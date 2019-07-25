Экономика
В России стали чаще выдавать кредиты наличнымиИзвестия вчера в 18:31
В России растет популярность кредитов наличными — объем их выдачи вырос в четверть за последние полгода. Об этом говорится в отчете Объединенного кредитного бюро, имеющемся в распоряжении «Известий».
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Популярность потребительских кредитов наличными резко выросла в 2019 году. За шесть месяцев объём выдачи займов живыми деньгами увеличился на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2018-го и достиг 2,2 трлн рублей.Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 15:14, Вашингтон
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