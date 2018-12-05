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В России стартовали продажи кросс-седана Renault Logan Stepway
В России стартовали продажи кросс-седана Renault Logan StepwayНовые автомобили11:27
Компания Renault объявила старт продаж внедорожного седана Logan Stepway на российском рынке. Напомним, новинка дебютировала в конце лета на моторшоу в Москве.
Новые автомобили11:27
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Авто
В ноябре «АвтоВАЗ» показал рекорд продаж 2018 года
Обновлено в 23:07
Авто
Новый Jeep Wrangler провалил краш-тесты EuroNCAP по безопасности
В результате испытаний Jeep Wrangler в пятидверном кузове европейцы выяснили, что в автомобиле водитель и взрослые пассажиры защищены на 50%, ребенок — на 69%, а безопасность пешехода обеспечивается на 49%.
Обновлено в 23:00
Авто
Команда M-Sport представила новый раллийный хэтчбек Ford Fiesta R2
Польское подразделение британской команды M-Sport представила новый раллийный хэтчбек Ford Fiesta, построенный в соответствии с требованиями класса R2, в котором гонщики выступают на автомобилях с двигателями с рабочим объёмом 1,6-литра или меньше и с передним приводом.
Обновлено в 16:10
Авто
Aston Martin начнет превращать классические спорткары в электромобили
В компании не раскрыли подробностей о новинке, однако отметили, что использовали опыт, полученный при разработке электрического Rapid E. Ранее стало известно, что в 2019 г. компания Jaguar начнет мелкосерийный выпуск электрического кабриолета E-Zero, созданного на базе классического спорткара E-Type.
Обновлено в 12:16
Авто
Иномарки пользуются популярностью на вторичном рынке России
Выяснилось, что в текущем году наибольшей популярностью в этом сегменте у россиян пользуются иномарки.
Обновлено в 22:49
Авто
Бренд Nio готовит к выходу свой новый кроссовер
Китайский изготовитель представил тизер нового кроссовера на электротяге Nio. Премьера новинки состоится 15 декабря.
Обновлено в 23:15
Авто
Citroen подготовила авто скорой помощи на базе Citroen Jumpy
Российские представили Citroen вместе с некоторыми компаниями, подготовили авто скорой помощи, базой которых выступила версия Citroen Jumpy.
Обновлено в 17:00
Авто
Появилась новая версия Mercedes A-Class A250 от Brabus
За счет произведенных улучшений общая мощность силового агрегата теперь составляет 267 л.с. Представители ателье анонсировали, что новая версия Mercedes A-Class сможет достичь скорости 100 км в час всего за 5,9 секунд.
Обновлено в 14:13
Авто
Третьей моделью марки Rivian станет «раллийный» хэтчбек
По мнению экспертов, третьей моделью марки станет именно хэтчбек с высокими динамическими показателями.
Обновлено в 13:59
Авто
В сети показали салон нового Ford Explorer
В моторной гамме появится новый мотор объемом три литра с отдачей в 400 л.с. - такой стоит на модели Lincoln Navigator ST. Также ожидается появление гибридной модификации.
Обновлено в 15:13
Авто
Пять пикапов сравнили в дрэг-гонке
Обновлено в 18:11
Авто
В начале 2019 году в России стартуют продажи нового JAC N80
Уже в начале следующего года фура появится на российском рынке. Российское подразделение JAC получило ОТСС на новую фуру N80.
Обновлено в 14:01
Авто
Компания Maserati улучшила свои модели особым набором Edizione Nobile
Компания Maserati решила немного освежить свои модели и представила особый набор Edizione Nobile, который получат седаны Ghibli и Quattroporte, а также кроссоверы Levante.
Обновлено в 16:57
Авто
В Госдуме хотят отменить налог на старые и дешевые автомобили
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил отменить транспортный налог на автомобили старше 10 лет, рыночная стоимость которых менее миллиона рублей.
Обновлено в 22:00
Авто
General Motors оценила флагманский Baojun RS-5 не дороже Lada Vesta SW Cross
Компания General Motors объявила предварительные цены на большой трёхрядный кроссовер Baojun RS-5, который дебютировал месяц назад.
Обновлено в 14:34