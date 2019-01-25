Экономика
В России стали реже подделывать купюрыИзвестия вчера в 06:48
Как правило, злоумышленники подделывают банкноты крупных номиналов. Так, в прошлом году было выявлено 27,8 тыс. фальшивых пятитысячных и 9,3 тыс. купюр номиналом 1 тыс. рублей. Новые денежные знаки — 200 рублей и 2 тыс. рублей — поделывают реже и хуже всего, печатая банкноты на цветных принтерах.
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с чего всё началось
За год 2018 год в России было обнаружено 38,5 тыс. поддельных купюр, при этом в общем количество поддельных денег в российской банковской системе за год снизилось на 15%, сообщается на сайте ЦБ.Коммерсантъвчера в 07:32
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