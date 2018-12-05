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В России стартовали продажи кросс-седана Renault Logan Stepway
В России стартовали продажи кросс-седана Renault Logan StepwayNewInformвчера в 18:57
Минимальная цена «вседорожника» составляет 662 тысячи 990 рублей. На российском рынке стартовали продажи нового кросс-седана Logan и обновленного Sandero во «вседорожной» модификации Stepway. Цены на новые машины начинаются от 662 990 и 709 990 рублей соответственно.
NewInformвчера в 18:57
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Renault Logan Stepway и обновленный Sandero Stepway стали доступны для покупки в России
CarsWeek.ruвчера в 09:07
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