Во втором квартале 2019 года в России сократилось число поддельных денежных купюр. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число сократилось на 237 штук или на 2,5% – до 9 178 штук. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центральный банк России.

В России стало меньше фальшивых купюр

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