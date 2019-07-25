Взять за живое В первой половине 2019-го россияне взяли на четверть больше кредитов наличными, чем за тот же период прошлого года, тогда как увеличение объема всех потребзаймов (в том числе безналом) составило 11%.

с чего всё началось

В России растет популярность кредитов наличными — объем их выдачи вырос в четверть за последние полгода. Об этом говорится в отчете Объединенного кредитного бюро, имеющемся в распоряжении «Известий».

В России стали чаще выдавать кредиты наличными

Экономика Акции «Газпрома» на Мосбирже выросли на 3% Обыкновенные акции "Газпрома" выросли на Московской бирже на 3,5%, до 219,42 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:46 мск.

Наука Нейросеть научили моментально предсказывать третичную структуру белка Американский исследователь создал нейронную сеть ProteinNet, которая способна предсказывать структуру белка за миллисекунды.

Происшествия Из-за дела Голунова наказали главу пресс-службы ГУ МВД по Москве Начальника пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрия Титова привлекли к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова.

Общество «Яндекс» поплатится за иностранных кормильцев Полиция Москвы привлекла к административной ответственности компанию «Яндекс.Еда» за незаконный наем иностранных работников, пишет «Коммерсантъ».

Общество Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.

Игры Посетители gamescom 2019 смогут увидеть живой геймплей Cyberpunk 2077 CD Projekt RED объявила о своих планах на gamescom 2019: на стенде грядущей RPG посетители выставки смогут посмотреть за живым прохождением демонстрационной версии игры, которую будет проходить представитель студии.

Политика Российских моряков с задержанного Украиной танкера отпустили Российские моряки, находившиеся на задержанном танкере NEYMA, возвращаются домой, заявило посольство России в Киеве.

Спорт Forbes назвал самых успешных российских знаменитостей Журнал Forbes "заглянул в кошельки" и соцсети к российским звездам моложе сорока и назвал самых успешных.

Общество В Новгороде неожиданно обнаружены саркофаги домонгольского периода Шесть каменных саркофагов обнаружили археологи у стен Георгиевского собора в ходе раскопок в Юрьевом монастыре Новгорода, сообщает пресс-служба Института археологии РАН.

Спорт США подали протест на дисквалификацию соперницы Ефимовой Кинг на ЧМ Олимпийскую чемпионку из США Лилли Кинг дисквалифицировали за нарушение правил прохождения поворота на дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, американская сторона решила опротестовать это решение.

Футбол Семак рассказал о состоянии Дзюбы перед матчем с «Оренбургом» Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак рассказал, что нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба чувствует себя уже лучше.

Политика Американский «Атлантический совет» признан нежелательным в России Генпрокуратура РФ признала нежелательной в нашей стране американскую неправительственную организацию «Атлантический совет».

Кино Умер народный артист России Анатолий Торопов Один из старейших актеров Малого театра, народный артист России Анатолий Торопов скончался в четверг на 92-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

Происшествия Самолет Red Wings экстренно сел в Симферополе из-за проблем с шасси Самолет авиакомпании Red Wings был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за неубранного шасси, сообщил РИА Новости источник в авиационной отрасли.

Шоу-бизнес Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод Телеведущий и кинопродюсер Михаил Ширвиндт подал иск о разводе.

Здоровье О смертельной опасности аспирина рассказали эксперты Эксперты советуют отказаться от употребления аспирина в качестве профилактики болезней сердца. Однако отказываться нужно постепенно.

Происшествия Участок главной трассы обрушился в Сочи Участок главной трассы обрушился в Сочи, передают "Кубанские новости". Фотографии обрушения публикуют очевидцы в соцсетях.

Кино Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.

Политика Полиция установила автора видеоролика, где Зеленского сбивает фура Национальная полиция Украины установила личность автора видеоролика, в котором тогда еще кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, сообщает в четверг окружение президента.

Общество Синоптики рассказали о холодном фронте в Москве Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал, какой погоды ждать жителям столицы на предстоящей неделе.

Финансы Международные резервы России за неделю выросли на $0,6 млрд Международные резервы РФ на 19 июля 2019 года составили $520,3 млрд, что на $0,6 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.

Происшествия Директор сгоревшего лагеря в Хабаровском крае арестован Солнечный районный суд Хабаровского края арестовал на два месяца директора палаточного лагеря Максима Кузнецова, в котором во время пожара погибли четверо детей.

Происшествия На детской площадке в Подмосковье мать зарезали на глазах у ребенка В подмосковном городе Раменское мужчина зарезал женщину на детской площадке, произошедшее видел ребенок.