников справок УПЦ Сайт Украинской православной церкви сообщил о том, что игумены монастырей Афона просят украинских паломников предоставлять справки, подтверждающие их принадлежность к канонической УПЦ.

Политика США ужесточили санкции против Кубы США ужесточили санкции в отношении Кубы. Отныне американцам запрещены групповые поездки на остров.