Экономика
В России стали чаще выдавать кредиты наличнымиИзвестия вчера в 18:31
В России растет популярность кредитов наличными — объем их выдачи вырос в четверть за последние полгода. Об этом говорится в отчете Объединенного кредитного бюро, имеющемся в распоряжении «Известий».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Популярность потребительских кредитов наличными резко выросла в 2019 году. За шесть месяцев объём выдачи займов живыми деньгами увеличился на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2018-го и достиг 2,2 трлн рублей.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 05:47, Вашингтон
Армия и оружие
Турецкий генерал объяснил конфликт между Анкарой и Вашингтоном
Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВС Турции Эргин Сайгун рассказал, почему между Вашингтоном и Анкарой сложились напряженные отношения, пишет Güneş.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
Трап врезался в самолет в московском аэропорту
Самоходный трап врезался в пассажирский самолет авиакомпании Nordwind в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 04:34
Кино
Стали известны детали сериала «Хранители»
Премьера сериала «Хранители» запланирована на октябрь.
Обновлено в 04:07
Происшествия
Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления
Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.
Обновлено в 05:15
Политика
Аптеки не смогут предлагать покупателям только один препарат
Аптекам могут запретить предлагать только один препарат покупателям при наличии целой линейки лекарств.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Задержан главный судебный пристав Пермского края
В Перми задержан главный судебный пристав края Игорь Кожевников. Об этом сообщили в СК по региону.
Обновлено в 04:10
Наука
Глобальное потепление стало причиной новой эпидемии кандидоза
Ученые из университета Джонса Хопкинса в Балтиморе считают, что появление новой грибковой инфекции произошло из-за роста температуры в результате глобального потепления.
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия
Спасавшего детей при пожаре в «Холдоми» мальчика посмертно наградят
Власти Хабаровского края намерены посмертно наградить мальчика, который спасал детей при пожаре в "Холдоми".
Обновлено в 04:53
Общество
Жители Сибири потребовали ввести режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено вчера в 02:03
Кино
Микки Рурк сыграет в фильме «Брат-3» за 300 тысяч долларов
Через месяц 66-летний актер прилетит в Россию. Микки Рурк примет участие в фильме Стаса Барецкого «Брат-3», съемки которого не за горами.
Обновлено вчера в 12:30
Кино
Трейлер российского сериала про Чернобыль разозлил пользователей сети
В сети появился трейлер к российской версии сериала «Чернобыль».
Обновлено вчера в 19:59
Политика
Массовые аресты и обыски у либеральной оппозиции в Москве
Поздним вечером 24 июля и в ночь на четверг силовики пришли с обысками ко многим представителям либеральной оппозиции Москвы.
Обновлено в 02:59
Политика
В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом
В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Авто
В России может появиться еще один завод по выпуску иностранных авто — СМИ
Ещё один автомобильный завод по выпуску иностранных моделей планирует открыть калининградская компания «Автотор» в России, заявил генеральный директор «Автотор холдинга» Александр Сорокин.
Обновлено в 04:02
Происшествия
Обезвоженные российские моряки задержатся в КНДР
Власти Пхеньяна рассматривают вариант, при котором российские моряки, задержанные на судне "Сянхайлинь-8" отправятся на родину вскоре после выяснений подробностей инцидента, ведь отношения между двумя странами хорошие.
Обновлено вчера в 06:39
Происшествия
В Подмосковье задержали криминального авторитета Олега Черного
В Московской области задержали криминального авторитета Олега Чернова, известного по прозвищу Черный, а также двух членов его группировки по подозрению в вымогательстве.
Обновлено в 05:07
Происшествия
В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник
В городе Армавире (Краснодарский край) сбежал из-под стражи опасный преступник, сообщает областное управление ФСИН.
Обновлено в 02:56
Общество
Высшее образование в регионах может стать бесплатным
В Госдуме предложили сделать высшее образование бесплатным в приграничных регионах.
Обновлено в 02:00
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено вчера в 09:30
Политика
Зеленский назначил женщину на пост зампредседателя внешней разведки
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Екатерины Слядневой заместителем председателя Службы внешней разведки Украины.
Обновлено в 04:26
Общество
ВЦИОМ: около трети россиян хотели бы приобрести дачу
Более 30% россиян хотели бы приобрести дачу в будущем, говорится в сообщении ВЦИОМ по результатам опроса на тему владения загородной недвижимостью.
Обновлено вчера в 20:17
Общество
Названы сроки возвращения «устойчивого» лета в Москву
Устойчивые летние температуры вернутся в Москву к середине следующей недели, сообщил ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 25 июля.
Обновлено в 03:01
Авто
Почему Госдума не одобрила идею сужения парковочных мест
Депутаты Государственной Думы не захотели одобрить предложение Росстата касательно сужения мест для авто на автомобильных парковках.
Обновлено в 05:21
Футбол
Футболист «Марселя» Н’Жи перешел в московское «Динамо»
Московский футбольный клуб "Динамо" объявил о подписании контракта с камерунским нападающим Клинтоном Н'Жи, ранее выступавшим за французский "Марсель".
Обновлено в 05:22
Космос
Пожар на звездолете SpaceX сняли на видео
Обновлено в 03:25
Политика
Украина намерена расширить санкции против России
Украинский кабмин намерен в скором времени вынести на рассмотрение украинского Совета национальной безопасности и обороны проект санкций против России, сообщает 24 июля ТАСС.
Обновлено в 00:42
Политика
Губернатор Пуэрто-Рико ушел в отставку из-за переписки в Telegram
Ранее стало известно об утечке 889 страниц личной переписки губернатора Пуэрто-Рико в Telegram.
Обновлено в 03:45