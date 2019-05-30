Общество
В России стало меньше непьющих людейПетербургский дневник 05:23
Число россиян, которые решили отказаться от употребления спиртных напитков, сократилось на 7% – с 40% до 33% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает официальный сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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Музыка
Песня Yesterday названа лучшей в истории
Обновлено в 07:16
Здоровье
Москвичи смогут бесплатно пройти диспансеризацию во время прогулки в парках
Москвичи смогут бесплатно пройти диспансеризацию во время прогулки в более чем 40 парках столицы.
Обновлено в 12:09
Общество
Магаданец создал сайт, отражающий растущий долг города и доход мэра
Магаданский блогер Александр Багно создал ресурс, на котором жители города могут в режиме онлайн проследить, как растут долги города и области, а вместе с ними и доход мэра Магадана Юрия Гришана.
Обновлено в 09:47
Финансы
Нерезиденты в апреле увеличили вложения в ОФЗ на 196 млрд рублей
Нерезиденты в апреле 2019 года увеличили вложения в ОФЗ на 196 млрд рублей, или на 9,6% - до 2,242 трлн рублей с 2,046 млрд рублей, следует из данных на сайте ЦБ РФ.
Обновлено в 09:17
Авто
За руль Volvo посадят водителей в AR-гарнитурах
Некоторые компании, например, Ford и Nissan, уже сегодня применяют AR, чтобы дизайнеры могли работать над новыми моделями в цифровом режиме.
Обновлено в 05:34
Спорт
Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними
Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
Обновлено в 10:43
Экономика
Суд признал банкротом экс-владельца российского Forbes
Арбитражный суд Москвы постановил признать банкротом бизнесмена Александра Федотова, который до осени прошлого года владел российской версией журнала Forbes.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Авто
Kia Seltos: первые фото серийного кроссовера для России
Благодаря фото, опубликованным Autoblog.com, некоторые секреты были раскрыты.
Обновлено в 05:00
Энергетика
Цены на нефть упали после публикации данных о запасах в США
Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в сутки (б / с) - до 12,3 млн б / с. Запасы бензина в Штатах на прошлой неделе увеличились на 2,2 млн баррелей, дистиллятов - упали на 1,62 млн баррелей.
Обновлено в 11:29
Экономика
Более половины европейских компаний в России приготовились к стагнации
Больше половины ждут стагнации 13% респондентов заявили, что состояние российской экономики в первом квартале 2019 года превзошло их ожидания, а ожидания 20% наоборот не оправдала (для 66% экономические условия оказались наравне с ожиданиями).
Обновлено в 12:10
Авто
Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»
Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено в 09:04
Кино
Финал «Темного Феникса» пересняли из-за плагиата
Обновлено в 05:38
Происшествия
В библиотеку МГУ ударила молния
В здание фундаментальной библиотеки МГУ имени Ломоносова ударила молния, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Армия и оружие
МИД РФ отреагировал на обвинения США в нарушении ДВЗЯИ
МИД России ответил на обвинения США в нарушении Договора о запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Обновлено в 10:12
Футбол
Спаллетти официально покинул «Интер»
Обновлено в 05:19
Происшествия
В столичном парке «Зарядье» произошла массовая драка
Инцидент произошел в столичном парке «Зарядье». По неизвестной причине группа молодых людей устроила потасовку.
Обновлено в 12:10
Политика
Украина подготовила санкции против России из-за раскопок в Крыму
Министерство по вопросам "временно оккупированных" территорий и внутренне перемещенных лиц Украины подготовило санкции против России из-за археологических раскопок в Крыму.
Обновлено в 12:08
Игры
Mail.ru Group представила новый глобальный игровой бренд MY.GAMES
Mail.ru Group во время своего закрытого мероприятия объявила об объединении всех игровых проектов компании, выходящих под брендами Mail.ru Group и My.com как в России, так и за рубежом, в единый глобальный бренд MY.GAMES.
Обновлено в 05:22
Наука
На дне Северного моря найден затерянный мир каменного века
Британским исследователям удалось найти в Северном море древний ландшафт, который находится глубоко под водой и, возможно, смог сохранить руины древних поселений.
Обновлено в 02:59
Футбол
«Уфа» обыграла «Томь» в первом матче за место в РПЛ
Обновлено в 11:50
Политика
ВЦИОМ объяснил Кремлю падение рейтинга доверия Путину
Накануне ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. При этом деятельность президента России как института государственной власти одобряют 65,8% опрошенных.
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес
Сын Абрамовича изменился до неузнаваемости
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. Ранее сообщалось, что финал Лиги Европы "Челси" — "Арсенал" посетил Абрамович.
Обновлено в 09:30
Финансы
ЦБ назвал основные риски для финансовой стабильности России
ЦБ РФ назвал основные риски для финансовой стабильности России, в числе которых - замедление мирового роста, высокая долговая нагрузка граждан на фоне падения доходов и высокие темпы роста розничного кредитования.
Обновлено в 12:38