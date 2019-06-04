Гаджеты
В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»Известия 09:13
В России начались продажи новых фотоаппаратов «Зенит» с дальномерной камерой. В пресс-службе производителя техники холдинга «Швабе» (входит в госкорпорацию «Ростех») заявили, что вся первая партия распродана по предварительным заказам, сообщает телеканал «Звезда».
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с чего всё началось
Российский холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» официально начал продажи дальномерной камеры «Зенит М». Фотоаппарат был разработан Красногорским заводом им. С. А. Зверева (ранее Красногорский механический завод (КМЗ)) и немецким производителем оптики Leica Camera AG на базе камеры Leica M (Type 240).Коммерсантъ09:50
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Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
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Происшествия
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Происшествия
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Армия и оружие
Коррупция разваливает банды протурецких боевиков в Алеппо
Террористы «Ахрар аш-Шам» убили одного из своих главарей в сирийской провинции Алеппо из-за того, что боевик присвоил себе выделенные на рядовых членов группировки деньги.
Обновлено в 10:23
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Псковский драмтеатр может получить федеральный статус.
Обновлено в 04:12
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На Шиесе после столкновений с ОМОНом задержали семерых активистов
Семерых противников строительства мусорного полигона в Шиесе (Аргангельская область) задержали после столкновения с ОМОНом.
Обновлено в 08:19
Религия
Более 274 тыс. мусульман отпраздновали Ураза-байрам в Москве
Мусульманский праздник разговения Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), знаменующий окончание поста во время священного месяца Рамадан, отметили в Москве около 274 тыс. человек.
Обновлено в 10:02
Политика
Конституционный суд Украины рассматривает указ о роспуске Рады
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Обновлено в 04:44
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Великобритании необходимо выйти из Евросоюза.
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Наталья Рудова вспомнила, как подрабатывала официанткой-посудомойкой
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Названо число брошенных в роддомах российских детей
В России примерно три тысячи детей были оставлены матерями в перинатальных центрах в прошлом году.
Обновлено в 10:51
Авто
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Изготовители ПАО «АВТОВАЗ» проинформируют владельцев данных автомобилей Lada XRAY о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения работ по устранению дефекта, путем рассылки писем и/или по телефону.
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Путин прокомментировал взрывы на заводе в Дзержинске
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Футбол
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Обновлено 02 июня в 21:19
Политика
Путин поручил избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»
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Обновлено в 11:04
Космос
Возникли проблемы с выводом на орбиту самого мощного спутника связи
Спутник был запущен с космодрома Байконур 30 мая и благополучно выведен на целевую орбиту, однако с переводом аппарата на геостационарную орбиту возникли сложности.
Обновлено в 09:36
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Мать Неймара призвала сына простить девушку, обвинившую его в изнасиловании
Надин Сантос, мать нападающего «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара, призвала сына простить девушку, которая обвинила его в изнасиловании.
Обновлено в 10:28
Гаджеты
Объявлены цены на телевизоры-картины Samsung для России
Обновлено в 04:48
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Лавров усомнился в компетентности советников Трампа
Президента США Дональда Трампа ввели в заблуждение относительно того, что Москва сообщила Вашингтону о выводе «большей части своих людей» из Венесуэлы, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
Обновлено в 10:20