Общество
В России стартовал основной период сдачи ЕГЭRT на русском 00:41
В российских школах 27 мая стартовал основной этап Единых государственных экзаменов (ЕГЭ). Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора. Как уточнили в ведомстве, основной период ЕГЭ-2019 27 мая открывают экзамены по географии и литературе.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Экзамены по географии и литературе откроют основной период ЕГЭ для выпускников Забайкалья
Забайкальский рабочий23 мая в 22:00
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 11:27, Ашберн
Происшествия
После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек
27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.
Обновлено в 10:48
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас похвастался подросшими близнецами
Брэдли Купер – не единственный знаменитый отец, кто после рождения первенца впал в детство.
Обновлено в 11:17
Политика
Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру
Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и возглавляемому им правительству, передает Krone Zeitung.
Обновлено в 10:40
Политика
Против Порошенко завели четвертое уголовное дело
В отношении экс-президента Украины Петра Порошенко завели четвертое уголовное дело.
Обновлено в 09:42
Политика
Коломойский рассказал о причинах его конфликта с Порошенко
Украинский олигарх и медиамагнат Игорь Коломойский рассказал, из-за чего произошла крупная ссора между ним и бывшим президентом страны Петром Порошенко.
Обновлено в 05:09
Кино
Трейлер фильма «Рэмбо 5: Последняя кровь» слили в Сеть
Обновлено в 10:15
Политика
ОАК подал в суд на украинский концерн «Антонов»
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подала иск в Арбитражный суд города Москвы в отношении украинского концерна "Антонов", следует из картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Заключенные устроили бунт в одесской колонии
Обновлено в 05:49
Происшествия
Четверо мужчин напали на врача скорой помощи в Чувашии
По данным полиции, нападение на работников бригады скорой медицинской помощи произошло 26 мая около 18:30 в Новочебоксарске.
Обновлено в 11:06
Здоровье
В Пензе сотрудники скорой помощи объявили итальянскую забастовку
В Пензе сотрудники областной станции скорой помощи объявили о начале итальянской забастовки.
Обновлено в 01:28
Происшествия
На берегу Москвы-реки нашли череп
Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес
Нюша показала трогательные кадры с полугодовалой дочкой
Уже больше полгода прошло со дня, когда певица Нюша впервые стала мамой.
Обновлено в 08:38
Политика
Напавшего на журналиста чиновника исключат из «Единой России»
Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, исключат из «Единой России».
Обновлено в 06:45
Происшествия
Строительный кран рухнул на жилые дома в Перми
В понедельник, 27 мая, на строительной площадке, расположенной на улице Решетникова в Перми, произошло обрушение башенного крана.
Обновлено в 10:50
Политика
Парубий сцепился с представителем Зеленского в Раде
Андрей Парубий, в свою очередь, решил съязвить, сказав, что Верховная рада «каждый день ощущает настрой президента на продуктивное сотрудничество».
Обновлено в 07:57
Космос
Появилось видео удара молнии в ракету «Союз-2.1б»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео удара молнии в ракету-носитель "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Плесецк со спутником "Глонасс-М", передает ТАСС.
Обновлено в 08:43
Политика
Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Два теплохода столкнулись на Северном речном вокзале в Москве
Два прогулочных теплохода получили незначительные повреждения во время столкновения на Северном речном вокзале Москвы.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Украинская авиакомпания «забыла» 30 пассажиров в аэропорту
Как сообщил портал «Страна.ua», часть пассажиров ехали к лайнеру в автобусе, когда самолет украинской авиакомпании МАУ уже взлетел.
Обновлено в 09:06
Футбол
«Майнц» объявил о переходе защитника «Баварии» Майера
«Майнц» на официальном сайте объявил о переходе защитника мюнхенской «Баварии» Джонатана Майера.
Обновлено в 10:42
Экономика
В Москве выросли цены на полисы ОСАГО
"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Футбол
«Арсенал» продлил контракт с Черевченко
Российский специалист Игорь Черевченко продолжит работу в качестве главного тренера тульского «Арсенала».
Обновлено в 10:45
Футбол
«Тамбов» рассчитывает на выход в Лигу Европы
Специалист добавил, что на данный момент клуб занимается поиском коммерческих партнёров и рекламных спонсоров, так как рассчитывает привлечь 200-250 миллионов рублей.
Обновлено в 10:09
Общество
Во Владивостоке выпускники извинились за скандальный флешмоб
Директор владивостокской школы №74, выпускники которой устроили скандальный флешмоб в откровенных нарядах, попросила закрыть эту тему, чтобы учащиеся смогли спокойно готовиться к экзаменам.
Обновлено вчера в 22:07
Политика
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Экономика
В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям
Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 10:45
Наука
Названа главная опасность искусственного интеллекта
Искусственный интеллект (ИИ) как технология не представляет из себя что-то пугающее — опасность кроется в том, как человек будет его применять, заявил профессор Междисциплинарного центра биоэтики Йельского университета США Венделл Валлах.
Обновлено в 07:51
Музыка
Финалисты передачи «Ты супер!» получили по квартире
Все финалисты суперсезона «Ты супер!» на НТВ получили по собственной квартире, которые им подарил предприниматель, поэт и меценат Михаил Гуцериев.
Обновлено в 10:44