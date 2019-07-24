По сообщению регулятора, чаще всего подделывают пятитысячные купюры (6 тыс. 316 штук), далее идут купюры номиналом одна тысяча рублей (1 тыс. 902 штук), поддельных двухтысячных банкнот обнаружено 671. Также были выявлены поддельные монеты номиналом 10 рублей (8), пять рублей (22) и один рубль (1).

В России стало меньше фальшивых купюр

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