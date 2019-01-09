Экономика
Федеральная таможенная служба и Почта России запустили совместный эксперимент по автоматической оплате пошлин при совершении интернет-покупок, сообщает пресс-служба ФТС. Как указывается в сообщении, инициатива направлена на создание универсальной платформы для трансграничной интернет-торговли.
RT на русскомвчера в 09:55
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«Налог на Alibaba» соберут онлайн. Как платить пошлины на зарубежный интернет-шопинг
Фонтанка.Рувчера в 11:13
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Экономика
В России вырос размер надбавки к пенсии по возрасту
Российские пенсионеры, достигшие возраста 80 лет, получили с 2019 года право на надбавку к пенсии в размере 5334 рублей.
Обновлено в 02:01
Происшествия
В Сети появилось видео затопления Тушинского тоннеля в Москве
Центр организации дорожного движения правительства Москвы обнародовал видео из Тушинского тоннеля на северо-западе столицы, который затопило из-за подмыва грунта в шлюзе.
Обновлено в 04:47
Политика
ОАК прокомментировала проблемы с выпуском самолета МС-21 из-за санкций
В ОАК отметили, что после того, как АО «Аэрокомпозит» (входит в ОАК) попало под санкции, корпорация приняла дополнительные меры, чтобы обеспечить бесперебойный ход программы создания композитного крыла для развертывания серийного производства МС-21.
Обновлено в 03:59
Происшествия
В Омске фельдшер обвинила двух врачей в изнасиловании
Обновлено в 02:22
Армия и оружие
В Минобороны отреагировали на сообщения о гибели российского спутника
В воздушно-космических силах России подтвердили, что спутник "Космос-2430" 5 января сгорел в атмосфере. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:32
Политика
В Госдуму внесли законопроект, запрещающий передачу Курил Японии
В Госдуму внесен законопроект, де-факто налагающий вето на подготовку правовых актов по отторжению Курильских островов от России.
Обновлено в 03:26
Происшествия
В Москве в шахте лифта нашли скелет
Обновлено в 04:20
Происшествия
В МВД отреагировали на похороны криминального авторитета в Амурске
Пользователи утверждали, что для похорон криминального авторитета Зарубина инспекторы ДПС перекрыли движение, а гроб несут, среди прочих, глава местной полиции и прокурор.
Обновлено в 03:37
Общество
Владелец Elle и Maxim Виктор Шкулев купил «Фонтанку.ру»
Президент и основной владелец издательского дома Hearst Shkulev Media (HSM, в него входят журналы Elle, Maxim, «Вокруг света») Виктор Шкулев купил контрольный пакет акций АО «Ажур-медиа», которое издает интернет-газету «Фонтанка.ру».
Обновлено в 04:31
Общество
Минпросвещения ужесточает правила усыновления и опеки
Законопроект, разработанный в Минпросвещения, запрещает приемным родителям усыновлять более одного ребенка в год (за исключением случаев усыновления братьев и сестер).
Обновлено вчера в 17:30
Политика
Лукашенко открестился от объединения Белоруссии и России
Лукашенко добавил, что с президентом России Владимиром Путиным они «однозначно определили, что сегодня в повестке дня такого вопроса нет».
Обновлено в 05:09
Происшествия
Госдума поддержала проект о поиске пропавших детей по геолокации
Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий использовать геолокационные данные с мобильных телефонов для оперативного поиска пропавших детей.
Обновлено в 04:41
Общество
Закон о третьей отсрочке от армии для студентов принят в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий студентам получить третью отсрочку от службы в армии для обучения в магистратуре даже в том случае, если ранее они уже использовали две положенные действующим законодательством отсрочки.
Обновлено в 06:06
Космос
В «Роскосмосе» помогают следствию по делу о хищении денег на телескоп
"Роскосмос" помогает следствию по уголовному делу о хищении бюджетных денег, выделенных на создание новейшего космического телескопа Т-170М для обсерватории "Спектр-УФ" - российского аналога Hubble.
Обновлено в 03:32
Политика
Рогозин рассказал о просьбе США создать «Союз» для полетов на Луну
США попросили Россию разработать возвращаемую версию корабля «Союз», который мог бы доставлять астронавтов к Луне, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия-24» (ВГТРК).
Обновлено в 04:49
Футбол
РПЛ выдвинула Дюкова на пост президента РФС
Российская премьер-лига (РПЛ) на заседании общего собрания выдвинула кандидатуру председателя совета директоров "Зенита" Александра Дюкова на пост президента Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 05:05
Армия и оружие
Politico: Временный глава Пентагона нецензурно отозвался об F-35
Временно исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан на совещаниях в министерстве обороны резко критиковал программу корпорации Lockheed Martin по производству истребителя F-35.
Обновлено вчера в 21:00
Гаджеты
Xiaomi представила дешевый Redmi Note 7 с 48-мегапиксельной камерой
Обновлено в 05:29
Экономика
Сбербанк и ВТБ могут создать региональную авиакомпанию на базе Utair
Сбербанк и ВТБ рассматривают вариант использования Utair для создания региональной авиакомпании, сообщает газета «Ведомости».
Обновлено в 03:24
Космос
Астрономы зафиксировали повторяющийся радиосигнал в космосе
Обсерватория CHIME в Канаде зарегистрировала повторяющиеся радиовсплески из космоса.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Подрядчик космодрома Восточный арестован по делу о мошенничестве
Благовещенский городской суд Амурской области арестовал на два месяца Антона Новикова, гендиректора компании «Лео Телеком», выполнявшей подрядные работы на космодроме Восточный.
Обновлено в 03:29
Общество
За продажу поддельных лекарств в интернете посадят в тюрьму
Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, ужесточающих уголовную ответственность за торговлю фальсифицированными лекарствами и биологически активными добавками через интернет, передает корреспондент «Росбалта».
Обновлено в 04:28
Экономика
Товарооборот России и Китая впервые превысил $100 млрд
Товарооборот России и КНР в середине декабря прошлого года превысил $100 млрд, заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.
Обновлено в 03:27
Финансы
Банк России перевел $100 млрд в юани, иены и евро
По состоянию на конец июня 2018 года доллар США утратил многолетнее первенство в российских золотовалютных резервах: его доля упала до исторического минимума в 21,9% по сравнению с 43,7% на конец марта 2018 года.
Обновлено вчера в 13:05
Общество
Школьникам хотят запретить приносить еду из дома
В новых СанПиНах оговаривается запрет для школьников приносить с собой еду, приготовленную дома.
Обновлено в 04:35
Политика
ПАСЕ предложила России разделить делегацию на шесть полов
В письме-приглашении Парламентской ассамблеи Совета Европы в адрес российского парламента содержатся рекомендации по формированию состава делегации ПА, в том числе - учитывая гендерный принцип, при этом в документе указаны шесть полов для делегатов.
Обновлено вчера в 12:18
Армия и оружие
В США объяснили «молчание» России про С-500
The National Interest пишет, что ограниченное освещение темпов разработки С-500 может быть обусловлено не технологическими трудностями в создании системы, а экономическими соображениями.
Обновлено вчера в 16:15
Политика
МИД РФ вызвал посла Японии из-за заявлений Токио по Курилам
Как пояснили в министерстве, японского посла вызвали из-за заявлений Токио по вопросу о переходе ряда Курильских островов к Японии и об "отказе от требования выплаты Россией компенсаций" в пользу Японии за "послевоенную оккупацию островов".
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия
В Петербурге с ограды Александровской колонны пропал двуглавый орел
На Дворцовой площади Санкт-Петербурга с ограды Александровской колонны пропал двуглавый орел. Об этом ТАСС сообщили в региональном ГУ МВД.
Обновлено в 02:44
Общество
Богатейший человек в мире Джефф Безос разводится с женой
В марте 2018 года глава и совладелец Amazon занял первую строчку ежегодного рейтинга богатейших людей мира, оставив позади основателя компании Microsoft Билла Гейтса.
Обновлено вчера в 13:46