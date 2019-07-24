Экономика
В России стало меньше фальшивых купюрВзгляд.ру 04:59
В банковской системе России во втором квартале 2019 года выявлено 9 тыс.178 штук поддельных денежных знаков, что на 2,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Банке России.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 06:35, Вашингтон
Футбол
СМИ узнали о желании «Краснодара» купить игрока «Сент-Этьена»
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес
Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва»
Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:20
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за митинга у Мосгоризбиркома
Следователи возбудили уголовное дело по факту несанкционированного митинга независимых кандидатов в Мосгордуму по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).
Обновлено в 06:13
Происшествия
Фигуранты списка «Пилы» обратились в СК после убийства Григорьевой
Фигуранты списка интернет-ресурса «Пила» обратились в Следственный комитет и ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти после убийства ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой.
Обновлено в 04:59
Политика
Ляшко назвал Зеленского пародией на диктатора
Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко назвал прошедшие выборы в Верховную раду «позорнейшими».
Обновлено в 04:54
Кино
Тарантино представит в Москве свой новый фильм
Премьера картины в России состоится 7 августа. Фильм Тарантино был представлен на Каннском фестивале в мае 2019 года.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Волонтеры запустили кампанию против анонимности полиции
Волонтеры запустили общественную инициативу под названием «Правопорядковый номер».
Обновлено в 05:38
Кино
Бенедикт Камбербэтч сыграет художника, рисовавшего кошек
Обновлено вчера в 17:10
Энергетика
«Транснефть» определила компенсацию за грязную нефть
Совет директоров «Транснефти» определил размер компенсаций грузоотправителям (нефтяникам) за загрязнение трубопровода «Дружба», сообщила госкомпания .
Обновлено в 06:18
Хоккей
Хоккеист Бобровский поддержал Панарина после слов о Путине
Обновлено вчера в 16:48
Музыка
Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica
Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес
Виталина Цымбалюк-Романовская назвала Прохора Шаляпина «будущим отцом»
На что пианистка ответила, что будущий отец вернулся к работе. Фолловеры сразу сделали предположение, что пара уже ждет ребенка.
Обновлено вчера в 10:56
Происшествия
Посольство КНДР прояснило судьбу задержанного российского судна
Как стало известно ранее, в ночь на 17 июля рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8» нарушило государственные границы КНДР, после чего за «нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР» его задержали северокорейские пограничники.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Суд увеличил сумму взыскания с Ярмольника за ДТП с автомобилем ФСО
Мосгорсуд увеличил более чем на 400 тыс. руб. размер компенсации, которую актер Леонид Ярмольник должен выплатить по делу о ДТП с автомобилем Федеральной службы охраны (ФСО).
Обновлено в 06:25
Единоборства
В США умер российский боксер Максим Дадашев
Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 12:01
Экономика
Госдума вдвое повысила НДС на пальмовое масло
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправку в Налоговый кодекс (НК), которая исключает пальмовое масло из льготного режима НДС и повышает его до 20%.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено вчера в 00:12
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь десятилетнего сына
По версии следствия, 18 июля 46-летний мужчина в селе Великовечном Белореченского района посадил ребенка в сарай на цепь, обмотанную вокруг шеи.
Обновлено 22 июля в 12:46
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Армия и оружие
На Северном флоте сообщили о продолжении испытаний подлодок «Ясень-М»
На Северном флоте продолжаются испытания стратегического ракетоносца проекта «Борей-А» «Князь Владимир» и атомного подводного ракетного крейсера проекта «Ясень-М» «Казань».
Обновлено в 05:10
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко
Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство уволить мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Обновлено в 06:25
Космос
EKA рассекретило местоположение спутников США с помощью данных РФ
Обновлено 22 июля в 23:50
Политика
Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.
Обновлено в 05:22
Общество
Росприроднадзор: России грозит «экологический Чернобыль»
В России существует угроза глобальной экологической катастрофы, которая может быть сравнима с аварией на Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 00:23
Единоборства
Нурмагомедов поднялся в рейтинге UFC
Обновлено в 06:14
Происшествия
В Башкирии задержали еще одну кассиршу после кражи денег из банка
Полицейские в Уфе задержали кассиршу, которая вынесла 6,5 миллиона рублей из банка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в Анталье
Большинство раненых пострадали из-за осколков стекла, они были направлены машинами скорой помощи в больницы Кемера и Кумлуки.
Обновлено в 03:07
Футбол
«Оренбург» примет «Зенит» на домашнем стадионе
Обновлено в 05:36