Компания Renault объявила старт продаж внедорожного седана Logan Stepway на российском рынке. Напомним, новинка дебютировала в конце лета на моторшоу в Москве.

Авто Авто В ноябре «АвтоВАЗ» показал рекорд продаж 2018 года

Авто Авто Новый Jeep Wrangler провалил краш-тесты EuroNCAP по безопасности В результате испытаний Jeep Wrangler в пятидверном кузове европейцы выяснили, что в автомобиле водитель и взрослые пассажиры защищены на 50%, ребенок — на 69%, а безопасность пешехода обеспечивается на 49%.

Авто Авто Команда M-Sport представила новый раллийный хэтчбек Ford Fiesta R2 Польское подразделение британской команды M-Sport представила новый раллийный хэтчбек Ford Fiesta, построенный в соответствии с требованиями класса R2, в котором гонщики выступают на автомобилях с двигателями с рабочим объёмом 1,6-литра или меньше и с передним приводом.

Авто Авто Aston Martin начнет превращать классические спорткары в электромобили В компании не раскрыли подробностей о новинке, однако отметили, что использовали опыт, полученный при разработке электрического Rapid E. Ранее стало известно, что в 2019 г. компания Jaguar начнет мелкосерийный выпуск электрического кабриолета E-Zero, созданного на базе классического спорткара E-Type.

Авто Авто Иномарки пользуются популярностью на вторичном рынке России Выяснилось, что в текущем году наибольшей популярностью в этом сегменте у россиян пользуются иномарки.

Авто Авто Бренд Nio готовит к выходу свой новый кроссовер Китайский изготовитель представил тизер нового кроссовера на электротяге Nio. Премьера новинки состоится 15 декабря.

Авто Авто Citroen подготовила авто скорой помощи на базе Citroen Jumpy Российские представили Citroen вместе с некоторыми компаниями, подготовили авто скорой помощи, базой которых выступила версия Citroen Jumpy.

Авто Авто Появилась новая версия Mercedes A-Class A250 от Brabus За счет произведенных улучшений общая мощность силового агрегата теперь составляет 267 л.с. Представители ателье анонсировали, что новая версия Mercedes A-Class сможет достичь скорости 100 км в час всего за 5,9 секунд.

Авто Авто Третьей моделью марки Rivian станет «раллийный» хэтчбек По мнению экспертов, третьей моделью марки станет именно хэтчбек с высокими динамическими показателями.

Авто Авто В сети показали салон нового Ford Explorer В моторной гамме появится новый мотор объемом три литра с отдачей в 400 л.с. - такой стоит на модели Lincoln Navigator ST. Также ожидается появление гибридной модификации.

Авто Авто Пять пикапов сравнили в дрэг-гонке

Авто Авто В начале 2019 году в России стартуют продажи нового JAC N80 Уже в начале следующего года фура появится на российском рынке. Российское подразделение JAC получило ОТСС на новую фуру N80.

Авто Авто Компания Maserati улучшила свои модели особым набором Edizione Nobile Компания Maserati решила немного освежить свои модели и представила особый набор Edizione Nobile, который получат седаны Ghibli и Quattroporte, а также кроссоверы Levante.

Авто Авто В Госдуме хотят отменить налог на старые и дешевые автомобили Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил отменить транспортный налог на автомобили старше 10 лет, рыночная стоимость которых менее миллиона рублей.