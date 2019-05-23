Общество

В России стартовал основной период сдачи ЕГЭRT на русском 00:41

В российских школах 27 мая стартовал основной этап Единых государственных экзаменов (ЕГЭ). Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора. Как уточнили в ведомстве, основной период ЕГЭ-2019 27 мая открывают экзамены по географии и литературе.
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В России стартует основной период ЕГЭ-2019

РИА Новости00:42

В России стартовал основной период сдачи ЕГЭ

RT на русском00:41

Саранским выпускникам напомнили график сдачи ЕГЭ и ОГЭ

Info-RMвчера в 14:26

В России начинается основная волна единых государственных экзаменов

Эхо Москвывчера в 20:03

Около 90 тыс. человек будут сдавать ЕГЭ в основной период в Москве

ТАССвчера в 17:17

Начался основной период сдачи ЕГЭ выпускниками школ

Глас Народа04:21

Экзамены по географии и литературе откроют основной период ЕГЭ для выпускников Забайкалья

Забайкальский рабочий23 мая в 22:00
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 11:27, Ашберн
Происшествия

После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек

27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.
Обновлено в 10:48
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас похвастался подросшими близнецами

Брэдли Купер – не единственный знаменитый отец, кто после рождения первенца впал в детство.
Обновлено в 11:17
Политика

Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру

Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и возглавляемому им правительству, передает Krone Zeitung.
Обновлено в 10:40
Политика

Против Порошенко завели четвертое уголовное дело

В отношении экс-президента Украины Петра Порошенко завели четвертое уголовное дело.
Обновлено в 09:42
Политика

Коломойский рассказал о причинах его конфликта с Порошенко

Украинский олигарх и медиамагнат Игорь Коломойский рассказал, из-за чего произошла крупная ссора между ним и бывшим президентом страны Петром Порошенко.
Обновлено в 05:09
Кино

Трейлер фильма «Рэмбо 5: Последняя кровь» слили в Сеть

Обновлено в 10:15
Политика

ОАК подал в суд на украинский концерн «Антонов»

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подала иск в Арбитражный суд города Москвы в отношении украинского концерна "Антонов", следует из картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 08:58
Происшествия

Заключенные устроили бунт в одесской колонии

Обновлено в 05:49
Происшествия

Четверо мужчин напали на врача скорой помощи в Чувашии

По данным полиции, нападение на работников бригады скорой медицинской помощи произошло 26 мая около 18:30 в Новочебоксарске.
Обновлено в 11:06
Здоровье

В Пензе сотрудники скорой помощи объявили итальянскую забастовку

В Пензе сотрудники областной станции скорой помощи объявили о начале итальянской забастовки.
Обновлено в 01:28
Происшествия

На берегу Москвы-реки нашли череп

Обновлено в 08:47
Происшествия

В Карелии экс-директор музея получил 9 лет колонии за педофилию

Обновлено в 10:56
Шоу-бизнес

Нюша показала трогательные кадры с полугодовалой дочкой

Уже больше полгода прошло со дня, когда певица Нюша впервые стала мамой.
Обновлено в 08:38
Политика

Напавшего на журналиста чиновника исключат из «Единой России»

Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, исключат из «Единой России».
Обновлено в 06:45
Происшествия

СК начал проверку после обрушения строительных лесов в Ленобласти

Обновлено в 09:01
Происшествия

Строительный кран рухнул на жилые дома в Перми

В понедельник, 27 мая, на строительной площадке, расположенной на улице Решетникова в Перми, произошло обрушение башенного крана.
Обновлено в 10:50
Политика

Парубий сцепился с представителем Зеленского в Раде

Андрей Парубий, в свою очередь, решил съязвить, сказав, что Верховная рада «каждый день ощущает настрой президента на продуктивное сотрудничество».
Обновлено в 07:57
Космос

Появилось видео удара молнии в ракету «Союз-2.1б»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео удара молнии в ракету-носитель "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Плесецк со спутником "Глонасс-М", передает ТАСС.
Обновлено в 08:43
Политика

Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.
Обновлено в 06:47
Происшествия

Два теплохода столкнулись на Северном речном вокзале в Москве

Два прогулочных теплохода получили незначительные повреждения во время столкновения на Северном речном вокзале Москвы.
Обновлено в 08:20
Происшествия

Украинская авиакомпания «забыла» 30 пассажиров в аэропорту

Как сообщил портал «Страна.ua», часть пассажиров ехали к лайнеру в автобусе, когда самолет украинской авиакомпании МАУ уже взлетел.
Обновлено в 09:06
Футбол

«Майнц» объявил о переходе защитника «Баварии» Майера

«Майнц» на официальном сайте объявил о переходе защитника мюнхенской «Баварии» Джонатана Майера.
Обновлено в 10:42
Экономика

В Москве выросли цены на полисы ОСАГО

"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Футбол

«Арсенал» продлил контракт с Черевченко

Российский специалист Игорь Черевченко продолжит работу в качестве главного тренера тульского «Арсенала».
Обновлено в 10:45
Футбол

«Тамбов» рассчитывает на выход в Лигу Европы

Специалист добавил, что на данный момент клуб занимается поиском коммерческих партнёров и рекламных спонсоров, так как рассчитывает привлечь 200-250 миллионов рублей.
Обновлено в 10:09
Общество

Во Владивостоке выпускники извинились за скандальный флешмоб

Директор владивостокской школы №74, выпускники которой устроили скандальный флешмоб в откровенных нарядах, попросила закрыть эту тему, чтобы учащиеся смогли спокойно готовиться к экзаменам.
Обновлено вчера в 22:07
Политика

Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию

Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Экономика

В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям

Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 10:45
Наука

Названа главная опасность искусственного интеллекта

Искусственный интеллект (ИИ) как технология не представляет из себя что-то пугающее — опасность кроется в том, как человек будет его применять, заявил профессор Междисциплинарного центра биоэтики Йельского университета США Венделл Валлах.
Обновлено в 07:51
Музыка

Финалисты передачи «Ты супер!» получили по квартире

Все финалисты суперсезона «Ты супер!» на НТВ получили по собственной квартире, которые им подарил предприниматель, поэт и меценат Михаил Гуцериев.
Обновлено в 10:44
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