В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»Известия 09:13

с чего всё началось

В России начались продажи новых фотоаппаратов «Зенит» с дальномерной камерой. В пресс-службе производителя техники холдинга «Швабе» (входит в госкорпорацию «Ростех») заявили, что вся первая партия распродана по предварительным заказам, сообщает телеканал «Звезда».

Общество В Рособрнадзоре опровергли информацию, что наблюдателям ЕГЭ платят Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) опровергла информацию о том, что общественным наблюдателям платят за работу на Едином государственном экзамене (ЕГЭ).

Здоровье За неделю 355 жителей Тульской области пострадали от укусов клещей За неделю 355 жителей Тульской области пострадали от укусов клещей Акарицидная обработка проведена на площади более 870 га.

Культура Сарик Андреасян выступил в поддержку BadComedian Российский режиссер Сарик Андреасян записал в своем Instagram-аккаунте видеообращение в поддержку известного блогера-кинокритика Евгения Баженова, больше известного как BadComedian.

Политика Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.

Политика Путин встретился с главой Совета муфтиев России Президент России Владимир Путин встретился с председателем Совета муфтиев РФ Равилем Гайнутдином.

Футбол Мать Неймара попросила простить обвинившую его в изнасиловании девушку Мать форварда "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймара Надин Сантос попросила футболиста простить девушку, обвинившую его в изнасиловании, передает "Советский спорт".

Общество Верховный суд запретил полицейским отдыхать за границей В судебную инстанцию поступил иск бывшего командира взвода ДПС Южного округа Москвы Максима Лужных с просьбой аннулировать подпункт приказа МВД, запрещающий сотрудникам полиции, имеющим допуск к государственной тайне, выезжать за пределы страны в личных целях.

Происшествия В Осло россиянина задержали за нападение с ножом на филиппинца Россиянин, который несколько лет живет в Норвегии и давно известен полиции, ударил с ножом 30-летнего филиппинца.

Космос У космического спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем Компания "Газпром космические системы" сообщила о проблемах с двигателем космического аппарата "Ямал-601".

Происшествия Аваков встретился с семьей мальчика, погибшего после ранения полицейскими Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и председатель Национальной полиции Сергей Князев встретились с семьей мальчика, который погиб в Киевской области от огнестрельного ранения в голову полицейскими, сообщила во вторник пресс-служба МВД.

Энергетика «Газпром» наращивает запасы и дивиденды Намерение нарастить запасы газа вполне объясняет странное расхождение между добычей «Газпрома» (непрерывно растет с начала года) и продажами, которые падают как на внутреннем рынке, так и на экспорт.

Политика Кот Ларри из офиса Мэй спрятался от дождя под лимузином Трампа Кот Ларри из офиса британского премьер-министра использовал лимузин президента США как укрытие от дождя, пишет британская газета Daily Express.

Происшествия Экс-губернатор Ивановской области Коньков читает Библию в СИЗО Секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников в беседе с ТАСС сообщил, что бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков читает Библию и Евангелие в московском СИЗО №1.

Хоккей «Сент-Луис» сравнял счет в серии финала Кубка Стэнли с «Бостоном» Хоккеисты "Сент-Луис Блюз" на своей арене обыграли "Бостон Брюинз" в четвертом матче финальной серии плей-офф НХЛ и сравняли счет в противостоянии.

Общество «Победа» удалила запись про опознание тел пассажиров Авиакомпания "Победа" удалила из своих официальных сообществ в социальных сетях пост с объяснениями запрета на изменение пассажирами своих мест.

Политика Путин поручил избавиться от позора с «обманутыми дольщиками» Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством потребовал в ближайшие несколько лет избавиться в России от такого позорного явления, как «обманутые дольщики».

Армия и оружие СК РФ возбудил дело после обстрела мечети в Донецке Следственный комитет России возбудил уголовное дело после того, как украинские военные обстреляли мечеть в Донецке.

Авто Продажи Haval F7 в России стартуют завтра Российский офис Haval объявил о начале 5 июня продаж нового кроссовера Haval F7.

Общество В Генпрокуратуре предупредили об угрозе мусорного коллапса "Ситуация еще не приобрела неотвратимого характера, ее можно и нужно решать, иначе она может приобрести масштаб настоящего коллапса", — заключил Буксман.

Авто АвтоВАЗ отзовёт в России более 900 автомобилей Lada Xray Росстандарт сообщает об отзыве в России 933 автомобилей марки Lada XRAY, под кампанию попадают модели, реализованные с января 2019 г. по сегодняшний день.

Политика Мэр Харькова призвал «возвращаться с майданов к здравому смыслу» Мэр Харькова Геннадий Кернес, где в минувшие выходные дни группа националистов снесла памятник маршалу Георгию Жукову, призвал жителей города покончить с "революционной целесообразностью майдана".

Транспорт Каршеринг для злостных нарушителей ПДД собираются запретить Госавтоинспеция России собирается запретить использование каршеринга для злостных нарушителей правил дорожного движения или водителей, лишенных прав.

Политика Лавров усомнился в компетентности советников Трампа Президента США Дональда Трампа ввели в заблуждение относительно того, что Москва сообщила Вашингтону о выводе «большей части своих людей» из Венесуэлы, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.