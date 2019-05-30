Общество

В России стало меньше непьющих людейПетербургский дневник 05:23

Число россиян, которые решили отказаться от употребления спиртных напитков, сократилось на 7% – с 40% до 33% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает официальный сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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Каждый пятый россиянин прошел диспансеризацию с начала года

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Доля непьющих россиян уменьшилась до 33% за год

Московский Комсомолецвчера в 21:58

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ТАССвчера в 20:02
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Россия опять потянулась к бутылке

Вести.UZ03:49
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 12:46, Ашберн
Общество

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Москвичи смогут бесплатно пройти диспансеризацию во время прогулки в более чем 40 парках столицы.
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Общество

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Магаданский блогер Александр Багно создал ресурс, на котором жители города могут в режиме онлайн проследить, как растут долги города и области, а вместе с ними и доход мэра Магадана Юрия Гришана.
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За руль Volvo посадят водителей в AR-гарнитурах

Некоторые компании, например, Ford и Nissan, уже сегодня применяют AR, чтобы дизайнеры могли работать над новыми моделями в цифровом режиме.
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Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними

Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
Обновлено в 10:43
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Бастрыкин поручил проверить фотосессию у памятника в Новороссийске

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Экономика

Суд признал банкротом экс-владельца российского Forbes

Арбитражный суд Москвы постановил признать банкротом бизнесмена Александра Федотова, который до осени прошлого года владел российской версией журнала Forbes.
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Путин заявил, что власти обсуждают новые меры поддержки семей с детьми

Обновлено в 12:05
Происшествия

Школьница скончалась на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Авто

Kia Seltos: первые фото серийного кроссовера для России

Благодаря фото, опубликованным Autoblog.com, некоторые секреты были раскрыты.
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Цены на нефть упали после публикации данных о запасах в США

Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в сутки (б / с) - до 12,3 млн б / с. Запасы бензина в Штатах на прошлой неделе увеличились на 2,2 млн баррелей, дистиллятов - упали на 1,62 млн баррелей.
Обновлено в 11:29
Экономика

Более половины европейских компаний в России приготовились к стагнации

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Обновлено в 12:10
Авто

Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»

Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено в 09:04
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Финал «Темного Феникса» пересняли из-за плагиата

Обновлено в 05:38
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В библиотеку МГУ ударила молния

В здание фундаментальной библиотеки МГУ имени Ломоносова ударила молния, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Армия и оружие

МИД РФ отреагировал на обвинения США в нарушении ДВЗЯИ

МИД России ответил на обвинения США в нарушении Договора о запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Обновлено в 10:12
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Спаллетти официально покинул «Интер»

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Инцидент произошел в столичном парке «Зарядье». По неизвестной причине группа молодых людей устроила потасовку.
Обновлено в 12:10
Политика

Украина подготовила санкции против России из-за раскопок в Крыму

Министерство по вопросам "временно оккупированных" территорий и внутренне перемещенных лиц Украины подготовило санкции против России из-за археологических раскопок в Крыму.
Обновлено в 12:08
Игры

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Mail.ru Group во время своего закрытого мероприятия объявила об объединении всех игровых проектов компании, выходящих под брендами Mail.ru Group и My.com как в России, так и за рубежом, в единый глобальный бренд MY.GAMES.
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Наука

На дне Северного моря найден затерянный мир каменного века

Британским исследователям удалось найти в Северном море древний ландшафт, который находится глубоко под водой и, возможно, смог сохранить руины древних поселений.
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Политика

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ЦБ назвал основные риски для финансовой стабильности России

ЦБ РФ назвал основные риски для финансовой стабильности России, в числе которых - замедление мирового роста, высокая долговая нагрузка граждан на фоне падения доходов и высокие темпы роста розничного кредитования.
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