Авто

В России стартовали продажи кросс-седана Renault Logan Stepway
NewInform
вчера в 18:57

Минимальная цена «вседорожника» составляет 662 тысячи 990 рублей. На российском рынке стартовали продажи нового кросс-седана Logan и обновленного Sandero во «вседорожной» модификации Stepway. Цены на новые машины начинаются от 662 990 и 709 990 рублей соответственно.
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Субкомпактный хэтчбек на шасси Renault Logan, формально не входящий в семейство Logan. Имеет внутризаводской индекс B90. Отличается укороченной до 2591 мм колесной базой и иной внешностью, решенной в духе Renault Scenic.
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