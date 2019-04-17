В России стартовала разработка подлодки пятого поколенияПолитРоссия 04:08

Речь идет о научно-исследовательском проекте «Хаски» Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит», специалисты которого начали под шифром «Лайка» опытно-конструкторские работы (ОКР) по созданию многоцелевой атомной подлодки пятого поколения.

Наука Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.

Происшествия Госдума приняла закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП Государственная дума приняла закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.

Культура Клуб Алексея Козлова возглавил рейтинг лучших джазовых площадок мира Клуб Алексея Козлова на Маросейке возглавил рейтинг 100 лучших джазовых клубов мира по результатам опроса, проведенного на независимом американском ресурсе allaboutjazz.com.

Авто Land Rover представила в России спецверсию Discovery Landmark Благодаря последнему у внедорожника появится новый передний бампер, измененная радиаторная решетка, а также воздухозаборники в цвете Narvik Black.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в мае в европейской части России «По нашим прогнозам, май ожидается пока близким к норме и не ожидается дефицита осадков», — цитирует его РИА Новости.

Происшествия Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали Российский писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе в среду, 17 апреля. Об этом передает телеканал РЕН ТВ.

Политика Медведев: в России проживают почти 19 млн бедных Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что на сегодняшний день в России проживают почти 19 млн бедных.

Здоровье Расходы на приобретение жизненно необходимых лекарств компенсируют Одной из мер государственного регулирования цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарства правительство предлагает частичное возмещение их стоимости после покупки.

Авто Hyundai Creta нового поколения представлен официально Южнокорейский бренд Hyundai привёз на Шанхайский автосалон новую модель, которая идентична кроссоверу Creta.

Происшествия Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.

Финансы Чистый спрос россиян на валюту в феврале снизился на 20% Сегодня, 17 апреля 2019 года, Центробанк РФ сообщил, что чистый спрос на иностранную валюту в феврале текущего года по сравнению с январём снизился на 20%, до $0,8 млрд. за счёт существенного увеличения предложения доллара США.

Транспорт На автомагистралях России предложили сузить левую полосу Учитывая зафиксированный размер зазоров безопасности (пространство между движущимися автомобилями) и среднюю ширину легковых автомобилей, специалисты делают вывод о том, что на автомагистралях с шестью и более полосами движения ширина крайних левых полос, предназначенных для движения легковых автомобилей, может быть снижена до 3,5 м.

Здоровье Специалисты назвали причины отвращения к еде Специалисты в сфере медицины рассказали, почему у человека может возникнуть отвращение к еде.

Происшествия Ване Фокину предстоит пройти еще один курс реабилитации Выжившему при обрушении подъезда дома в Магнитогорске малышу предстоит пройти еще один курс реабилитации.

Политика Россия решила упростить выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР В Кремле планируют разрешить жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) получать гражданство России в упрощенном порядке.

Технологии В Boston Dynamics научили роботов буксировать грузовик Инженерная компания Boston Dynamics презентовала видео, на котором упряжка из 10 роботов SpotMini тянет за собой фуру.

Шоу-бизнес Агата Муцениеце похвасталась знакомством с Филиппом Киркоровым На мероприятии присутствовали многие отечественные звезды, среди которых засветился и Филипп Киркоров.

Происшествия Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице Бывший хоккеист казанского «Ак Барса» Дмитрий Обухов избил девушку из-за конфликта на дороге. Об этом сообщает «Бизнес-Online».

Авто АвтоВАЗ сертифицировал Lada Xray с вариатором Jatco «АвтоВАЗ» получил ОТТС на Lada Xray с вариатором Jatco, который действителен по 7 декабря 2021 года.

Армия и оружие СБУ «воскресила» погибшего при взрыве российского диверсанта Грицак заявил, что организацией теракта занимался задержанный Олег Шутов — житель Донецка и сотрудник «центра спецопераций "МГБ ДНР" под опекой офицеров ФСБ России и военной разведки российских спецслужб».

Технологии РАН разработает систему контроля за блокировкой запрещенных сайтов Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской академии наук займется разработкой системы контроля за блокировкой запрещенных сайтов поисковиками, прокси- и VPN-сервисами.