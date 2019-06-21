Технологии
В России стали применять новый способ хищения личных данныхАБН 04:33
Эксперты выявили новый способ кражи личных данных. В 2019 году злоумышленники стали применять новый способ хищения персональных данных. Мошенники выводят нужную информацию на экран и фотографируют ее.
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с чего всё началось
Появился еще один канал утечки пользовательских данных — злоумышленники фотографируют информацию с экрана компьютера на телефон, а затем размещают ее в DarkNet. Об этом говорится в исследовании каналов инсайдерских сливов, которое провела компания по защите данных DeviceLock.Известиявчера в 17:02
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Армия и оружие
Индия закупила у России сотни ракет
Обновлено вчера в 10:23
Шоу-бизнес
Племянник Аллы Пугачевой сыграл свадьбу
Ранее Влад был в браке, его сына Сергея воспитывает Примадонна. Гузель же из Казани, ранее она также состояла в браке.
Обновлено в 06:58
Происшествия
ФСБ России задержала 12 экстремистов в Карачаево-Черкесии и Москве
В ходе спецоперации в Карачаево-Черкесии и Москве были задержаны 12 экстремистов. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
Обновлено в 06:53
Политика
Спикер парламента Грузии ушел в отставку
Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку, сообщил генеральный секретарь партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.
Обновлено в 07:30
Происшествия
РБК сообщает о задержании главы Пушкинского района Подмосковья
ФСБ задержала главу Пушкинского района Подмосковья. Евгения Жиркова подозревают в получении взятки и превышении полномочий.
Обновлено вчера в 15:03
Футбол
Соперником «Барселоны» в матче за Кубок Гампера станет «Арсенал»
Кубок Жоана Гампера — товарищеский турнир, который ежегодно организуется «Барселоной».
Обновлено в 05:52
Авто
Suzuki предлагает европейцам спецверсии внедорожников
Кроссовер предложен в безальтернативном серебристом цвете кузова с акцентами красного цвета.
Обновлено в 04:08
Общество
Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня
Французские ученые пришли к выводу, что рабочий день более десяти часов повышает риск развития инсульта.
Обновлено в 04:12
Происшествия
В Саратове возбудили дело против экс-главы «Почты России»
Следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего директора УФПС Саратовской области - филиала ФГУП "Почта России", сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ региона.
Обновлено в 06:32
Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Кино
Вышел финальный трейлер «Очень странных дел»
Стриминговый сервис Netflix на своем канале в YouTube опубликовал финальный трейлер третьего сезона сериала «Очень странные дела».
Обновлено в 04:55
Политика
Россияне не отменяют поездки в Грузию на фоне протестов в Тбилиси
Российский союз туриндустрии не владеет информацией об отменах туров в Грузию, рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь организации Ирина Тюрина.
Обновлено в 05:26
Экономика
Минфин предложил открыть магазины беспошлинной торговли для дипломатов
Минфин России предложил учредить магазины беспошлинной торговли для сотрудников иностранных дипломатических представительств и консульств.
Обновлено в 06:13
Происшествия
На петербургском пляже произошла массовая драка
На пляже Верхнего Суздальского озера в Санкт-Петербурге произошла массовая драка, сообщило региональное ГУ МВД.
Обновлено в 05:24
Происшествия
Вертолет Ми-2 разбился на Кубани
В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 02:51
Происшествия
На мэра астраханского Ахтубинска завели уголовное дело
Обновлено в 06:56
Политика
Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы народов и назвал братом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил главе Чечни Рамзану Кадырову орден Дружбы народов, сообщило белорусское агентство БелТА.
Обновлено в 06:56
Авто
На АвтоВАЗе выяснили причины падения продаж Lada Xray
На текущий момент продажи внедорожной версии Lada Xray составляют 40% от всего объема реализованных автомобилей данной модели на российском рынке.
Обновлено в 06:09
Происшествия
Площадь лесного пожара на юго-востоке Подмосковья выросла до 80 га
Площадь лесного пожара в Луховицком районе Подмосковья увеличилась до 80 гектаров, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области в пятницу.
Обновлено в 06:43
Политика
Путин назвал президентство Зеленского трагедией
Обновлено вчера в 09:58
Авто
Названы самые непопулярные автомобили угонщиков в России
Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.
Обновлено вчера в 06:03
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект против «кнопкодавства»
Президент Украины Зеленский внес в парламент проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами.
Обновлено в 07:09
Здоровье
В саратовском онкодиспансере ввели платные консилиумы
В Саратове в Областном клиническом онкодиспансере ввели платные онкологические консилиумы, которые станут проводить без очереди.
Обновлено вчера в 09:39
Политика
На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы
Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий».
Обновлено в 02:00
Экономика
Гуцериев объявил о планах довести дивиденды «РуссНефти» до $100 млн
Входящая в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева «РуссНефть» в ближайшие три года может увеличить выплаты годовых дивидендов до $100 млн с $40 млн, которые утверждены в настоящее время, включая обыкновенные акции.
Обновлено в 07:15
Музыка
Опубликована ранее неизданная версия песни «Time» Фредди Меркьюри
Музыкант Дэйв Кларк выложил в сеть ранее неизданную версию песню Фредди Меркьюри «Time Waits For No One», которая была записана в 1986 году.
Обновлено в 06:41
Политика
Жителям Ирландии запретили въезд на Украину за выкрики в поддержку ДНР
Двум жителям Ирландии, которые выкрикивали в аэропорту «Борисполь» в Киеве «ДНР, вперед!», запретили сроком на 3 года въезд на территорию Украины.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
Украина отказалась прекращать обстрелы Донбасса
Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что ВСУ не прекратят открывать ответный огонь в Донбассе.
Обновлено в 06:12