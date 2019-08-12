Общее количество юридических лиц в государственной собственности сократилось на 9%, в том числе компаний с госучастием (где государство владеет долей от четверти акций) — на 30%, за четыре года, с 2016-го по начало 2019-го, показали расчеты РБК на основе данных Росстата.

с чего всё началось

Показатель включает как коммерческие компании и предприятия с участием государства (около 5,7 тыс.), так и государственные учреждения (около 53 тыс.). До 2016 года Росстат не вел статистику о числе юрлиц в госсобственности, пояснили РБК в пресс-службе ведомства.

В России стало меньше госкомпаний

Футбол Малком опроверг слухи об уходе из «Зенита» Малком намерен оставаться в «Зените», отработать своё нынешнее соглашение и «творить историю» петербургского клуба.

Политика Сенатор Климов раскритиковал Оксимирона за участие в митинге в Москве Председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов упрекнул рэпера Оксимирона (Oxxxymiron), прожившего большую часть жизни за границей, в участии в протестной акции в Москве.

Общество Кузнецова попросит не лишать прав взявших ребенка на митинг родителей Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении прав родителей, которые взяли ребенка на несогласованную акцию в Москве.

Общество В Пенсионном фонде рассказали о влиянии учебы на пенсию В июле в ПФР рассказали, в каких случаях человек может лишиться права на получение пенсии и какие обстоятельства приведут к уменьшению размера выплат.

Происшествия Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.

Происшествия В России сегодня вспоминают погибших моряков подлодки «Курск» Траурные церемонии пройдут в Петербурге и Мурманске в 19-ю годовщину трагедии. На борту атомной субмарины были 118 человек, все погибли.

Политика В ДНР выразили благодарность России за гуманитарную поддержку Донбасса Министр иностранных дел самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова выразила благодарность России за многолетнюю гуманитарную поддержку жителей Донбасса.

Армия и оружие NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.

Финансы ЦБ хочет разрешить МФО выдавать займы наличными из касс Банк России предложил разрешить микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы за счет средств, поступивших в кассы, говорится в проекте указания регулятора.

Здоровье Доктор Мясников назвал пять способов сохранить суставы здоровыми Российский врач и телеведущий Александр Мясников в передаче «О самом главном» на телеканале «Россия 1» перечислил пять способов, чтобы сохранить суставы здоровыми.

Общество Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса "Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.

Экономика Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".

Экономика Россиянина оштрафовали на 128 миллионов за кредит в зарубежном банке В Москве налоговая инспекция оштрафовала на 127,5 млн рублей бизнесмена Алексея Ермакова из-за кредита, взятого в зарубежном банке.

Политика Путин похвалил Аксенова за эффективную работу на посту главы Крыма Президент РФ Владимир Путин отметил эффективную работу Сергея Аксенова на посту главы Крыма.

Авто С 1 сентября в последний раз снизят пошлины на ввоз иномарок Отмечается, что ВТО была создана для устранения избыточных таможенных барьеров, и после вступления в нее России в 2012 году наша страна уже 3 раза снижала ввозные пошлины на автомобили: в 2012, 2017 и 2018 годах.

Здоровье В Роспотребнадзоре рассказали о дневной норме сахара для детей Роспотребнадзор не рекомендует употреблять детям сахара более 10% от калорийности суточного рациона, сообщается на сайте ведомства.

Политика Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».

Общество Онлайн-навигатор социальных учреждений появился в Москве Навигатор социальных услуг для населения заработал на сайте департамента труда и социальной защиты Москвы.

Космос НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде К Земле приближается астероид 2019 OU1. Об этом свидетельствуют данные НАСА.

Энергетика Россия вышла на второе место по поставкам газа в Европу Россия занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, заявил первый замруководителя аппарата правительства России Сергей Приходько.

Политика Россия будет работать с Британией на прагматичной основе, заявил посол Россия продолжит работать с Великобританией на прагматичной основе, поддержание нормальных отношений с этой страной является одним из элементов российской внешней политики, заявил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.

Авто На базе Lada Kalina сделали беспилотный катафалк На базе автомобиля Lada Kalina группой сибирских студентов был разработан беспилотный катафалк.