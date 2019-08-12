Экономика
В России стало меньше госкомпанийРБК 01:29
Показатель включает как коммерческие компании и предприятия с участием государства (около 5,7 тыс.), так и государственные учреждения (около 53 тыс.). До 2016 года Росстат не вел статистику о числе юрлиц в госсобственности, пояснили РБК в пресс-службе ведомства.
Читать в источнике
Оценить35
с чего всё началось
Общее количество юридических лиц в государственной собственности сократилось на 9%, в том числе компаний с госучастием (где государство владеет долей от четверти акций) — на 30%, за четыре года, с 2016-го по начало 2019-го, показали расчеты РБК на основе данных Росстата.РБК01:29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:37, Вашингтон
Здоровье
В пензенской больнице появилась кровать для лечения ожогов
Обновлено в 06:08
Общество
Жители Земли увидят метеорный поток Персеиды
Жители планеты в ночь на 13 августа смогут увидеть метеорный поток Персеиды.
Обновлено в 06:43
Происшествия
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова
Рассказовой вызвали скорую помощь, но спасти жизнь ей не удалось. Отмечалось, что девушка умерла из-за передозировки наркотиков.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
Девушка, которую ударил полицейский, пожаловалась в СКР
Задержанная на митинге в Москве 10 августа Дарья Сосновская обратилась к главе следственного отдела Следственного комитета России (СКР) по Тверскому району с заявлением о преступлении полицейского, ударившего ее кулаком в живот, сообщил «Дождь» со ссылкой на правозащитный проект «Зона права».
Обновлено в 07:21
Политика
Порошенко после допроса в ГБР забросали яйцами
Обновлено в 06:24
Армия и оружие
Шойгу прибыл в войска ЦВО для проверки объектов Минобороны
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в войска Центрального военного округа (ЦВО) с целью проверки ряда объектов Минобороны.
Обновлено в 06:13
Политика
Зеленский назвал незаконную добычу янтаря «войной против государства»
Зеленский отметил, что из-за незаконной добычи янтаря тысячи гектаров леса Житомирской, Ровенской и Волынской областей Украины превращены в пустыню.
Обновлено в 05:53
Авто
Рынок автомобилей с пробегом вырос на 5% в июле
Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», в прошлом месяце на российском рынке было продано 492,4 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что на 5,4% больше, чем за аналогичный показатель 2018 года.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Пятеро рабочих пострадали при реконструкции аэропорта в Новосибирске
Засыпанными оказались пятеро рабочих.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Россиянка защитилась от побоев мужа и получила судимость
Ранее в июле годами избиваемую мужем россиянку Кристину Шидукову отправили в тюрьму.
Обновлено в 06:47
Шоу-бизнес
Анастасии Заворотнюк могут запретить выезд за границу из-за долгов
Актриса Анастасия Заворотнюк может лишиться возможности посещать зарубежные страны из-за невыплаченной задолженности.
Обновлено в 06:56
Политика
Премьер Грузии оценил объем потерь туристического сектора из-за России
Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 07:13
Экономика
«Эталон» закроет сделку по покупке 49% «Лидер-Инвест» в августе
Ранее совет директоров Группы "Эталон" единогласно поддержал выкуп оставшихся 49% акций "Лидер-Инвест" у ПАО АФК "Система".
Обновлено в 03:37
Кино
Жена Гафта рассказала о его состоянии
Обновлено в 07:27
Происшествия
В лесу под Екатеринбургом нашли свалку уголовных дел
В лесу рядом с деревней Шайдурово Свердловской области нашли выброшенные материалы уголовных дел и другие документы.
Обновлено в 02:59
Технологии
Минкомсвязь выдала частоты сетям 5G в России
Ведомство хочет выделить под 5G диапазон 4.4–4.99 ГГц, и в этом кроется главная проблема: дело в том, что всё оборудование и индустрия сетей пятого поколения в целом направлены на работу в диапазоне 3.4–3.8 ГГц.
Обновлено в 01:50
Интернет
Пользователи сообщили о сбоях в работе Google
Пользователи заметили проблемы в работе американской поисковой системы Google. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервис Downdetector.
Обновлено вчера в 19:01
Политика
Юрист попросил ГИБДД наказать Владимира Путина за езду на мотоцикле без шлема
Юрист из Владивостока Максим Чихунов направил в ГИБДД заявление с просьбой привлечь к административной ответственности президента РФ Владимира Путина за езду на мотоцикле без шлема.
Обновлено в 07:03
Космос
Черная дыра в центре Млечного Пути стала в 75 раз ярче
Обсерватория на Гавайских островах зафиксировала необычную активность в окрестностях сверхмассивной черной дыры Стрелец A* в центре Млечного Пути.
Обновлено в 05:15
Политика
Президент Туркмении решил купить всю линейку автомобилей Aurus
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заинтересовался российским автомобилем Aurus, продемонстрированный ему премьером Дмитрием Медведевым, и выразил желание приобрести всю линейку таких авто.
Обновлено в 00:12
Футбол
Судью оскорбили по громкой связи во время матча «Спартак»-«Ахмат»
Обновлено вчера в 20:59
Шоу-бизнес
Бывший муж и сын Алены Водонаевой перестали выходить на связь
37-летняя телеведущая Алена Водонаева пожаловалась на бывшего мужа, который увез их общего сына в Казахстан и перестал выходить на связь.
Обновлено вчера в 10:48
Транспорт
На железнодорожной части Крымского моста протестировали освещение
Строители проверили освещение железнодорожной части Крымского моста, включив примерно 150 светильников на три часа.
Обновлено в 04:37
Энергетика
Россия вышла на второе место по поставкам газа в Европу
Россия занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, заявил первый замруководителя аппарата правительства России Сергей Приходько.
Обновлено в 00:26
Происшествия
Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
Обновлено в 06:07
Происшествия
Три сотрудника ФСИН погибли в ДТП под Тулой
ДТП с участием автомобиля ФСИН произошло в понедельник в Тульской области, в результате аварии погибли три человека, еще четверо пострадали.
Обновлено в 06:49
Общество
Аэропорт Гонконга отменил все рейсы за сутки из-за протестов
Обновлено в 05:14