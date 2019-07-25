Взять за живое В первой половине 2019-го россияне взяли на четверть больше кредитов наличными, чем за тот же период прошлого года, тогда как увеличение объема всех потребзаймов (в том числе безналом) составило 11%.

с чего всё началось

В России растет популярность кредитов наличными — объем их выдачи вырос в четверть за последние полгода. Об этом говорится в отчете Объединенного кредитного бюро, имеющемся в распоряжении «Известий».

В России стали чаще выдавать кредиты наличными

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