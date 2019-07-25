Экономика

В России стали чаще выдавать кредиты наличнымиИзвестия вчера в 18:31

В России растет популярность кредитов наличными — объем их выдачи вырос в четверть за последние полгода. Об этом говорится в отчете Объединенного кредитного бюро, имеющемся в распоряжении «Известий».
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с чего всё началось

Нал да удал: выдача кредитов наличными увеличилась на четверть

Популярность потребительских кредитов наличными резко выросла в 2019 году. За шесть месяцев объём выдачи займов живыми деньгами увеличился на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2018-го и достиг 2,2 трлн рублей.
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URA.Ruвчера в 23:29

Россияне стали чаще брать кредиты наличными

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СМИ: Выдача кредитов наличными в России выросла на четверть в первые полгода

RT на русском02:41

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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 15:14, Вашингтон
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