В России стали строить меньше жильяLenta.ru 02:11

В январе и феврале 2019 года в России построили 9,2 миллиона квадратных метров жилья — на миллион меньше, чем в январе и феврале 2018-го. Об этом свидетельствует доклад о социально-экономическом положении страны, опубликованный на сайте Росстата.

В России стали строить меньше жилья

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