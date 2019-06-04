Гаджеты

В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»Известия 09:13

В России начались продажи новых фотоаппаратов «Зенит» с дальномерной камерой. В пресс-службе производителя техники холдинга «Швабе» (входит в госкорпорацию «Ростех») заявили, что вся первая партия распродана по предварительным заказам, сообщает телеканал «Звезда».
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с чего всё началось
Российский холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» официально начал
 продажи дальномерной камеры «Зенит М». Фотоаппарат был разработан Красногорским заводом им. С. А. Зверева (ранее Красногорский механический завод (КМЗ)) и немецким производителем оптики Leica Camera AG на базе камеры Leica M (Type 240).
Коммерсантъ09:50

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В России начали продавать обновленные фотоаппараты «Зенит»

РИА Новости12:14

Фотограф Вяткин удивился цене фотоаппарата «Зенит М»

Народные новости12:15

Дан старт продаж обновлённых фотоаппаратов «Зенит»

Life.ruвчера в 22:56

В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»

RT на русском07:40

В России начались продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»

ТАСС03:29

В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит М»

Gazeta.SPbвчера в 23:17

Знаменитый фотограф Вяткин оценил обновленный «Зенит» за 5 тыс. евро

ФАН11:27
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Общество

В Рособрнадзоре опровергли информацию, что наблюдателям ЕГЭ платят

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) опровергла информацию о том, что общественным наблюдателям платят за работу на Едином государственном экзамене (ЕГЭ).
Обновлено в 10:31
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Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»

Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
Обновлено в 04:35
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За неделю 355 жителей Тульской области пострадали от укусов клещей Акарицидная обработка проведена на площади более 870 га.
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Сарик Андреасян выступил в поддержку BadComedian

Российский режиссер Сарик Андреасян записал в своем Instagram-аккаунте видеообращение в поддержку известного блогера-кинокритика Евгения Баженова, больше известного как BadComedian.
Обновлено в 08:38
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Обновлено в 11:23
Происшествия

Во время противостояния у забора на Шиесе задержаны девять активистов

Обновлено в 11:31
Политика

Путин встретился с главой Совета муфтиев России

Президент России Владимир Путин встретился с председателем Совета муфтиев РФ Равилем Гайнутдином.
Обновлено в 12:52
Футбол

Мать Неймара попросила простить обвинившую его в изнасиловании девушку

Мать форварда "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймара Надин Сантос попросила футболиста простить девушку, обвинившую его в изнасиловании, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:56
Происшествия

Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео

Обновлено в 05:05
Общество

Верховный суд запретил полицейским отдыхать за границей

В судебную инстанцию поступил иск бывшего командира взвода ДПС Южного округа Москвы Максима Лужных с просьбой аннулировать подпункт приказа МВД, запрещающий сотрудникам полиции, имеющим допуск к государственной тайне, выезжать за пределы страны в личных целях.
Обновлено в 07:48
Происшествия

В Осло россиянина задержали за нападение с ножом на филиппинца

Россиянин, который несколько лет живет в Норвегии и давно известен полиции, ударил с ножом 30-летнего филиппинца.
Обновлено в 13:08
Космос

У космического спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем

Компания "Газпром космические системы" сообщила о проблемах с двигателем космического аппарата "Ямал-601".
Обновлено в 08:47
Происшествия

Аваков встретился с семьей мальчика, погибшего после ранения полицейскими

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и председатель Национальной полиции Сергей Князев встретились с семьей мальчика, который погиб в Киевской области от огнестрельного ранения в голову полицейскими, сообщила во вторник пресс-служба МВД.
Обновлено в 12:56
Энергетика

«Газпром» наращивает запасы и дивиденды

Намерение нарастить запасы газа вполне объясняет странное расхождение между добычей «Газпрома» (непрерывно растет с начала года) и продажами, которые падают как на внутреннем рынке, так и на экспорт.
Обновлено в 12:51
Политика

Кот Ларри из офиса Мэй спрятался от дождя под лимузином Трампа

Кот Ларри из офиса британского премьер-министра использовал лимузин президента США как укрытие от дождя, пишет британская газета Daily Express.
Обновлено в 10:04
Теннис

Действующий чемпион «Ролан Гаррос» Надаль вышел в полуфинал турнира

Рафаэль Надаль вышел в полуфинал «Ролан Гаррос». Турнир Большого шлема проходит в Париже.
Обновлено в 13:05
Происшествия

Экс-губернатор Ивановской области Коньков читает Библию в СИЗО

Секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников в беседе с ТАСС сообщил, что бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков читает Библию и Евангелие в московском СИЗО №1.
Обновлено в 12:36
Хоккей

«Сент-Луис» сравнял счет в серии финала Кубка Стэнли с «Бостоном»

Хоккеисты "Сент-Луис Блюз" на своей арене обыграли "Бостон Брюинз" в четвертом матче финальной серии плей-офф НХЛ и сравняли счет в противостоянии.
Обновлено в 00:21
Общество

«Победа» удалила запись про опознание тел пассажиров

Авиакомпания "Победа" удалила из своих официальных сообществ в социальных сетях пост с объяснениями запрета на изменение пассажирами своих мест.
Обновлено в 08:17
Политика

Путин поручил избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»

Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством потребовал в ближайшие несколько лет избавиться в России от такого позорного явления, как «обманутые дольщики».
Обновлено в 11:04
Армия и оружие

СК РФ возбудил дело после обстрела мечети в Донецке

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после того, как украинские военные обстреляли мечеть в Донецке.
Обновлено в 11:58
Авто

Продажи Haval F7 в России стартуют завтра

Российский офис Haval объявил о начале 5 июня продаж нового кроссовера Haval F7.
Обновлено в 08:02
Общество

В Генпрокуратуре предупредили об угрозе мусорного коллапса

"Ситуация еще не приобрела неотвратимого характера, ее можно и нужно решать, иначе она может приобрести масштаб настоящего коллапса", — заключил Буксман.
Обновлено в 08:21
Авто

АвтоВАЗ отзовёт в России более 900 автомобилей Lada Xray

Росстандарт сообщает об отзыве в России 933 автомобилей марки Lada XRAY, под кампанию попадают модели, реализованные с января 2019 г. по сегодняшний день.
Обновлено в 10:32
Происшествия

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Обновлено в 10:56
Политика

Мэр Харькова призвал «возвращаться с майданов к здравому смыслу»

Мэр Харькова Геннадий Кернес, где в минувшие выходные дни группа националистов снесла памятник маршалу Георгию Жукову, призвал жителей города покончить с "революционной целесообразностью майдана".
Обновлено в 10:25
Транспорт

Каршеринг для злостных нарушителей ПДД собираются запретить

Госавтоинспеция России собирается запретить использование каршеринга для злостных нарушителей правил дорожного движения или водителей, лишенных прав.
Обновлено в 05:49
Гаджеты

Apple представила iOS 13 с тёмным режимом

Обновлено вчера в 16:41
Политика

Лавров усомнился в компетентности советников Трампа

Президента США Дональда Трампа ввели в заблуждение относительно того, что Москва сообщила Вашингтону о выводе «большей части своих людей» из Венесуэлы, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
Обновлено в 10:20
Политика

В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса

Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено в 12:36
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