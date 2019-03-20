Экономика

В России стали строить меньше жильяLenta.ru 02:11

В январе и феврале 2019 года в России построили 9,2 миллиона квадратных метров жилья — на миллион меньше, чем в январе и феврале 2018-го. Об этом свидетельствует доклад о социально-экономическом положении страны, опубликованный на сайте Росстата.
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Строительство жилья в РФ в феврале снизилось на 2,2%, с начала года упало на 9,4% - Росстат

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Ввод жилья в России упал за два месяца на 9%

РИА Новостивчера в 10:00

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Жилищное строительство в РФ сократилось в феврале более чем на 2%

Росбалтвчера в 11:44

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Коммерсантъвчера в 18:21

Ввод жилья в России за два первых месяца упал до 9,2 млн м2

Метагазетавчера в 10:43

В России стали строить меньше жилья

Lenta.ru02:11
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