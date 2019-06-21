В России стали применять новый способ хищения личных данныхАБН 04:33

Появился еще один канал утечки пользовательских данных — злоумышленники фотографируют информацию с экрана компьютера на телефон, а затем размещают ее в DarkNet. Об этом говорится в исследовании каналов инсайдерских сливов, которое провела компания по защите данных DeviceLock.

с чего всё началось

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