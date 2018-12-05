Минимальная цена «вседорожника» составляет 662 тысячи 990 рублей. На российском рынке стартовали продажи нового кросс-седана Logan и обновленного Sandero во «вседорожной» модификации Stepway. Цены на новые машины начинаются от 662 990 и 709 990 рублей соответственно.

Авто Авто LADA Granta вновь стала самой продаваемой машиной в РФ

Авто Авто Бренд Nio готовит к выходу свой новый кроссовер Свою известность бренд получил еще в 2017 году, когда электрическая модель Nio ЕР9 установила рекорд на трассе Нюрбургринга.

Авто Авто Иномарки пользуются популярностью на вторичном рынке России По итогам анализа отечественного вторичного рынка за январь-ноябрь текущего года выяснилось, что доля иномарок в нем составляет 72%.

Авто Авто Новый Jeep Wrangler провалил краш-тесты EuroNCAP по безопасности В результате испытаний Jeep Wrangler в пятидверном кузове европейцы выяснили, что в автомобиле водитель и взрослые пассажиры защищены на 50%, ребенок — на 69%, а безопасность пешехода обеспечивается на 49%.

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Авто Авто Большой кроссовер Baojun RS-5 оказался чуть дороже Lada Vesta SW Cross Для сравнения, за 900 тысяч с небольшим «хвостиком» на российском рынке сегодня можно приобрести максимально оснащенный экземпляр Lada Vesta SW Cross.

Авто Авто Компания Maserati улучшила свои модели особым набором Edizione Nobile Компания Maserati выпустила пакет Edizione Nobile для моделей Ghibli S/S Q4 2019, Quattroporte S/S Q4/GTS и Quattroporte S/S Q4/GTS.

Авто Авто Citroen подготовила авто скорой помощи на базе Citroen Jumpy Российские представили Citroen вместе с некоторыми компаниями, подготовили авто скорой помощи, базой которых выступила версия Citroen Jumpy.

Авто Авто Третьей моделью марки Rivian станет «раллийный» хэтчбек По мнению экспертов, третьей моделью марки станет именно хэтчбек с высокими динамическими показателями.

Авто Авто Aston Martin переведет классические модели на электричество Компания Aston Martin объявила о планах по выпуску классических спортивных автомобилей с электрическими двигателями.

Авто Авто Появилась новая версия Mercedes A-Class A250 от Brabus За счет произведенных улучшений общая мощность силового агрегата теперь составляет 267 л.с. Представители ателье анонсировали, что новая версия Mercedes A-Class сможет достичь скорости 100 км в час всего за 5,9 секунд.

Авто Авто Volkswagen оставил бензиновым машинам 7 лет жизни

Авто Авто В сети показали салон нового Ford Explorer В моторной гамме появится новый мотор объемом три литра с отдачей в 400 л.с. - такой стоит на модели Lincoln Navigator ST. Также ожидается появление гибридной модификации.

Авто Авто В начале 2019 году в России стартуют продажи нового JAC N80 Уже в начале следующего года фура появится на российском рынке. Российское подразделение JAC получило ОТСС на новую фуру N80.