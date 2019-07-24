Экономика
В России стало меньше фальшивых купюрВзгляд.ру вчера в 04:59
По сообщению регулятора, чаще всего подделывают пятитысячные купюры (6 тыс. 316 штук), далее идут купюры номиналом одна тысяча рублей (1 тыс. 902 штук), поддельных двухтысячных банкнот обнаружено 671. Также были выявлены поддельные монеты номиналом 10 рублей (8), пять рублей (22) и один рубль (1).
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Более 6 тыс. поддельных банкнот номиналом 5 тыс. руб. обнаружено в банковской системе РФ в апреле-июне
Агентство Москвавчера в 04:50
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