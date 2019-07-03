Здоровье
В России стало больше регионов с эпидемией ВИЧLenta.ru 01:52
В 2018 году регионом с самым высоким распространением ВИЧ стала Иркутская область — там заражены 1,8 процента населения (1814 человек на 100 тысяч жителей). Второе место заняла Свердловская область — там проживает 1804 человека с ВИЧ на 100 тысяч населения.
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В стране продолжают заражаться, причем заражаются в основном через гетеросексуальные контакты.
— Вадим Покровский, российский врачЦензуры.Нет 03:02
с чего всё началось
В 2018 году количество проживающих в России людей с диагнозом ВИЧ превысило 1 млн. Регион с самым высоким распространением ВИЧ-инфекции в 2018 году — Иркутская область, там заражены 1,8% населения — 1814 человек на 100 тыс. населения.РБК00:30
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