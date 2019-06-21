Технологии
В России стали применять новый способ хищения личных данныхАБН 04:33
Эксперты выявили новый способ кражи личных данных. В 2019 году злоумышленники стали применять новый способ хищения персональных данных. Мошенники выводят нужную информацию на экран и фотографируют ее.
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с чего всё началось
Появился еще один канал утечки пользовательских данных — злоумышленники фотографируют информацию с экрана компьютера на телефон, а затем размещают ее в DarkNet. Об этом говорится в исследовании каналов инсайдерских сливов, которое провела компания по защите данных DeviceLock.Известиявчера в 17:02
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