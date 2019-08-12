Общее количество юридических лиц в государственной собственности сократилось на 9%, в том числе компаний с госучастием (где государство владеет долей от четверти акций) — на 30%, за четыре года, с 2016-го по начало 2019-го, показали расчеты РБК на основе данных Росстата.

с чего всё началось

В России сокращается количество государственный предприятий и компаний. Так, согласно данным Федеральной службы государственной статистики, за последние три года их число уменьшилось на 9%.

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