Гаджеты
В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»Известия 09:13
В России начались продажи новых фотоаппаратов «Зенит» с дальномерной камерой. В пресс-службе производителя техники холдинга «Швабе» (входит в госкорпорацию «Ростех») заявили, что вся первая партия распродана по предварительным заказам, сообщает телеканал «Звезда».
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с чего всё началось
Российский холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» официально начал продажи дальномерной камеры «Зенит М». Фотоаппарат был разработан Красногорским заводом им. С. А. Зверева (ранее Красногорский механический завод (КМЗ)) и немецким производителем оптики Leica Camera AG на базе камеры Leica M (Type 240).Коммерсантъ09:50
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