Где в России необъявленная эпидемия ВИЧ В 13 регионах России более 1% жителей заражены вирусом иммунодефицита человека, следует из материалов "Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте", направленных Роспотребнадзором в трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

с чего всё началось

В стране продолжают заражаться, причем заражаются в основном через гетеросексуальные контакты.

В 2018 году регионом с самым высоким распространением ВИЧ стала Иркутская область — там заражены 1,8 процента населения (1814 человек на 100 тысяч жителей). Второе место заняла Свердловская область — там проживает 1804 человека с ВИЧ на 100 тысяч населения.

В России стало больше регионов с эпидемией ВИЧ

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