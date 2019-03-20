Экономика
В России стали строить меньше жильяLenta.ru 02:11
В январе и феврале 2019 года в России построили 9,2 миллиона квадратных метров жилья — на миллион меньше, чем в январе и феврале 2018-го. Об этом свидетельствует доклад о социально-экономическом положении страны, опубликованный на сайте Росстата.
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Общество
В Кургане вдвое вырос спрос на таксистов. Зарплата весьма заманчивая
Как сообщает портал по поиску работы Зарплата.ру накануне Международного дня таксиста, за 2017 и 2018 годы количество резюме водителей такси в Кургане увеличилось в 12 раз.
Обновлено в 01:01
Происшествия
ФСБ проводит обыски в Центре питания Универсиады-2019
Обновлено в 03:17
Армия и оружие
США перебросили в Европу шесть стратегических бомбардировщиков B-52
Шесть стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52, дислоцированных на базе в штате Луизиана, были переброшены в Европу для "интеграции на театре действий и участия в воздушных учениях" совместно с союзниками и партнерами по НАТО.
Обновлено вчера в 22:22
Политика
Порошенко подвергли критике в сети после передачи новой техники ВСУ
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
Задержан мужчина, стрелявший в человека из пистолета на севере Москвы
Мужчина, открывший огонь из пистолета на улице Часовая, задержан в Москве.
Обновлено в 01:15
Армия и оружие
Трамп пообещал ликвидировать последний оплот ИГ в Сирии «к вечеру»
Президент США Дональд Трамп заявил, что «к вечеру» последний оплот «Исламского государства» в Сирии будет ликвидирован.
Обновлено вчера в 13:41
Экономика
ЦБ выявил 168 финансовых пирамид в 2018 году
Банк России в 2018 году выявил 168 финансовых пирамид, что на 31 пирамиду больше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:44
Общество
ВЦИОМ: более половины россиян верят в силу закона о фейковых новостях
Напомним, президент России Владимир Путин 18 марта подписал закон о наказаниях за фейковые новости, а также закон об оскорбление общества, государства и госсимволов.
Обновлено вчера в 15:28
Общество
Названы самые трудолюбивые и ленивые регионы России
Эксперты Федеральной службы государственной статистики РФ проанализировали информацию о продолжительности рабочей недели и определили самые ленивые и трудолюбивые регионы России.
Обновлено в 02:17
Общество
Гидрометцентр дал прогноз на весну и лето для всех регионов
Специалисты Гидрометцентра представили прогноз погоды на период с апреля по начало осени.
Обновлено в 02:46
Происшествия
Пилота французского истребителя катапультировало при взлете
Обновлено вчера в 18:09
Транспорт
Медведев поддержал 50% скидку РЖД на билеты для детей летом
«Хотел бы попросить поддержать предложение компании — возможность предоставить скидку в 50% с 1 июня по 31 августа для перевозки детей с 10 до 17 лет в плацкартных и общих вагонах», — цитирует РИА Новости Белозёрова.
Обновлено вчера в 10:25
Финансы
Минфин выбрал организаторов размещения евробондов России в 2019 году
«По итогам рассмотрения поступивших предложений Минфином России принято решение об отборе ВТБ Капитал плс (VTB Capital plc) и Газпромбанк (АО) в качестве банков-агентов по размещению облигаций облигационных займов Российской Федерации на международном рынке капитала в 2019 году», — говорится в сообщении.
Обновлено в 03:03
Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее
В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено вчера в 17:57
Экономика
Forbes обновил рейтинг российских миллиардеров с наибольшим доходом
Основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий возглавил обновленный рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами, составленный журналом Forbes.
Обновлено в 02:59
Общество
Власти Амстердама запретят экскурсии по кварталу красных фонарей
Новые меры вступят в силу с 1 января 2020 года.
Обновлено в 00:31
Экономика
Правительство предложило увеличить выплаты по ОСАГО в четыре раза
Правительство предложило увеличить максимальные выплаты по ОСАГО с 500 тысяч до двух миллионов рублей, сообщает "Парламентская газета".
Обновлено в 02:41
Авто
Suzuki и Toyota начнут совместно разрабатывать автомобили
Компания Suzuki начнет делать модели на базе автомобилей Toyota.
Обновлено вчера в 22:35
Происшествия
Барсукова-Кумарина приговорили к 24 годам строгого режима
Главного фигуранта дела об организации преступного сообщества приговорили к 24 годам колонии строгого режима.
Обновлено вчера в 09:55
Финансы
Доллар упал ниже 64 рублей впервые с августа
Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 64 руб./$ впервые с 8 августа 2018 года.
Обновлено вчера в 14:28
Экономика
«Тролза» сделала заявление относительно ситуации на заводе
В последние несколько недель вокруг "Тролзы" сложилась непростая обстановка.
Обновлено в 03:06
Политика
В Новой Зеландии запретили полуавтоматические и штурмовые винтовки
Джасинда Ардерн, премьер-министр Новой Зеландии, запретила на территории страны оборот и эксплуатацию полуавтоматических и штурмовых винтовок.
Обновлено вчера в 23:07
Политика
Аксаков: закон об ипотечных каникулах будет принят до конца апреля
Глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков выразил уверенность, что закон об ипотечных каникулах будет принят до конца апреля.
Обновлено в 02:18
Шоу-бизнес
Юлию Началову похоронят в любимом платье
Обновлено в 03:34
Политика
Мэй перенесла на парламент ответственность за отсрочку брексита
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перенесла на парламент ответственность за отсрочку брексита.
Обновлено в 02:44
Происшествия
Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО
Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено вчера в 11:56
Армия и оружие
Вертолет Ми-28НМ проходит испытания в пустынях Сирии
Российские военные начали испытывать вертолет Ми-28НМ в сложнейших погодных и климатических условиях.
Обновлено вчера в 13:32