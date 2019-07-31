Россиянам, которые проезжают меньше 5388 км в год, ездить на такси в перспективе десяти лет выйдет дешевле, чем купить личный автомобиль и пользоваться им, следует из исследования банка HSBC (есть у "Ъ"). Россия оказалась на первом месте по величине этого расстояния среди крупнейших стран.

с чего всё началось

Многие россияне просто не могут позволить себе купить личный автомобиль. Банк подсчитал, что стоимость поездки на такси составляет в среднем около 130 рублей по России и около 350 рублей в Москве. Из-за этого стоимость поездки на такси пропорциональна доходам, а цена машины — нет.

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