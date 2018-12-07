Общество
Брать взятки в России в 2018 году стали почти на десять процентов чаще, чем в прошлом, в первую очередь в Москве и Подмосковье, а также на Кубани, сообщила Генпрокуратура. В воскресенье, 9 декабря, отмечается Международный день борьбы с коррупцией.
РИА Новостивчера в 18:29
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Генпрокуратура: в России стали брать взятки на 10 процентов чаще, чем в 2017 году
Вести.Ruвчера в 20:08
Медики, полицейские или чиновники. Кто в Мурманской области чаще берет взятки?
ТВ-2107 декабря в 11:41
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Общество
Скончалась правозащитница Людмила Алексеева
Обновлено в 01:39
ЖКХ
В Барнауле подали тепло в дома, отключенные накануне из-за аварии
В Барнауле коммунальные службы восстановили подачу тепла в большинство домов, попавших под отключение из-за порыва теплотрассы более суток назад.
Обновлено в 01:33
Общество
На Корсике объявили красный уровень тревоги из-за сильного ветра
Максимальный - красный - уровень предупреждения о неблагоприятных погодных условиях объявлен в воскресенье на Корсике из-за сильного ветра, сообщает французская метеорологическая служба Meteo France.
Обновлено в 01:40
Общество
«Мисс мира-2018» стала мексиканка Ванесса Понсе
Мексиканка Ванесса Понсе победила в 68-м конкурсе «Мисс мира-2018», проходившем в городе Санья (островная провинция Хайнань, Южный Китай).
Обновлено в 00:52
Общество
Ума Турман присоединилась к протестам в Париже
Актриса Ума Турман в инстаграме опубликовала фотографию с места проведения акции протеста в Париже.
Обновлено в 01:33
Общество
Британец случайно купил чашу возрастом 4000 лет
Житель Великобритании Карл Мартин несколько лет использовал чашу возрастом 4000 лет в качестве подставки под зубные щетки.
Обновлено в 01:09
Путешествия
Пассажиры «ИрАэро» пожаловались, что не могут вернуться в Россию
Авиакомпания "ИрАэро" вечером в пятницу сообщила, что останавливает программу полетов из российских городов в два аэропорта китайского острова Хайнань Хайкоу и Санья, которую она выполняла по заказу туроператора "Жемчужная река".
Обновлено вчера в 12:55
Общество
Путин поговорил с девочкой, которой подарил экскурсию на «Мосфильм»
Президент Владимир Путин поговорил по телефону с девочкой Вероникой, для которой организовал экскурсию на "Мосфильм".
Обновлено в 01:09
Общество
Солсбери потратит £500 тыс. на улучшение имиджа после атаки «Новичка»
Власти британского города Солсбери потратят £500 тыс. на кампанию по улучшению имиджа города, пострадавшего из-за отравления Сергея и Юлии Скрипаль отравляющим веществом «Новичок».
Обновлено вчера в 17:24
Общество
Синоптики пообещали москвичам снег и гололедицу в воскресенье
Обновлено в 01:11
Общество
В России впервые узаконят право человека на обезболивание
Право россиян на обезболивание впервые прописали в проекте закона о паллиативной помощи.
Обновлено в 01:32
Общество
В Польше восстановили памятник советским военнопленным
На востоке Польши в поселке Горынь открыли восстановленный памятник советским военнопленным, погибшим в нацистских концлагерях, сообщает Вести.ру.
Обновлено в 00:15
Общество
Узбекских милиционеров заставили на Коране поклясться не брать взятки
Сотрудники правоохранительных органов Юкоричирчикского района Ташкентской области публично поклялись на Коране не брать взятки и не заниматься вымогательством.
Обновлено в 01:00
Общество
Коллеги рассказали о состоянии Жореса Алферова
Нобелевский лауреат, академик Жорес Алферов по-прежнему находится в больнице, однако возвращается к делам, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:10
Общество
Москвичка собирает подписи против аренды квартир онкобольными детьми
Обновлено в 00:48