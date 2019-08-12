Экономика

В России стало меньше госкомпанийИзвестия 05:48

В России с 2016 года количество госкомпаний сократилось на 9%, следует из данных Росстата. Число компаний с государственным участием сократилось на 30%.
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В России стало меньше госкомпаний

Общее количество юридических лиц в государственной собственности сократилось на 9%, в том числе компаний с госучастием (где государство владеет долей от четверти акций) — на 30%, за четыре года, с 2016-го по начало 2019-го, показали расчеты РБК на основе данных Росстата.
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В России стало меньше госкомпаний

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