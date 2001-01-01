Авто
В России стартовали продажи купе-кроссовера Renault ArkanaSpeedMe 08:42
Renault Arkana предлагается в 7 цветах кузова (красный, коричнево-зеленый, темно-серый, серебристый, белый, черный и коричневый), включая 2 эксклюзивных цвета: красный Red Fusion – для версий с двигателем TCe 150 и новый цвет Tenakuru (коричнево-зеленый), разработанный специально для нового купе-кроссовера.
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Экономика
Avito: число желающих продать свой бизнес в России резко выросло
Средняя стоимость готового бизнеса, выставленного на продажу, за последний год сократилась на 8%, говорится в исследовании Avito, поступившем в редакцию Business FM.
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Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 12:33
Армия и оружие
В Каспийской флотилии прошел круглый стол
В Каспийске обсудили актуальные вопросы военнослужащих (а также членов их семей), проходящих службу на территории Махачкалинского гарнизона.
Обновлено в 09:27
Общество
Росконтроль назвал марки худшего кофе
Обновлено в 05:46
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Шоумен считает, что если Ковтуна выгонят со всех российских каналов, то украинский политолог окажется на улице.
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Пентагон планирует создать военную орбитальную станцию
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Экономика
Brand Finance назвала самые дорогие российские бренды 2019 года
Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг 50 самых дорогих брендов России 2019 года.
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Политика
Похищенный офицер ДНР арестован на Украине в связи с делом МН17
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Вице-премьер Италии уверен, что Путин оставит след в истории
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Общество
Правитель Дубая встретится со сбежавшей женой в суде Лондона
Принцесса подала иск о разводе и опеке над двумя их несовершеннолетними детьми Сбежавшая с $39 млн от правителя Дубая и премьер-министра ОАЭ Мухаммеда бен Рашида аль-Мактума принцесса Хайя бинт Хусейн находится в Великобритании.
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Коляда рассказал, какую музыку выбрал для нового сезона
Бронзовый призер чемпионата мира 2018 года по фигурному катанию Михаил Коляда поделился планами на сезон-2019/20, а также рассказал о музыке, которую выбрал для новых программ.
Обновлено в 08:33
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Семь причин поступка
Около трети информантов предпочитали не рассказывать никому о том, что стали потенциальными донорами.
Обновлено в 18:55
Шоу-бизнес
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Обновлено в 10:35
Происшествия
В Казани задержали похитившую свыше 20 млн рублей кассиршу
В Казани задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 18:39
Происшествия
В США задержали трёх человек за сожжение американского флага
В США 4 июля задержали у Белого дома трёх человек после того, как они сожгли два американских флага.
Обновлено в 19:44
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Бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов вместе со своей супругой Анастасией Костенко посетил свадьбу рэпера Александра Тарасова, более известного как T-killah, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 14:10
Происшествия
В Ингушетии избили семилетнюю девочку
Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено в 17:29
Наука
На заснеженном острове в океане нашли озеро жидкой лавы
Спутниковые наблюдения показали, что на отдаленном, покрытом снегом острове Сондерс в крайней Южной Атлантике, в кратере действующего вулкана горы Мишель сохраняется стабильное озеро жидкой лавы.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Мамаева и Кокорина этапировали в колонию
Адвокат Мамаева Павел Бушманов позднее уточнил, что футболисты этапированы в колонию Белгорода.
Обновлено в 08:50
Политика
Путин прокомментировал обращение Гуайдо к богу
Президент России Владимир Путин, говоря об обращении к Господу лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо, отметил, что Господь в ответ «никакого сигнала не подал», и призвал латиноамериканского политика «вернуться на Землю» и руководствоваться демократическими процедурами.
Обновлено в 15:14
Наука
Библейские филистимляне оказались потомками европейцев
Ашкелон был главным городом филистимлян между XII и VII веком до н. э. Исследователи выяснили, что жители Ашкелона 3 тысячи лет назад были не похожи на другие народы, населявшие восточное побережье Средиземного моря (т.н. Левант) и весь Ближний Восток времен античности.
Обновлено вчера в 16:31
Транспорт
Зачем Ленинградскому такой островок безопасности?
Обновлено в 05:39
Наука
Минздрав оценил исследование о продуктах, препятствующих раку
В Минздраве прокомментировали исследование испанских ученых о продуктах, препятствующих развитию рака.
Обновлено в 06:35
Общество
Матвиенко предложила ограничить использование телефонов в школах
Дискуссия о гаджетах в школе разгорелась в четверг на заседании Совета при президенте РФ по реализации геополитики в сфере защиты семьи и детей, которое прошло в Кремле под председательством спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, при участии главы администрации президента РФ Антона Вайно и министра просвещения Ольги Васильевой.
Обновлено в 13:12
Авто
«АвтоВАЗ» заявил о возобновлении производства
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Экономика
Власти Крыма подали в суд на производителя обуви Zenden
Министерство экономического развития Республики Крым подало иск в отношении компании группы Zenden «Крым Шуз», которая занималась строительством обувной фабрики в Крыму.
Обновлено в 08:32