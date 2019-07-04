Авто

В России стартовали продажи кросс-купе Renault ArkanaРоссийская газета 10:40

В России стартовали продажи нового кросс-купе Renault Arkana. Российские дилеры предлагают потенциальный бестселлер в трех вариантах оснащения (Life, Drive, Style). Плюс есть возможность приобрести машины лимитированной серии Edition One, сообщает пресс-служба французской марки.
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Renault Arkana официально вышла на российский рынок

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Renault объявил о старте российских продаж купе-кроссовера Arkana

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За рулемвчера в 23:01

Renault объявил старт продаж кросс-купе Renault Arkana в России

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SpeedMe08:42

Renault объявил старт продаж кросс-купе Renault Arkana в России

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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 16:48, Вашингтон
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Трамп отреагировал на мощное землетрясение в Калифорнии

Обновлено в 16:09
Общество

Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий

Перечень производств и профессий, на которых ограничивается труд женщин, дорабатывается, в настоящее время в него вошли 100 профессий, сообщили в четверг в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 04:53
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«Нафтогаз» готовится прекратить транзит газа из России

Коммерческий директор Нафтогаза Украины Юрий Витренко заявил на своей странице в Facebook, что компания готовится полностью прекратить транзит российского газа с 2020 года.
Обновлено в 08:46
Культура

Репортер выяснил, как выглядит Бэнкси

О видео забыли и обнаружили спустя 16 лет, когда репортер Роберт Мерфи собирал информацию о художнике.
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Путин встретился с Папой Римским

Российский лидер Владимир Путин в Ватикане встретился c Папой Римским Франциском.
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Политика

Минобороны раскрыло имена погибших моряков в Баренцевом море

Минобороны России в среду вечером обнародовало список из 14 моряков, погибших при пожаре на глубоководном судне в Баренцевом море.
Обновлено вчера в 14:33
Политика

МИД Украины вызвал венгерского посла из-за высказываний Сийярто

Украинский МИД пригласил на беседу посла Венгрии Иштвана Ийдярто обсудить высказанные слова министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.
Обновлено в 15:19
Политика

Появилось видео задержания иранского танкера

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Общество

СМИ нашли у семьи главы Генштаба России недвижимость на 100 млн рублей

Семья главы Генштаба России Валерия Герасимова владеет недвижимостью общей стоимостью 100-150 млн рублей.
Обновлено в 08:49
Общество

Голикова рассказала о сокращении численности населения малых городов

Население малых городов России сократилось на полтора миллиона человек за 15 лет.
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес

Продюсер Бари Алибасов прошел проверку на детекторе лжи

Первый канал анонсировал проверку Бари Алибасова на детекторе лжи. Результаты обещают обнародовать в вечернем эфире.
Обновлено в 07:17
Общество

Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах

Телефоны в школах нужно запретить, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 10:19
Экономика

Украинцы через 2 дня останутся без водки

Украина может остаться без водки из-за проблем с техрегламентом, сообщают "Украинские новости".
Обновлено в 14:28
Происшествия

Автомобиль вылетел на обочину и сбил двух пешеходов в Новой Москве

В Новой Москве автомобиль вылетел на обочину и сбил двух пешеходов. По информации РЕН ТВ, один человек погиб и один пострадал.
Обновлено в 16:25
Общество

Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 12:33
Происшествия

В Краснодаре ликвидировали пожар в пятиэтажке

Крупный пожар в пятиэтажном жилом доме в Краснодаре удалось ликвидировать на площади 1,6 тысячи квадратных метров, люди не пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
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Шоу-бизнес

Промоутер рассказал о запоях Марины Хлебниковой

Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес

Карина Мишулина раскрыла обман Тимура Еремеева

Обновлено в 09:30
Происшествия

На Кубани в аквапарке утонул четырехлетний ребенок

Сотрудники следственного отдела по Гулькевичскому району СУ СКР по Кубани возбудили в четверг уголовное дело по факту гибели четырехлетнего мальчика (ч.1 ст.109 УК РФ).
Обновлено в 15:12
Здоровье

Медики объяснили, почему нельзя спать с кошкой

Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес

Максим Галкин тестирует новый интерфейс Instagram без лайков

Муж Примадонны Максим Галкин оказался среди тех, чей Instagram-аккаунт был выбран для тестирования нового интерфейса, где юзерам не видны лайки, оставленные под постами других людей.
Обновлено в 10:24
Происшествия

Ущерб по делу экс-главы «Автодора» превышает два миллиарда рублей

Бывший руководитель "Автодора" Сергей Кельбах нанес государству ущерб, превышающий два миллиарда рублей, сообщили в Следственном комитете.
Обновлено в 10:55
Политика

Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией Минских соглашений

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте прокомментировал призывы европейских партнёров к Москве относительно необходимости соблюдения положений Минских соглашений.
Обновлено в 13:56
Футбол

«Зенит» объявил о переходе бразильского защитника Дугласа Сантоса

Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Гамбург» пришли к соглашению о переходе бразильского защитника.
Обновлено в 15:50
Здоровье

Для получения водительских прав придется сдавать анализы у нарколога

Фото: prom-nadzor.ru Минздрав РФ подготовил проект приказа, которым ужесточается процедура медосвидетельствования для получения или замены водительских прав.
Обновлено в 06:19
Спорт

Сборная России уступила Испании в четвертьфинале Евробаскета

Обновлено в 10:53
Транспорт

ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург

ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург По расчетам ИПЕМ, строительство системы Hyperloop от Москвы до Петербурга в минимальной конфигурации обойдется даже несколько дешевле высокоскоростной магистрали (ВСМ) — в 1,18 трлн руб. против оценочной стоимости ВСМ в 1,5 трлн руб.
Обновлено в 13:33
Интернет

Сбой в Facebook показал, что соцсеть «видит» на фото пользователей

Накануне в сервисах, принадлежащих компании Facebook, произошел крупный сбой: в Instagram не загружалась новостная лента, в Facebook — перестали отображаться картинки, а пользователи мессенджера WhatsApp испытывали проблемы с отправкой сообщений.
Обновлено в 10:39
Энергетика

В Германию снова пошла российская «грязная» нефть из Польши

Последние по информации издания жалуются, что нефть, поступающая в Германию, имеет более низкое качество, чем сырье, полученное Польшей из России через Беларусь.
Обновлено в 15:41
Политика

Соловьев предрек Ковтуну жизнь в канаве

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что украинский политолог Вячеслав Ковтун "побирается" на российских телеканалах.
Обновлено в 13:19
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