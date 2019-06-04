В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»Известия 09:13

с чего всё началось

В России начались продажи новых фотоаппаратов «Зенит» с дальномерной камерой. В пресс-службе производителя техники холдинга «Швабе» (входит в госкорпорацию «Ростех») заявили, что вся первая партия распродана по предварительным заказам, сообщает телеканал «Звезда».

Политика Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией Украина готова к переговорам с Россией и реализации Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил президент страны Владимир Зеленский по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе во вторник, 4 июня.

Общество В Генпрокуратуре предупредили об угрозе мусорного коллапса "Ситуация еще не приобрела неотвратимого характера, ее можно и нужно решать, иначе она может приобрести масштаб настоящего коллапса", — заключил Буксман.

Общество В уральской колонии заключенные строили яхту по заказу бизнесмена В Нижнем Тагиле в исправительной колонии №12 заключенные строили десятиметровую парусную лодку по частному заказу.

Экономика Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.

Происшествия Совладелец S7 поставил вопрос о безопасности SSJ 100 Катастрофа, в которой погибла супруга Филева Совладелец группы S7 Владислав Филев возглавил в комиссии РСПП по транспорту подкомиссию по авиационной и космической деятельности в начале июня.

Происшествия В Москве проверяют более 200 объектов после сообщений о минировании В Москве проверяют анонимные интернет-сообщения о минировании более 200 объектов в разных частях города, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Происшествия В Московской области застрелили директора торгового центра Во вторник, 4 июня, в посёлке Поварово Солнечногорского района Московской области был застрелен директор местного торгового центра.

Происшествия Неизвестные незаконно проникли в РКК «Энергия» Посторонние проникли в Ракетно-космическую корпорацию (РКК) "Энергия" в Королеве. Об этом сообщили во вторник ТАСС в Роскосмосе.

Армия и оружие Коррупция разваливает банды протурецких боевиков в Алеппо Террористы «Ахрар аш-Шам» убили одного из своих главарей в сирийской провинции Алеппо из-за того, что боевик присвоил себе выделенные на рядовых членов группировки деньги.

Происшествия На Шиесе после столкновений с ОМОНом задержали семерых активистов Семерых противников строительства мусорного полигона в Шиесе (Аргангельская область) задержали после столкновения с ОМОНом.

Религия Более 274 тыс. мусульман отпраздновали Ураза-байрам в Москве Мусульманский праздник разговения Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), знаменующий окончание поста во время священного месяца Рамадан, отметили в Москве около 274 тыс. человек.

Политика Конституционный суд Украины рассматривает указ о роспуске Рады Конституционный суд Украины начал слушание, на котором рассмотрит представление депутатов о конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении внеочередных выборов.

Политика Трамп призвал Британию покинуть ЕС Президент США Дональд Трамп заявил, что Великобритании необходимо выйти из Евросоюза.

Политика Мэр Харькова призвал «возвращаться с майданов к здравому смыслу» Мэр Харькова Геннадий Кернес после сноса бюста Жукова националистами призвал граждан "возвращаться с майданов к здравому смыслу" и правовому полю.

Футбол «Реал» объявил о трансфере Йовича Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о переходе сербского нападающего немецкого «Айнтрахта» Луки Йовича.

Шоу-бизнес Наталья Рудова вспомнила, как подрабатывала официанткой-посудомойкой Делясь воспоминаниями о своей юности, Наталья призвала хейтеров не оправдывать собственную несостоятельность чужими успехами.

Общество Названо число брошенных в роддомах российских детей В России примерно три тысячи детей были оставлены матерями в перинатальных центрах в прошлом году.

Авто АвтоВАЗ объявил в России отзыв более 900 автомобилей Lada Xray Изготовители ПАО «АВТОВАЗ» проинформируют владельцев данных автомобилей Lada XRAY о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения работ по устранению дефекта, путем рассылки писем и/или по телефону.

Футбол Instagram заблокировал аккаунт девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ Во время игры "Ливерпуля" с "Тоттенхэмом" на поле выбежала американская актриса в купальнике Страница модели и актрисы из США Кинси Волански в Instagram заблокирована, доступ к аккаунту девушки, выбежавшей на поле во время финала Лиги чемпионов, закрыла администрация социальной сети, сообщает РИА Новости.

Политика Путин поручил избавиться от позора с «обманутыми дольщиками» Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством потребовал в ближайшие несколько лет избавиться в России от такого позорного явления, как «обманутые дольщики».

Космос Возникли проблемы с выводом на орбиту самого мощного спутника связи Спутник был запущен с космодрома Байконур 30 мая и благополучно выведен на целевую орбиту, однако с переводом аппарата на геостационарную орбиту возникли сложности.

Футбол Мать Неймара призвала сына простить девушку, обвинившую его в изнасиловании Надин Сантос, мать нападающего «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара, призвала сына простить девушку, которая обвинила его в изнасиловании.