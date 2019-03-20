Экономика
В России стали строить меньше жильяLenta.ru 02:11
В январе и феврале 2019 года в России построили 9,2 миллиона квадратных метров жилья — на миллион меньше, чем в январе и феврале 2018-го. Об этом свидетельствует доклад о социально-экономическом положении страны, опубликованный на сайте Росстата.
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В столице Казахстана прошли протесты против переименования города в Нурсултан. Об этом сообщает агентство Reuters.
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Влад Сокловский рассказал о работе над клипом, который посвятил бывшей жене.
Обновлено вчера в 19:00
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В Екатеринбурге оштрафуют магазин, который бесплатно раздавал еду
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Минздрав подготовит проект закона о продаже алкоголя с 21 года
До 21 года предлагается запретить продавать крепкие спиртные напитки (свыше 16,5 градуса).
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Анонимный хакер с псевдонимом Polict, обнаружил в генераторе PDF-файлов TCPDF опасную уязвимость и описал в своем блоге способ воспользоваться ею для взлома сайтов.
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Технологии
Автономный рунет может замедлить развитие IoT в России
Развитие интернета вещей идет в сторону приложений, критичных к задержкам, таких как беспилотные аппараты или тактильный интернет, согласен гендиректор Национального исследовательского института технологий и связи Александр Минов.
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В пятницу в Москву вернется зима
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Проведенная по настоянию Страсбургского суда независимая экспертиза не нашла следов пыток у члена "Свидетелей Иеговы"* Сергея Логинова, заявившего, что из него выбивали показания, сообщает в четверг Минюст РФ.
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«Нафтогаз» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину
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Мужчины Началовой не навещали ее в больнице
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