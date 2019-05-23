Общество

В России стартовал основной период сдачи ЕГЭRT на русском 00:41

В российских школах 27 мая стартовал основной этап Единых государственных экзаменов (ЕГЭ). Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора. Как уточнили в ведомстве, основной период ЕГЭ-2019 27 мая открывают экзамены по географии и литературе.
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В России стартует основной период ЕГЭ-2019

РИА Новости00:42

В России стартовал основной период сдачи ЕГЭ

RT на русском00:41

«Спокойствие, только спокойствие»: в России начинается ЕГЭ

Vologda-poisk.ru24 мая в 07:56

В России начинается основная волна единых государственных экзаменов

Эхо Москвывчера в 20:03

Саранским выпускникам напомнили график сдачи ЕГЭ и ОГЭ

Info-RMвчера в 14:26

В России начался основной этап ЕГЭ

Газета.Ruвчера в 23:51

В День города выпускники сдадут ЕГЭ по географии и литературе

Город+24 мая в 04:27
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 03:47, Ашберн
Политика

Трамп не исключил возможности переговоров с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к переговорам с иранским руководством, если Тегеран хочет этого.
Обновлено вчера в 23:15
Политика

В Кремле рассказали о судьбе задержанных украинских моряков

Позиция Кремля по инциденту с украинскими моряками в Керченском проливе остается неизменной. Их судьбу решат следствие и суд.
Обновлено в 03:42
Общество

Несмотря на запрет, в Башкирии 23 и 25 мая продавался алкоголь

С 2017 года в Башкирии введен запрет на продажу алкоголя в День последнего звонка.
Обновлено в 02:00
Общество

Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов»

В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
Политика

В России могут ужесточить правила призыва в армию

Министерство обороны России предложило внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медицинской комиссии призывниками, сообщают 27 мая Известия.
Обновлено в 03:31
Политика

Зеленский констатировал почти полное уничтожение легитимности Рады

Депутаты Верховной рады своей деятельностью почти уничтожили легитимность парламента, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 03:24
Космос

«Небесный поезд» Илона Маска сняли на видео в Башкирии

Обновлено вчера в 08:24
Транспорт

Таксистам могут запретить работать сверх нормы

Водителям такси в России могут запретить работать сверх нормы, соответствующие поправки внесены в законопроект об агрегаторах такси ко второму чтению в Госдуме.
Обновлено в 01:43
Экономика

В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям

Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 10:45
Единоборства

Нурмагомедов провел спарринг со своим отцом

Обновлено в 02:58
Наука

Ученые назвали неожиданную пользу жары

Ученые из Германии назвали неожиданную пользу жары. При высоких температурах воздуха у женщин растет производительность труда.
Обновлено в 02:24
Кино

Названы лауреаты Каннского кинофестиваля

На Лазурном берегу завершается 72-й Каннский кинофестиваль. Были вручены награды основного конкурса.
Обновлено 25 мая в 14:20
Хоккей

В Сеть попало видео празднования Овечкиным бронзы ЧМ-2019

В Сеть попало видео празднования победы в финальном матче чемпионата мира - 2019 над сборной Чехии нападающего команды России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:09
Общество

Кадастровая палата разъяснила правила уведомления о сносе недвижимости

Как подчеркнули эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра, в соответствии с правилами, которые были установлены в августе прошлого года, объекты недвижимости могут подлежать сносу, если их сооружение не соответствует установленным параметрам.
Обновлено в 01:00
Авто

АвтоВАЗ отзовет Lada Xray Cross из-за опасной проблемы

Ресурсу "Лада.онлайн" стало известно о том, что АвтоВАЗ отзовет у владельцев внедорожные хэтчбеки Lada Xray Cross, у которых обнаружилась опасная проблема с рулевым управлением.
Обновлено в 03:28
Политика

Госпитализирован губернатор Иркутской области

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко госпитализирован, сообщил "Интерфаксу" в понедельник сотрудник аппарата правительства региона.
Обновлено в 02:24
Авто

В АвтоВАЗе рассказали, кто является покупателями автомобилей LADA

Обновлено в 01:12
Общество

Никогда не говорите «Да» в ответ на телефонный звонок

Одни уверены, что если такие звонки поступают гражданам, значит система работает, другие говорят обратное.
Обновлено вчера в 05:30
Политика

В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:58
Экономика

В России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазин

По данным украинской стороны, импорт стеклотары из России превысил 8 миллионов долларов — это почти в два раза больше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 22:15
Финансы

Финансист из США оценил план отказа РФ от доллара

Американский финансист Питер Шифф оценил план России сократить зависимость от доллара.
Обновлено вчера в 12:27
Происшествия

На Гавайях мужчина погиб при нападении акулы

Обновлено в 02:38
Экономика

Путин поддержал проект морского порта в Калининградской области

Обновлено вчера в 23:37
Общество

Генпрокуратура подготовила иск к Пушкареву

Генпрокуратура России подготовила иск к экс-главе администрации Владивостока Игорю Пушкареву на сумму в 3,2 миллиарда рублей, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 03:30
Политика

Партия Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции

Партия "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен лидирует на выборах в Европарламент во Франции.
Обновлено вчера в 16:11
Происшествия

Москвичка бросила ребенка в игровой комнате ТЦ

В воскресенье, 26 мая, в 12:38 женщина привела 6-летнего ребенка в игровую комнату и ушла.
Обновлено в 02:18
Авто

Хэтчбек BMW 1-Series нового поколения стал переднеприводным

Немецкий автопроизводитель BMW презентовал хэтчбек 1-Series третьей генерации.
Обновлено в 03:42
Общество

На Москву надвигается аномальная жара

Обновлено вчера в 08:16
Политика

Путину доверяет только треть россиян

В рейтинге доверия политикам показатель президента Владимира Путина составил всего 31,7%. Вторую и третью позиции в списке, согласно данным опросов с 13 по 19 мая, занимают Сергей Шойгу (14,8%) и Сергей Лавров (13%), сообщает ВЦИОМ.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков

Обновлено вчера в 16:07
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