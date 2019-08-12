Экономика
В России сократилось количество госкомпанийREGNUM 04:17
В России сокращается количество государственный предприятий и компаний. Так, согласно данным Федеральной службы государственной статистики, за последние три года их число уменьшилось на 9%.
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с чего всё началось
Общее количество юридических лиц в государственной собственности сократилось на 9%, в том числе компаний с госучастием (где государство владеет долей от четверти акций) — на 30%, за четыре года, с 2016-го по начало 2019-го, показали расчеты РБК на основе данных Росстата.РБК01:29
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Авто
Китайский автоконцерн Changan отказался от производства авто в России
Обновлено вчера в 22:19
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Голдстин считает, что если между Россией и НАТО произойдет подобный конфликт, тогда американские силы в Черном море будут уничтожены уже в первые часы войны с помощью дизельных подлодок, сухопутных мобильных ракетных комплектов и небольших, но опасных ракетных катеров.
Обновлено вчера в 12:34
Общество
Подмосковный дворник задолжала два миллиарда рублей
По данным издания, в 2016 году Дорогомиловский суд Москвы постановил взыскать задолженность с женщины.
Обновлено 10 августа в 20:58
Армия и оружие
В США составили топ-5 самых мощных военных самолетов России
Американское издание National Interest составило свой список из пяти самых опасных и мощных военных самолетов России.
Обновлено в 01:11
Политика
Россияне назвали важнейшее событие 30-летней давности
Что россияне считают важнейшим в 1989 году Левада-центр представил исследование о важнейших, по мнению россиян, событиях 30-летней давности, а именно — 1989 года.
Обновлено в 00:00
Общество
Определены регионы России с самым большим числом семей среднего класса
Стали известны российские регионы с самой большой долей семей из среднего класса.
Обновлено в 05:46
Происшествия
В Ульяновске более десяти человек напали на росгвардейцев
В жилом микрорайоне Верхняя терраса в Ульяновске компания подвыпивших молодых людей вступила в конфликт с сотрудниками Росгвардии, приехавшими по сообщению о нарушении общественного порядка.
Обновлено в 04:12
Общество
Аэропорт Гонконга отменил все рейсы за сутки из-за протестов
Международный аэропорт Гонконга отменил все рейсы в понедельник 12 августа из-за того, что в главном терминале скопилось несколько тысяч протестующих.
Обновлено в 05:14
Общество
Прокуратура нашла нарушения в лагере «Лесная сказка» под Рязанью
Лагерь расположен в селе Мыс Доброй Надежды, в ходе проверки прокуратура выявила санитарно-эпидемиологические нарушения, сообщает 11 августа ТАСС.
Обновлено вчера в 13:02
Происшествия
В Росгвардии открестились от ударившего на митинге девушку бойца
Сотрудник правоохранительных органов, ударивший девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.
Обновлено в 05:39
Политика
Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено в 03:46
Политика
Дети Порошенко пришли с плакатами поддержать отца во время допроса
Дети бывшего президента Украины Петра Порошенко пришли поддержать своего родителя, который прибыл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 04:52
Политика
Путин приехал на байк-шоу в Севастополе на мотоцикле «Урал»
Президент России Владимир Путин посетил в Севастополе мотошоу, куда прибыл за рулем мотоцикла «Урал» в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено 10 августа в 11:35
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Возглавляет список потенциальных угроз астероид 2010RF12. Эксперты предполагают, что опасное сближение тела с Землей произойдет в 2095 году.
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия
Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к наградам
Обновлено вчера в 13:01
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Политика
В Турции назвали сроки поставки второй батареи С-400
Обновлено в 05:44
Общество
Детский омбудсмен попросит прокуратуру отозвать иск о лишении родительских прав супругов Проказовых
Ранее прокуратура Москвы потребовала лишить родительских прав Дмитрия и Ольгу Проказовых.
Обновлено в 05:32
Происшествия
ОНК: режиссера Васильева освободили из изолятора
Режиссер телеканала "Доктор" Дмитрий Васильев, подозреваемый в причастности к массовым беспорядкам, освобожден из изолятора, так как срок его задержания истек.
Обновлено вчера в 21:01
Экономика
Goldman Sachs предрек США рецессию из-за торговой войны с Китаем
Опасения, что торговая война между США и Китаем приведет к рецессии американской экономики, растут, две крупнейшие экономики мира вряд ли заключат сделку до следующих президентских выборов в Штатах (в 2020 году).
Обновлено вчера в 21:06
Происшествия
В Москве умерла DJ Жанна Рассказова
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Энергетика
Россия заняла второе место по поставкам СПГ в Европу
Россия занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Обновлено вчера в 19:25
Армия и оружие
Стальные крылья армии. Из чего состоит военная авиация России
Пополнение ВВС По информации российского военного ведомства, в 2018 году армия пополнилась 126 самолетами и вертолетами, уровень оснащенности ВКС современными вооружениями был доведен до 74%.
Обновлено в 00:00
Футбол
Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью
Обновлено вчера в 16:55
Футбол
Оздоев рассказал, как Дзюба общается с его сыном
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ЦБ выпустил монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»
Центральный банк России выпустил в оборот монеты, посвящённые мультфильму «Бременские музыканты».
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Бывшие бойцы «Азова» пообещали посадить Порошенко
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Шоу-бизнес
Изменившаяся Алсу стала похожа на Ольгу Бузову
Кто-то обратил внимание, что артистка стала похожа на звезду «Дома-2» — Ольгу Бузову.
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Политика
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В магазине продавался школьный дневник с изображением карты Украины, но на ней не было «оккупированного» Крыма.
Обновлено в 05:20