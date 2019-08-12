Экономика
В России стало меньше госкомпанийРБК 01:29
Показатель включает как коммерческие компании и предприятия с участием государства (около 5,7 тыс.), так и государственные учреждения (около 53 тыс.). До 2016 года Росстат не вел статистику о числе юрлиц в госсобственности, пояснили РБК в пресс-службе ведомства.
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с чего всё началось
Общее количество юридических лиц в государственной собственности сократилось на 9%, в том числе компаний с госучастием (где государство владеет долей от четверти акций) — на 30%, за четыре года, с 2016-го по начало 2019-го, показали расчеты РБК на основе данных Росстата.РБК01:29
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Путин похвалил Аксенова за эффективную работу на посту главы Крыма
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Авто
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В Роспотребнадзоре рассказали о дневной норме сахара для детей
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Аэропорт Гонконга отменил все рейсы за сутки из-за протестов
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