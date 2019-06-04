Гаджеты
В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»RT на русском 07:40
Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу холдинга «Швабе» (входит в «Ростех»).
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с чего всё началось
Российский холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» официально начал продажи дальномерной камеры «Зенит М». Фотоаппарат был разработан Красногорским заводом им. С. А. Зверева (ранее Красногорский механический завод (КМЗ)) и немецким производителем оптики Leica Camera AG на базе камеры Leica M (Type 240).Коммерсантъ09:50
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