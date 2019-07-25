Экономика

В России на четверть выросла выдача кредитов наличнымиПрофиль вчера в 19:57

Объем выданных за полгода 2019 года в России потребительских кредитов наличными вырос на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2,2 трлн рублей, сообщают «Известия». Центробанк подтвердил такую тенденцию.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Нал да удал: выдача кредитов наличными увеличилась на четверть

Популярность потребительских кредитов наличными резко выросла в 2019 году. За шесть месяцев объём выдачи займов живыми деньгами увеличился на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2018-го и достиг 2,2 трлн рублей.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

В России подскочило число кредитов за «просто так»

Lenta.ru04:40

Россияне стали брать больше кредитов «живыми деньгами»

РЕН ТВвчера в 17:57

СМИ: Выдача кредитов наличными в России выросла на четверть в первые полгода

RT на русском02:41

Россияне стали брать больше кредитов наличными

URA.Ruвчера в 23:29

Россияне стали чаще брать кредиты наличными

News.ruвчера в 23:28

Объем выданных кредитов населению вырос в I полугодии на 11%

ТАСС04:05

В России стали чаще выдавать кредиты наличными

Известиявчера в 18:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 19:33, Вашингтон
Политика

Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома

Юриста Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома, передает телеканал «Дождь».
Обновлено в 17:31
Происшествия

Появилось видео нападения на Порошенко

Обновлено в 11:38
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке

Обновлено в 15:28
Политика

Моряков захваченного Украиной российского танкера отпустили

Служба безопасности Украины (СБУ) отпустила моряков с задержанного российского танкера.
Обновлено в 10:05
Единоборства

Соперник погибшего Дадашева отказался от гонорара за бой

Обновлено в 14:46
Космос

Выброс пламени из двигателя SpaceX Starhopper попал на видео

Обновлено в 05:20
Политика

США попросили Турцию не вводить в строй российские ЗРС С-400

Обновлено в 16:39
Армия и оружие

Пхеньян назвал запуск своих ракет предупреждением Сеулу

Обновлено в 18:59
Происшествия

Суд арестовал директора сгоревшего детского лагеря в Хабаровском крае

Солнечный районный суд Хабаровского края отправил под стражу Максима Кузнецова — директора сгоревшего детского лагеря «Холдоми», сообщили РБК в суде.
Обновлено в 05:01
Политика

Сенат США призвал усилить защиту выборов от иностранного вмешательства

Комитет сената проводил собственное расследование "вмешательства РФ" в выборы в 2016 году и в четверг опубликовал отредактированную версию итогового доклада.
Обновлено в 15:52
Политика

Власти Украины предлагают расширить санкции против России

Власти Украины выступили с предложением расширить санкции против Российской Федерации.
Обновлено вчера в 17:39
Общество

Володин рассказал, почему не читает Telegram-каналы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин не читает Telegram-каналы, потому что не считает их информацию достоверной.
Обновлено в 16:09
Здоровье

ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С

Свыше 257 млн человек в мире заражены гепатитом В и еще 71 миллион проживает с хронической инфекцией гепатита С, при этом без необходимого лечения к 2030 году от заболевания погибнет 4,5 миллиона человек, заявил глава отдела по исследованию гепатита во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марк Балтрейс.
Обновлено в 18:40
Политика

В Австрии объявили в розыск подозреваемого в шпионаже россиянина

70-летнего подозреваемого задержали в нобяре 2018 года. По данным австрийской газеты Kurier, Зайцев родился в Москве.
Обновлено в 14:01
Политика

В Грузии задержали экс-министра обороны по делу о митинге в Тбилиси

По данным следствия, на митингах 20 и 21 июня Окруашвили призывал демонстрантов и пытался проникнуть в здание парламента, а также участвовал в иных актах насилия.
Обновлено в 14:32
Шоу-бизнес

Forbes назвал самых успешных российских знаменитостей

Журнал Forbes "заглянул в кошельки" и соцсети к российским звездам моложе сорока и назвал самых успешных.
Обновлено в 07:05
Космос

Космический корабль Dragon стартовал на МКС

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с космическим кораблем Dragon с грузом для Международной космической станции .
Обновлено в 18:36
Музыка

Бузова заявила, что даст последний концерт

Бузова заявила, что даст последний концерт.
Обновлено в 03:23
Шоу-бизнес

Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод

Обновлено в 10:52
Общество

На всей территории Приамурья ввели режим ЧС из-за паводка

Обновлено в 17:24
Армия и оружие

Американские самолеты и беспилотник провели разведку у Крыма

БПЛА провел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе, после чего направился к берегам Крыма и несколько раз облетел границы полуострова.
Обновлено в 16:50
Армия и оружие

МИД РФ: Россия не нарушала воздушное пространство Южной Кореи

Сегодня, 25 июля, замглавы МИД РФ Игорь Моргулов провёл встречу с послом Республики Корея в России Ли Сок Пэ, в ходе которой констатировал, что Российская Федерация не нарушала воздушное пространство иностранных государств.
Обновлено в 11:58
Происшествия

Игроки «Арсенала» подверглись вооруженному нападению

Обновлено в 16:17
Футбол

«Арсенал» проиграл «Нефтчи» в первом матче в Лиге Европы

Тульский «Арсенал» дома уступил бакинскому «Нефтчи» в первом матче второго квалификационного этапа Лиги Европы.
Обновлено в 16:55
Политика

Трамп и Зеленский поговорили по телефону о России

Выборы в Верховную раду были свободными и демократическими, а у Вашингтона и Киева есть много путей для расширения будущего сотрудничества - об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 15:29
Шоу-бизнес

Лолита рассказала, что больше не хочет выходить замуж

25 июля 2019 года российская певица Лолита Милявская прибыла в Баку на открытие международного музыкального фестиваля «Жара», организованного певцом Эмином Алагаровым.
Обновлено в 10:40
Гаджеты

Представлена камера Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII

Компания Sony представила компактную фотокамеру Cyber-shot DSC-RX100 VII, которая относится к премиум-классу.
Обновлено в 15:07
Происшествия

В Сочи обрушился участок главной прибрежной трассы

После ливня разрушился участок главной прибрежной автотрассы Джубга — Сочи в районе Мамайки.
Обновлено в 12:11
Авто

АвтоВАЗ вновь повысит цены на Lada

Автомобили Lada вновь подорожают в России. Дилеры АвтоВАЗа уже получили уведомление об изменении розничных цен на машины с 1 августа.
Обновлено в 18:15
Общество

Назвали обязанности 6-летнего охранника Кадырова

Министр Чечни по нацполитике Джамбулат Умаров рассказал об обязанностях 6-летнего охранника главы республики Рамзана Кадырова, которого зовут Магомед-Эми Газиев.
Обновлено в 16:17
Главное