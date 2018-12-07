Происшествия

В России стали чаще брать взятки
РИА Новости
18:29

Брать взятки в России в 2018 году стали почти на десять процентов чаще, чем в прошлом, в первую очередь в Москве и Подмосковье, а также на Кубани, сообщила Генпрокуратура. В воскресенье, 9 декабря, отмечается Международный день борьбы с коррупцией.
РИА Новости18:29

Подробнее о событии

Генпрокуратура: в 2018 году в России стали на 10% чаще брать и давать взятки

Коммерсантъ22:24

В Генпрокуратуре сообщили о росте числа взяток

Газета.Ru22:07

Генпрокуратура: в России стали брать взятки на 10 процентов чаще, чем в 2017 году

Вести.Ru20:08

Генпрокуратура отчиталась о росте числа взяток

РБК19:57

В России стали чаще брать взятки

РИА Новости18:29

Генпрокуратура: число взяток в России увеличилось примерно на 10%

Дождь21:10

Медики, полицейские или чиновники. Кто в Мурманской области чаще берет взятки?

ТВ-21вчера в 11:41
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Число задержанных на протестах во Франции превысило 480

Число задержанных на акциях протеста «жёлтых жилетов» в Париже превысило 480 человек. Об этом заявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп.
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В Сочи уволили учителя, ударившего школьника

Учитель, ударивший в пятницу ученика в сочинской школе, в момент инцидента был пьян, его уволили из образовательного учреждения.
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Карета скорой помощи попала в ДТП на востоке Москвы

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Полиция Великобритании получила новые данные, на основании которых предполагает "российский след" в гибели ряда людей.
Обновлено в 22:23
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В Крыму четыре человека погибли в ДТП

Дорожная авария с участием автомобиля, водитель которого не справился с управлением и вылетел с трассы, унесла жизни четырех человек, сообщила РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей крымского управления МВД РФ Ольга Кондрашова.
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Пассажир умер на борту самолета из Тель-Авива в Москву

В Ростове незапланированно сел самолет, летевший из столицы Израиля в московский аэропорт Шереметьево.
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Обнаружен главный рассадник коррупции в России

В 2018 году больше всего дел о коррупции было возбуждено против сотрудников МВД.
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Мужчина выжил после падения из окна двенадцатого этажа в Москве

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Полиция Италии озвучила возможную причину гибели людей в клубе

В Италии причиной гибели людей в клубе во время концерта могло стать обрушение парапетов на выходе из заведения.
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В Иркутской области автобус с рабочими попал в ДТП

"В результате ДТП девять пассажиров автобуса получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи направлены на амбулаторное лечение", - сообщил представитель ГИБДД РФ.
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Посольство РФ в Латвии подтвердило задержание россиянина в Риге

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