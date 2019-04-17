Армия и оружие
В России стартовала разработка подлодки пятого поколенияПолитРоссия 04:08
Речь идет о научно-исследовательском проекте «Хаски» Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит», специалисты которого начали под шифром «Лайка» опытно-конструкторские работы (ОКР) по созданию многоцелевой атомной подлодки пятого поколения.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
«Малахит» начал работы по созданию многоцелевой подлодки пятого поколения
Народные новостивчера в 21:14
ТАСС: В России стартовали опытно-конструкторские работы по созданию АПЛ пятого поколения
Коммерсантъвчера в 22:57
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 08:41, Ашберн
Наука
Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти
Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия
Пак рассказал в суде, как Кокорин ударил его стулом
Обновлено в 08:22
Происшествия
Госдума приняла закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП
Государственная дума приняла закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:55
Культура
Клуб Алексея Козлова возглавил рейтинг лучших джазовых площадок мира
Клуб Алексея Козлова на Маросейке возглавил рейтинг 100 лучших джазовых клубов мира по результатам опроса, проведенного на независимом американском ресурсе allaboutjazz.com.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Суд вынес приговор экс-замгубернатора Мурманской области
Обновлено в 07:24
Авто
Land Rover представила в России спецверсию Discovery Landmark
Благодаря последнему у внедорожника появится новый передний бампер, измененная радиаторная решетка, а также воздухозаборники в цвете Narvik Black.
Обновлено в 05:57
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в мае в европейской части России
«По нашим прогнозам, май ожидается пока близким к норме и не ожидается дефицита осадков», — цитирует его РИА Новости.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали
Российский писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе в среду, 17 апреля. Об этом передает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 04:33
Политика
Медведев: в России проживают почти 19 млн бедных
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что на сегодняшний день в России проживают почти 19 млн бедных.
Обновлено в 07:38
Здоровье
Расходы на приобретение жизненно необходимых лекарств компенсируют
Одной из мер государственного регулирования цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарства правительство предлагает частичное возмещение их стоимости после покупки.
Обновлено в 06:33
Авто
Hyundai Creta нового поколения представлен официально
Южнокорейский бренд Hyundai привёз на Шанхайский автосалон новую модель, которая идентична кроссоверу Creta.
Обновлено вчера в 06:30
Происшествия
Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле
Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.
Обновлено в 05:18
Финансы
Чистый спрос россиян на валюту в феврале снизился на 20%
Сегодня, 17 апреля 2019 года, Центробанк РФ сообщил, что чистый спрос на иностранную валюту в феврале текущего года по сравнению с январём снизился на 20%, до $0,8 млрд. за счёт существенного увеличения предложения доллара США.
Обновлено в 05:31
Наука
В сердце 42000-летнего жеребенка ученые СВФУ нашли жидкую кровь
Обновлено в 08:03
Транспорт
На автомагистралях России предложили сузить левую полосу
Учитывая зафиксированный размер зазоров безопасности (пространство между движущимися автомобилями) и среднюю ширину легковых автомобилей, специалисты делают вывод о том, что на автомагистралях с шестью и более полосами движения ширина крайних левых полос, предназначенных для движения легковых автомобилей, может быть снижена до 3,5 м.
Обновлено в 00:37
Здоровье
Специалисты назвали причины отвращения к еде
Специалисты в сфере медицины рассказали, почему у человека может возникнуть отвращение к еде.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Ване Фокину предстоит пройти еще один курс реабилитации
Выжившему при обрушении подъезда дома в Магнитогорске малышу предстоит пройти еще один курс реабилитации.
Обновлено в 07:49
Наука
Стала известна причина крупнейшей катастрофы в истории Земли
Обновлено в 03:18
Политика
Россия решила упростить выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР
В Кремле планируют разрешить жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) получать гражданство России в упрощенном порядке.
Обновлено 15 апреля в 13:41
Политика
Китай представит на МАКС-2019 пассажирский самолет С919
Обновлено в 06:26
Технологии
В Boston Dynamics научили роботов буксировать грузовик
Инженерная компания Boston Dynamics презентовала видео, на котором упряжка из 10 роботов SpotMini тянет за собой фуру.
Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце похвасталась знакомством с Филиппом Киркоровым
На мероприятии присутствовали многие отечественные звезды, среди которых засветился и Филипп Киркоров.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице
Бывший хоккеист казанского «Ак Барса» Дмитрий Обухов избил девушку из-за конфликта на дороге. Об этом сообщает «Бизнес-Online».
Обновлено в 06:51
Шоу-бизнес
Бывший муж Илзе Лиепы не пускает их дочь за границу
Обновлено в 04:12
Авто
АвтоВАЗ сертифицировал Lada Xray с вариатором Jatco
«АвтоВАЗ» получил ОТТС на Lada Xray с вариатором Jatco, который действителен по 7 декабря 2021 года.
Обновлено в 05:23
Армия и оружие
СБУ «воскресила» погибшего при взрыве российского диверсанта
Грицак заявил, что организацией теракта занимался задержанный Олег Шутов — житель Донецка и сотрудник «центра спецопераций "МГБ ДНР" под опекой офицеров ФСБ России и военной разведки российских спецслужб».
Обновлено в 08:27
Технологии
РАН разработает систему контроля за блокировкой запрещенных сайтов
Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской академии наук займется разработкой системы контроля за блокировкой запрещенных сайтов поисковиками, прокси- и VPN-сервисами.
Обновлено в 03:18
Авто
Продажи автомобилей в ЕС сократились в марте на 4%
В I квартале реализация легковых автомобилей и LCV в России уменьшилась в годовом сопоставлении на 0,3% до 391,650 тыс. При этом продажи новых автомобилей в Китае сократились в марте на 5,2% в годовом выражении до 2,52 млн единиц.
Обновлено в 04:07