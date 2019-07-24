Экономика
Россияне стали чаще подделывать евроLenta.ru 08:36
Чаще всего подделывают банкноты номиналом в 5 тысяч рублей (6316 штук) и тысячные купюры (1902 штуки). Поддельных двухтысячных банкнот выявлено 671. Меньше обнаружили фальшивых пятидесятирублевок (12), поддельных десяток и вовсе не нашли.
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Политика
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
Президенту Украины Владимиру Зеленскому стало еще обиднее после отправки Владимиром Путиным поздравительной телеграммы новому премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, заявил телеведущий и журналист Владимир Соловьев.
Обновлено в 18:34
Экономика
Венчурный фонд «Системы» вложился в британский стартап KisanHub
Венчурный фонд Sistema_VC и ряд британских фондов инвестировали $4,2 млн в британский сельскохозяйственный стартап KisanHub.
Обновлено в 17:02
Общество
В Германии побит температурный рекорд
Предыдущий рекорд - 40,3 градуса - был зафиксирован 5 июля 2015 года в баварском Кицингене на юге Германии.
Обновлено в 16:28
Происшествия
В Орловской области возбуждено уголовное дело о массовой гибели пчёл
Уголовное дело о массовой гибели пчёл возбуждено в Орловской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СК 24 июля.
Обновлено в 12:00
Общество
Паук «захватил» квартиру в российском городе
Фото крупного паука, который в коконе из паутины находится между подушками, ростовчане снабдили подписью «Теперь это его квартира».
Обновлено в 16:13
Политика
Порошенко пришёл на допрос в ГБР
Труба отметил, что Порошенко был вызван 17 июля на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов от продажи завода «Кузница в Рыбальском», писал News.ru.
Обновлено в 07:28
Политика
Президент Туниса снова госпитализирован
Президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси был вновь госпитализирован из-за ухудшения здоровья, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление сына тунисского президента.
Обновлено в 20:01
Экономика
Госдума запретила выдавать микрозаймы под залог жилья
Государственная дума приняла поправки к законам, запрещающие выдавать потребительские микрозаймы под залог жилья.
Обновлено в 06:44
Финансы
JP Morgan: дни доллара как резервной валюты сочтены
Почти восемь лет назад Майкл Кембалест из JP Morgan впервые представил диаграмму, которая наглядно показывает, что никакая резервная валюта не может сохранять свой статус вечно, следовательно, в недалеком будущем доллар США также перестанет быть самой важной мировой валютой.
Обновлено в 02:51
Здоровье
Надёжный задел на будущее
Как признается Ирина Ерошкина, все они - будущий костяк Черниговской ЦРБ.
Обновлено в 19:45
Гаджеты
Стал известен виновник неудачи смартфона RED Hydrogen One
Основатель RED Джим Дженнард рассказал, почему камера смартфона Hydrogen One не смогла произвести революцию.
Обновлено в 14:31
Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.
Обновлено в 13:30
Футбол
Испанская лига может заблокировать трансфер Гризманна в «Барселону»
По словам Тебаса, Ла Лига может заблокировать трансфер Гризманна из-за суммы отступных за игрока, с которой не согласен "Атлетико".
Обновлено в 10:59
Происшествия
Гудкова вызвали в качестве свидетеля на допрос в московский СК
Оппозиционер Дмитрий Гудков сообщил, что он проходит свидетелем по делу о воспрепятствовании работы Мосгоризбиркома, обыски в его квартире завершены.
Обновлено в 17:40
Армия и оружие
Экс-министр ВВС США рассказала о «сводящем врагов с ума» мини-шаттле
Необычные маневренные возможности американского секретного мини-шаттла X-37B в космосе сводят врагов с ума, заявила экс-министр ВВС США Хизер Уилсон на форуме по безопасности.
Обновлено в 19:50
Кино
Опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль»
В интернете опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль» компании Amalgama Studio.
Обновлено в 16:30
Общество
В Госдуме предложили сделать бесплатным высшее образование в ряде регионов
"Основная часть отучившейся молодёжи вернётся к себе домой, впитав в себя уважение к политическим идеям и культурным ценностям России, о которых они будут рассказывать у себя на родине, поднимая имидж нашей страны и формируя положительное общественное мнение", - полагает депутат.
Обновлено в 17:54
Общество
«Яндекс.Еде» доставили штраф
За незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранцев компании может грозить штраф до 1 млн руб. либо временное приостановление деятельности.
Обновлено в 18:17
Музыка
Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica
Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».
Обновлено в 05:13
Авто
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Документы без нотариуса С 1 августа участники долевой собственности смогут проводить некоторые сделки по отчуждению недвижимости без нотариального удостоверения — в простой письменной форме.
Обновлено в 07:54
Происшествия
В Перми проверяют сообщения о пнувшей бездомного чиновнице
Полиция Перми начала проверку после того, как предполагаемая сотрудница управления Росреестра по Пермскому краю несколько раз ударила ногой бездомного, лежащего на крыльце учреждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Обновлено в 14:44
Единоборства
Бывший чемпион UFC Сен-Пьер высказался о бое против Нурмагомедова
В феврале Нурмагомедов публично обратился к Сен-Пьеру с предложением организовать поединок. В том же месяце канадец завершил карьеру в MMA.
Обновлено в 11:36
Шоу-бизнес
Младший сын актера Робина Уильямса женился в день рождения отца
Сын американского актера Робина Уильямса Коди устроил свадьбу в день рождения своего знаменитого отца, сообщает People.com.
Обновлено в 07:21
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено в 09:17
Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить вопросы транзита газа
Исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко предложил «Газпрому» провести новый раунд трехсторонних встреч по транзиту российского газа через Украину, который закончится, согласно договору, с 1 января 2020 года.
Обновлено в 07:45