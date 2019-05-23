В России стартовал основной период сдачи ЕГЭRT на русском 00:41

В российских школах 27 мая стартовал основной этап Единых государственных экзаменов (ЕГЭ). Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора. Как уточнили в ведомстве, основной период ЕГЭ-2019 27 мая открывают экзамены по географии и литературе.

Происшествия После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек 27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.

Шоу-бизнес Энрике Иглесиас похвастался подросшими близнецами Брэдли Купер – не единственный знаменитый отец, кто после рождения первенца впал в детство.

Политика Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и возглавляемому им правительству, передает Krone Zeitung.

Политика Против Порошенко завели четвертое уголовное дело В отношении экс-президента Украины Петра Порошенко завели четвертое уголовное дело.

Политика Коломойский рассказал о причинах его конфликта с Порошенко Украинский олигарх и медиамагнат Игорь Коломойский рассказал, из-за чего произошла крупная ссора между ним и бывшим президентом страны Петром Порошенко.

Политика ОАК подал в суд на украинский концерн «Антонов» Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подала иск в Арбитражный суд города Москвы в отношении украинского концерна "Антонов", следует из картотеки арбитражных дел.

Происшествия Четверо мужчин напали на врача скорой помощи в Чувашии По данным полиции, нападение на работников бригады скорой медицинской помощи произошло 26 мая около 18:30 в Новочебоксарске.

Здоровье В Пензе сотрудники скорой помощи объявили итальянскую забастовку В Пензе сотрудники областной станции скорой помощи объявили о начале итальянской забастовки.

Шоу-бизнес Нюша показала трогательные кадры с полугодовалой дочкой Уже больше полгода прошло со дня, когда певица Нюша впервые стала мамой.

Происшествия Строительный кран рухнул на жилые дома в Перми В понедельник, 27 мая, на строительной площадке, расположенной на улице Решетникова в Перми, произошло обрушение башенного крана.

Политика Парубий сцепился с представителем Зеленского в Раде Андрей Парубий, в свою очередь, решил съязвить, сказав, что Верховная рада «каждый день ощущает настрой президента на продуктивное сотрудничество».

Космос Появилось видео удара молнии в ракету «Союз-2.1б» Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео удара молнии в ракету-носитель "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Плесецк со спутником "Глонасс-М", передает ТАСС.

Политика Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.

Происшествия Два теплохода столкнулись на Северном речном вокзале в Москве Два прогулочных теплохода получили незначительные повреждения во время столкновения на Северном речном вокзале Москвы.

Происшествия Украинская авиакомпания «забыла» 30 пассажиров в аэропорту Как сообщил портал «Страна.ua», часть пассажиров ехали к лайнеру в автобусе, когда самолет украинской авиакомпании МАУ уже взлетел.

Футбол «Майнц» объявил о переходе защитника «Баварии» Майера «Майнц» на официальном сайте объявил о переходе защитника мюнхенской «Баварии» Джонатана Майера.

Экономика В Москве выросли цены на полисы ОСАГО "Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".

Футбол «Арсенал» продлил контракт с Черевченко Российский специалист Игорь Черевченко продолжит работу в качестве главного тренера тульского «Арсенала».

Футбол «Тамбов» рассчитывает на выход в Лигу Европы Специалист добавил, что на данный момент клуб занимается поиском коммерческих партнёров и рекламных спонсоров, так как рассчитывает привлечь 200-250 миллионов рублей.

Общество Во Владивостоке выпускники извинились за скандальный флешмоб Директор владивостокской школы №74, выпускники которой устроили скандальный флешмоб в откровенных нарядах, попросила закрыть эту тему, чтобы учащиеся смогли спокойно готовиться к экзаменам.

Политика Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".

Экономика В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.

Наука Названа главная опасность искусственного интеллекта Искусственный интеллект (ИИ) как технология не представляет из себя что-то пугающее — опасность кроется в том, как человек будет его применять, заявил профессор Междисциплинарного центра биоэтики Йельского университета США Венделл Валлах.