В России стали применять новый способ хищения личных данныхАБН 04:33

Появился еще один канал утечки пользовательских данных — злоумышленники фотографируют информацию с экрана компьютера на телефон, а затем размещают ее в DarkNet. Об этом говорится в исследовании каналов инсайдерских сливов, которое провела компания по защите данных DeviceLock.

с чего всё началось

Эксперты выявили новый способ кражи личных данных. В 2019 году злоумышленники стали применять новый способ хищения персональных данных. Мошенники выводят нужную информацию на экран и фотографируют ее.

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